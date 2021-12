Handball Und wieder wirbelt Corona den Sport durcheinander Die seit Montag geltenden neuen Massnahmen im Kampf gegen das Virus betreffen auch die Limmattaler Handballerinnen. Der Start in die NLB-Aufstiegsrunde ist um einen Monat verschoben worden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.12.2021, 16.00 Uhr

Für Sybil Läubli (dunkles Dress) und Co. geht die Meisterschaft erst Anfang Februar weiter. Claudio Thoma

Die am vergangenen Freitag beschlossenen neuen Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie haben auch Auswirkungen auf den Amateursport. Seit gestern Montag dürfen Trainings für über 16-Jährige in der Halle nur noch mit der 2G+-Regel durchgeführt werden, ohne dass eine Maske getragen werden muss. Es sind also nur noch geimpfte und genesene Personen zugelassen, die zusätzlich ein negatives Testresultat vorweisen können. Oder deren zweite Impfung weniger als vier Monate zurückliegt. Ausgenommen sind laut Swiss Olympic, dem Schweizer Dachverband der 86 Schweizer Sportverbände, Sportlerinnen und Sportler unter 16 Jahren sowie jene Leistungssportler, die in einer professionellen und semiprofessionellen Liga spielen.

Obwohl die Handballerinnen der Spielgemeinschaft Glatttal/Limmattal ab Beginn des neuen Jahres um den Aufstieg in die Nationalliga B – also der zweithöchsten des Landes – hätten spielen sollen, gelten sie per Definition nicht als Leistungssportlerinnen. Konsequenz: Der Schweizerische Handballverband hat den auf 15. Januar geplanten Start der Finalrunde auf den 5. Februar verschoben. Damit will man Zeit gewinnen und den Teams respektive deren Akteurinnen, die Chance geben, sich bis dann boostern zu lassen und somit die neuen Vorgaben zu erfüllen.

Nimmt die ganze Sache pragmatisch: Chefcoach Tobias Zatti (stehend). Claudio Thoma

Tobias Zatti ist die eine Hälfte des Trainerduos der SG Glatttal/Limmattal. Auch wenn er natürlich gerne termingemäss in die Finalrunde gestartet wäre, nimmt er die neue Ausgangslage gelassen:

«In den nächsten Tagen ist bei uns sowieso Trainingspause. Und dann werden wir wieder mit dem Hallentraining beginnen. Ich sehe die längere Wettkampfpause gar als Vorteil. So können sich bei uns jene Spielerinnen, die angeschlagen oder verletzt sind, in Ruhe erholen.»

Zudem tue auch einmal gut, während der Saison das eine oder andere freie Wochenende zu haben. Einziger Haken am späteren Start in die Finalrunde: Die Saison dauert entsprechend länger. Laut dem aktualisierten Spielplan steht die letzte Runde erst am 7. Mai an.

Die 2G+-Regel stelle für seine Spielerinnen grundsätzlich kein Problem dar. «Alle in unserem Team sind mindestens zweimal geimpft. Und jene, die noch auf den Booster warten, können sich vor den Trainings schnell testen lassen.» Bis am Samstag, 5. Februar, wenn die Finalrunde mit einem Auswärtsspiel gegen Herzogenbuchsee II losgeht, sollten dann alle geboostert sein. Alles gut also bei den Handballerinnen.

Die U17-Junioren sind jetzt Leistungssportler

Dem Coronavirus auf die sportliche Art haben die U17-Junioren des HC Dietikon-Urdorf die kalte Schulter gezeigt. Sie haben unter der Regie von Trainer Daniel Burla kürzlich den Aufstieg in die Inter-Kategorie geschafft und gelten deshalb als Leistungssportler, die 2G+-Regel ist für sie hinfällig. Somit dürfen die jungen Handballer weiterhin am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen und starten am Samstag, 8. Januar, mit einem Heimspiel gegen die SG Freiamt in den zweiten Teil der Saison. «Das ist natürlich sehr positiv für unseren Nachwuchs», freut sich Vereinspräsident Thomas Wüthrich. Einfach werde die Mission Klassenerhalt nicht, «aber dort mal schnuppern, wie es eine Liga höher zu und her geht, tut den Jungs gut». In der Sechsergruppe sind auch Vereine wie Pfadi Winterthur und die GC Amicitia/Albis Foxes vertreten.

