Handball Weil Spielerinnen fehlen: HCDU plant Rückzug des 1.-Liga-Teams Am 4. September startet die neue Handballsaison. Ob das Frauenteam mit der Bezeichnung SG Glatttal/Limmattal dann zum Heimspiel gegen Goldach-Rorschach antreten wird, ist offen. Grund: akuter Mangel an Spielerinnen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Tempi passati? Ob Nadia Zogg von der SG Glatttal/Limmattal (am Ball) und ihre Kolleginnen weiterspielen können, ist noch nicht klar. Claudio Thoma (24. Oktober 2021)

Tour de France Femmes, Fussball-EM, Mountainbike-Weltcup – der Frauensport erlebt zurzeit ein nie da gewesenes Hoch, die Wettbewerbe füllen die Stadien und sind am Fernsehen Quotenrenner. Da will die folgende Meldung nicht so richtig in die allgemeine Aufbruchstimmung passen. Wegen akuten Personalmangels überlegt sich der Handballclub Dietikon-Urdorf, sein 1.-Liga-Frauenteam mit der Bezeichnung SG Glatttal/Limmattal vom Spielbetrieb zurückzuziehen. HCDU-Vereinspräsident Thomas Wüthrich sagt:

«Wir werden bis Ende dieser Woche mit unserem Partnerverein eine definitive Entscheidung fällen.»

Da stellen sich Fragen: Wie konnte es so weit kommen? Warum hat ein Team, das im vergangenen Winter noch am Aufstieg in die NLB schnupperte, plötzlich zu wenig Spielerinnen? Und, vor allem, wieso bemerkten die Verantwortlichen diesen Missstand erst jetzt, so kurz vor dem Start der neuen Meisterschaft? Ein Rückzug würde nun, da die Spielpläne längst veröffentlicht worden sind, eine Stange Geld kosten.

HCDU-Boss Wüthrich ist sich der delikaten Situation durchaus bewusst («das ist keine Glanzleistung für uns») und sagt:

«Dass es so weit gekommen ist, hat mehrere Gründe. Ein wichtiger ist, dass das letztjährige Trainerteam Tobias Zatti und Peach Rusert nicht mehr dabei ist.»

Auch der Ausstieg des einen Partners Dübendorf sowie die Vakanz des Sportchefs hätten wenig geholfen. In der Not habe man es dem neuen Trainer Rolf Leuenberger überlassen, ein schlagkräftiges Kader zusammenzustellen.

Offensichtlich ohne Erfolg. So posten die HCDU-Frauen auf den sozialen Medien Werbespots («Du hesch Luscht zum Handballclub Dietike-Urdorf cho 1. Liga spiele?») und hoffen so quasi in letzter Minute auf Zuwachs. Und wenn das alles nichts bringt? «Dann werden wir Ende dieser Woche beim Verband unser 1.-Liga-Team zurückziehen. Und damit wäre dann vermutlich auch die Partnerschaft mit dem SC Volketswil vorbei», erklärt Wüthrich.

Bei den Männern um Coach Sedlacek läuft’s

Ganz anders präsentiert sich die Situation beim 2.-Liga-Team der Männer. Von dort habe er nur gute Rückmeldungen, lobt Wüthrich, «der Generationenwechsel scheint reibungslos über die Bühne zu gehen». Mit dem 53-jährigen ehemaligen Profispieler Jan Sedlacek habe man einen Chefcoach, der viel Erfahrung und eine Autorität ausstrahle.

HCDU-Präsident Thomas Wüthrich. Ruedi Burkart

Der HC Dietikon-Urdorf – 1993 aus einer Fusion des HC Dietikon und des HC Urdorf/Stapo entstanden – muss sich neben dem Frauenteam-Problem auch noch anderen Herausforderungen stellen. So steht am 22. August eine ausserordentliche Generalversammlung auf dem Programm, an welcher es um nicht weniger als die Zukunft des Klubs geht. Wie an der Versammlung vom 24. Juni angekündigt, stellt sich der aktuelle Vorstand noch bis am 22. August zur Verfügung. Was dann geschieht? Vereinspräsident Wüthrich:

«Ich bin optimistischer als auch schon, was die Zukunft anbelangt.»

So werden sich Wüthrich und seine Vorstandsmitstreiter bis zur ordentlichen GV 2023 zur Verfügung stellen. Wüthrich: «Wir wollen den verschiedenen Arbeitsgruppen ein Jahr Zeit geben, ihre Arbeiten zu erledigen.» Vier Frauen – alles aktive Handballerinnen – haben sich in den vergangenen Wochen bereit erklärt, mitzuhelfen. Das sei «extrem cool», so der Klub-Boss weiter, und zeige, dass der HC Dietikon-Urdorf lebe.

