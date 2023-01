Die Limmattaler Handballer haben grad ein wenig Mühe

Handball Vor 30 Jahren entstand der HCDU: Ausgerechnet im Jubiläumsjahr bekunden die Limmattaler Handballer Mühe Der Handball-Klub Dietikon-Urdorf erlebt eine sportlich schwierige Phase. Vor der Wiederaufnahme der Meisterschaft liegen die 2.-Liga-Männer am Tabellenende, die Frauen müssen in die 1.-Liga-Abstiegsrunde. Grund zur Freude herrscht indes bei den U19-Junioren. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Mit Pausbacken zum Ligaerhalt? HCDU-Regisseur Daniel Burla und seine Teamkollegen sind in den kommenden Wochen gefordert. Bild: Ruedi Burkart (23. September 2022)

Man hatte es schon vor dem ersten Ballwechsel der Saison kommen sehen. Dass der im Frühling 1993 aus einer Fusion des HC Dietikon und des HC Urdorf/Stapo hervorgegangene HC Dietikon-Urdorf ausgerechnet im Jahr seines 30-Jahr-Jubiläums gewisse Probleme bekundet, ist keine Überraschung. Der einstige NLB-Klub zittert mehr denn je vor dem Abstieg in die 3. Liga. Nach 12 von total 22 Meisterschaftspartien liegt das Team von Trainer Jan Sedlacek – der Slowake erlebte in den 1990ern die grossen Zeiten als NLB-Spitzenklub als Aktiver auf dem Feld mit – mit fünf Punkten auf dem zwölften und somit letzten Platz. Wie immer in einem solchen Fall von sportlicher Misere, sind auch bei den Limmattalern die Gründe vielschichtig.

Keiner könnte zur momentanen Lage besser Auskunft geben als Miguel Zberg. Der 30-Jährige ist Spieler und Männer-Sportchef in Personalunion, zudem amtet er auch als Trainer der erfolgreichen U19-Junioren. Zberg hat also den Überblick vom Nachwuchs bis in die 1. Mannschaft. Woran krankt der HCDU, Miguel Zberg? Wo liegen die Probleme? «Ich würde nicht von Problemen sprechen», kontert der Angesprochene, «aber natürlich ist die sportliche Lage alles andere als befriedigend.» Nach dem Rücktritt von zahlreichen routinierten Spielern Ende der vergangenen Saison musste sich die 1. Mannschaft neu finden. Mit einem frischen Trainerduo Jan Sedlacek/Stefan Galli, mit vielen jungen und entsprechend unerfahrenen Spielern. «Dass wir da nicht grad in jeder Partie abräumen werden, war uns klar», sagt Zberg. Zwei Siege, ein Remis und neun Niederlagen reichten gerade mal zum letzten Platz. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Oder doch nicht?

«Wir sind nicht so schlecht, wie die Tabelle zeigt. Ausser dem letzten Spiel vor der Pause, als wir gegen Borba Luzern mit 25:46 untergegangen sind, waren wir nie total chancenlos.»

Apropos Spiel gegen Borba Luzern. Da sticht in der HCDU-Aufstellung ein Name heraus: Daniel Imhof. Der mittlerweile 38-jährige Goalgetter war mit fünf Treffern noch der Beste seines Teams. Es war Imhofs zweites Spiel nach seinem temporären Rücktritt vom Rücktritt, bei der 31:33-Niederlage gegen Wohlen steuerte er gar sieben Treffer bei. «Er wurde vom Trainerteam angefragt und hat gerne zugesagt», so Zberg.

Seit einer gefühlten Ewigkeit ein Torgarant beim HCDU: Daniel Imhof. Bild: Manuel Geisser/Archiv

Wie oft Imhof oder andere eigentlich zurückgetretene Routiniers noch zu Einsatz kommen werden – auch der 37-jährige Philipp Albrecht war schon einmal mit von der Partie –, ist laut dem Sportchef offen. «Wir sind natürlich froh und dankbar, wenn der eine oder andere unserem jungen Team unter die Arme greifen kann.» Einer wie Sascha Schoenholzer ist mit 48 Jahren (!) noch ein ganzes Stück älter als Imhof und Albrecht. Aber der Rückraumstratege hat seinen Rücktritt aus dem Fanionteam nie gegeben und zieht das HCDU-Dress über, wann immer es sein Job als Assistenztrainer der 1. Mannschaft von GC Amicitia zulässt.

Ein Trainerwechsel bei den Männern? Ist kein Thema

Steht eine Mannschaft – egal in welcher Sportart – während eines Saisonunterbruchs am Tabellenende, müssen die Verantwortlichen meistens eine Frage beantworten: Wie intensiv werden die Trainerdiskussionen im Vorstand geführt? Und meistens lautet die Antwort ähnlich wie jene von Miguel Zberg:

«Es hat bisher keine Diskussionen in dieser Richtung gegeben. Und es wird, Stand heute, auch keine geben. Wir halten an unserem Duo Jan Sedlacek und Stefan Galli fest.»

Man habe jetzt, so Zberg weiter, noch mehr als genug Spiele, um den Abstieg zu verhindern. Am vergangenen Montag haben die Limmattaler das Training wieder aufgenommen, die erste Partie im neuen Jahr steht am Donnerstag, 12. Januar, auf dem Programm: Auswärtsspiel gegen die SG Volketswil/Witikon. Mit einem Sieg würde der HCDU punktemässig zu den Oberländern aufschliessen. Grund für Optimismus ist durchaus vorhanden, die erste Partie gegen Volkerswil/Witikon haben die Limmattaler mit 35:33 gewonnen.

Sportchef Miguel Zberg (rechts) und sein Cheftrainer Jan Sedlacek. Bild: Ruedi Burkart (31. Mai 2022)

1.-Liga-Frauen müssen in die Abstiegsrunde

Das Frauenteam des HCDU, welches im zweiten Jahr unter der Bezeichnung SG Glatttal/Limmattal in der 1. Liga spielt, hatte in der Qualifikation erwartungsgemäss wenig zu lachen. Zehn Partien waren in der Sechser-Meisterschaftsgruppe zu absolvieren, nur eine hat das Team von Chefcoach Rolf Leuenberger gewinnen können. Zu acht Pleiten auf dem Feld kam auch noch eine 0:10-Forfaitniederlage in der letzten Runde vor den Festtagen. Grund: Man brachte schlicht kein wettbewerbsfähiges Team zusammen. Mit zwei Punkten aus zehn Partien und einem Torverhältnis von minus 79 blieb der letzte Rang und die Verbannung in die Abstiegsrunde. Diese startet am Mittwoch, 18. Januar, mit einem Heimspiel gegen GC Amicitia (20.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Eine für alle, alle für eine: Die Handballerinnen der Spielgemeinschaft Glatttal/Limmattal müssen in die 1.-Liga-Abstiegsrunde. Bild: Henry Muchenberger (5. September 2022)

Stellung zur missratenen ersten Saisonphase bezieht Corinne Zatti Leuenberger. «Coco», wie sie alle nennen, ist Frauen-Sportchefin und eigentlich auch Spielerin. Doch Trouble mit Meniskus und Kreuzband halten sie aktuell noch von der «Platte» fern, der Platz der Tochter von Trainer Rolf Leuenberger ist hinter der Linie auf der Bank. Sie sagt zur Forfaitniederlage: «Wir hätten für jenen Match sechs Feldspielerinnen gehabt, von denen drei wegen gesundheitlichen Problemen eigentlich gar nicht spielen dürften.» Hand aufs Herz, Coco Zatti, ein solches Team hätte man im Sommer nie und nimmer für die Meisterschaft melden dürfen. So räumte Trainer Rolf Leuenberger im Sommer auf Anfrage ein: «Im vergangenen Januar hat mein Vorgänger eine Umfrage bei den damaligen Spielerinnen gemacht. Es hat alles sehr gut ausgesehen. Aber dann waren die erfahrenen Spielerinnen plötzlich doch weg.» Die Sportchefin:

«Im Nachhinein ist man bekanntlich immer schlauer. Aber wir nehmen das Positive mit. Unsere Spielerinnen werden gefordert und gefördert. Alle sind trotz der schwierigen Umstände noch näher zusammengerückt. Wir wollen jetzt alles versuchen, um die Liga zu halten.»

Francesca Bottini und ihre Mitstreiterinnen lagen in der bisherigen Saison allzu oft am Boden. Bild: Henry Muchenberger (5. September 2022)

Grund zur Hoffnung ist da. Zum einen kann es für die zusammengewürfelte Truppe nur noch besser werden, zu anderen sind da drei Neuzugänge, die aufhorchen lassen. Die Britin Kathryn Fudge, eine 32-jährige Rückraumspielerin, und die 37-jährige Deutsche Laura Schmitt, ebenfalls im Rückraum daheim, stiessen Anfang November zu den Limmattalerinnen. Wie auch die 33-jährige Laura Freivogel. Alle spielten zuletzt für den LC Brühl SG in der obersten Liga und haben sich nach ihrem Umzug in die Region Limmattal der SG Glatttal/Limmattal angeschlossen. «Für uns natürlich ein einmaliger Glücksfall», freut sich Sportchefin Zatti.

Präsident Wüthrich ist vorsichtig optimistisch

Keine Bauchschmerzen wegen des aktuellen Kriechgangs der beiden sportlichen Aushängeschilder verspürt Thomas Wüthrich. Im Gegenteil: Der Präsident des HC Dietikon-Urdorf blickt laut eigener Aussage wohlgemut Richtung zweite Saisonhälfte.

«Die Arbeit der beiden Co-Sportchefs Corinne Zatti und Miguel Zberg kann ich als extrem positiv bewerten. Der sportliche Bereich in unserem Verein hat jetzt wieder die Strukturen, die es uns ermöglichen, in naher Zukunft wieder erfolgreich zu sein.»

HCDU-Präsident Thomas Wüthrich sieht seinen Verein trotz gewisser Schwierigkeiten auf einem guten Weg. Bild: Claudio Thoma (17. August 2018)

Auch wenn er sich bewusst aus dem Tagesgeschäft heraushält, ganz loslassen kann der frühere Spieler der 1. Mannschaft dann doch nicht. «Die hohe Niederlage gegen Borba habe ich in der Halle mitverfolgt. Das hat mir gar nicht gefallen.» Konsequenz: Wüthrich betrat nach dem Schlusspfiff die Kabine. Und dann? War «Wüethi» wütend? Gab Wüthrich den Wüterich? «Kein Kommentar. Es werden keine Interna aus der Kabine nach aussen getragen», so der Vereinsboss. Er habe in erster Linie die positiven Entwicklungen und die Wichtigkeit der zweiten Saisonphase hervorgehoben.

Mit Freude verweist Wüthrich auf die formidable Saison der eigenen U19-Junioren. Nach dem Gruppensieg in der Promotion darf das Team des Trainerduos Miguel Zberg und Daniel Schütterle ab dem 15. Januar in der Inter-Abstiegsrunde spielen und so in zehn Partien «am Leistungssport schnuppern», so Wüthrich.

