Bezirksgericht Dietikon: Hat er einen Covid-Kredit erschlichen?

Dietikon «Ich habe doch nie damit gerechnet, dass es klappen würde» – hat er einen Covid-Kredit erschlichen? Ein 41-jähriger Kosovare stand wegen Betrug und Urkundenfälschung vor dem Dietiker Bezirksgericht. Martin Rupf Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Im Verfahren vor dem Bezirksgericht Dietikon ging es um einen Covid-Kredit in Höhe von 50'000 Franken. Keystone

Dass es zu Gerichtsfällen in dieser Sache kommen wird, war ziemlich sicher: Nachdem der Bundesrat im März 2020 ein Massnahmenpaket für KMU geschnürt hatte, dank dem Firmen unkompliziert Covid-Überbrückungskredite beantragen konnten, wurden Tausende solcher Anträge bei den Ämtern eingereicht. Dass sich darunter leider auch ein paar faule Eier befanden, war zu befürchten. Die Frage, die sich Mitte Woche am Dietiker Bezirksgericht stellte: Ist auch der Kosovare Altin (Namen geändert) ein solcher Betrüger?

Nachdem der damals 39-jährige Inhaber eines Bauunternehmens nämlich erfolglos einen ersten Kredit in Höhe von 30'000 Franken bei seiner Hausbank beantragt hatte, klappte es wenig später mit einem zweiten Antrag in Höhe von 50'000 Franken. Brisant: Um auf diesen Betrag zu kommen, musste er einen satten Umsatz von einer halben Million Franken angegeben haben.

Den Kredit brauchte er für alte Rechnungen und private Wareneinkäufe

Wie sich später zeigte, war diese Summe viel zu hoch, betrug der Umsatz im Jahr 2019 doch gerade einmal 169'000 Franken. Hinzu kam, dass Altin bereits Anfang 2020 mit dem Gedanken spielte, die Geschäftstätigkeit seiner Firma einzustellen. Wenig überraschend verwendete Altin das Geld denn auch nicht «zur Sicherung der laufenden Liquiditätsbedürfnisse», wie es die Kreditvereinbarung vorsieht, sondern beglich mit dem Geld alte Rechnungen und tätigte private Wareneinkäufe.

Zudem händigte er dem damals 44-jährigen Türken Taner knapp 20'000 Franken aus, damit dieser seinerseits den Konkurs seiner Firma abwenden konnte. Auch Taner hatte sich am Mittwoch vor Bezirksrichter Benedikt Hoffmann einzufinden. Er war wegen Hehlerei angeklagt, weil man ihm vorwarf, gewusst zu haben, dass die knapp 20'000 Franken aus einem Covid-Kredit stammten.

«Das Geld hat es mir ermöglicht, ruhiger zu schlafen»

Bezirksrichter Hoffmann knöpfte sich zuerst Altin vor. Ob er ihm schildern könne, wie genau das damals ablief beim Ausfüllen des zweiten, schliesslich erfolgreichen Antrags? «Ich war zusammen mit entfernten Kollegen im Büro. Nachdem ich offenbart hatte, dass mein erster Antrag abgelehnt worden sei, hat einer zu prahlen angefangen und gemeint, er könne mir ohne weiteres einen Covid-Kredit beschaffen.» Er habe sich von diesem «Typen» anstacheln lassen und schliesslich den Antrag, der sein Kollege zuvor ausgefüllt hatte, unterschrieben. Frage Hoffmann: «Hatten Sie denn wirklich einen Umsatz von einer halben Million Franken?» «Nein», so Altin. Er habe das Formular unterschrieben, ohne die gemachten Angaben zu überprüfen.

Altin, ein sportlich und elegant gekleideter Mann, betonte: «Ich habe doch nie damit gerechnet, dass es mit dem zweiten Antrag klappen würde. Als das Geld dann da war, hat es mir ermöglicht, etwas ruhiger zu schlafen. Ich wollte es so schnell wie möglich zurückzahlen, das können Sie mir glauben.»

«Was sölled die Froge, bisch du eigetli de Richter?!»

So richtig glauben mochte derweil Taners Verteidiger die Ausführungen von Altin nicht, wollte er doch nachweisen, dass Altin es verpasst habe, Taner über den Ursprung der ausgeliehenen knapp 20'000 Franken aufzuklären. Irgendwann wurde es Altin zu bunt und der bis anhin höflich auftretende Mann verlor langsam die Nerven. «Was sölled die Froge, bisch du eigetli de Richter?» Nein, der Richter war immer noch Benedikt Hoffmann, dessen Geduldsfaden mit Fortdauer der Fragerei ebenfalls zu reissen drohte. «Herr Kollege, ich frage mich schon langsam, von welcher Relevanz ihre Fragen noch sind», sagte er zu Taners Verteidiger.

«Covid-Kredit-Anträge lesen sich wie die AGB von Microsoft»

Die Staatsanwaltschaft beantragte für Altins Vergehen eine Haftstrafe von einem Jahr. Für dessen Verteidiger war derweil völlig klar, dass sein Mandant von der Anklage wegen Betrugs und Urkundenfälschung freizusprechen ist. «Mein Mandant hat sich da auf eine blöde Sache eingelassen, weil er sich von der Angeberei seines Kollegen blenden liess.» Nachdem der erste Antrag abgelehnt worden war, sei das Thema Covid-Kredit für seinen Klienten vom Tisch gewesen. «Im ersten Antrag hatte mein Mandant noch den korrekten Jahresumsatz angegeben. Weshalb sollte er also plötzlich eine viel höhere Summe angeben? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.»

Ebenso wenig die Tatsache, dass die gleiche Hausbank den zweiten Antrag der gleichen Firma nun plötzlich und zur grossen Überraschung Altins gutgeheissen hat. Büroarbeiten würden nicht zu den Stärken seines Mandanten gehören. Wie also sollte er genau wissen können, was er da gerade unterschrieben habe, «lesen sich die Covid-Kredit-Anträge doch in etwa so einfach wie die AGB von Microsoft», so der Verteidiger.

Freispruch für den Angeklagten

Das Schlusswort gehört dann Altin: «Nie, nie mehr werde ich so etwas unterschreiben, sondern künftig immer zuerst meine Frau fragen, die mich in der Buchhaltung unterstützt. Ich werde alles Geld zurückzahlen, das verspreche ich. Herr Richter, haben Sie Mitleid mit mir.»

Wohl weniger Mitleid, als vielmehr seinem scharfen juristischen Urteil war es schliesslich geschuldet, dass Benedikt ­Hoffmann sowohl Altin wie auch Taner komplett von den Anklagepunkten freisprach, was diese erleichtert zur Kenntnis nahmen.

