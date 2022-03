Handball Trotz vieler Niederlagen sagt Coach Burla: «Die Jungs haben enorm profitiert» Die Handball-Saison 2021/22 geht in die Schlussphase. Beim HC Dietikon-Urdorf ist deswegen keine Hektik ausgebrochen. Der Fokus gilt bei allen Beteiligten bereits dem kommenden Herbst. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 29.03.2022, 17.55 Uhr

Bisher erfolglos angerannt sind die U17-Junioren des HC Dietikon-Urdorf mit Alessio Franconi beim Abschluss. Alexander Wagner

Man kann es kaum mehr hören oder lesen, aber in Bezug auf die U17-Junioren des HC Dietikon-Urdorf müssen wir zurückblenden in den hinter uns liegenden Coronawinter. Nachdem Ende Dezember 2021 die 2G-plus-Regel für erwachsene Hallensportler eingeführt wurde, durften beim HC Dietikon-Urdorf nur die U17-Junioren ohne Einschränkungen Teamtrainings und Meisterschaftsspiele abhalten. Grund: Das Team des Trainerduos Daniel Burla und Miguel Zberg schaffte die Qualifikation für die Inter-Klasse und galt deswegen quasi über Nacht als Leistungssport-Team.

Das U17-Trainerteam Miguel Zberg (links) und Daniel Burla ist mit der Leistung des Teams nicht unzufrieden. Alexander Wagner

Dass es eine Liga höher schwierig werden würde für sein junges Team, war Burla von vornherein bewusst. Jetzt, nach sechs von total zehn Meisterschaftspartien und ohne einen einzigen gewonnenen Punkt, ist klar: Die HCDU-Youngsters werden die Klasse nicht halten können und im kommenden Herbst wieder in der Promotion spielen. «Die Jungs haben enorm profitiert von den Partien gegen so starke Gegner. Das wird uns in der nächsten Saison zugutekommen», ist Burla überzeugt.

Trotz Niederlagenserie kein Blues bei den Frauen

Auch die 1.-Liga-Frauen des HC Dietikon-Urdorf, die seit Saisonbeginn als Spielgemeinschaft Glatttal/Limmattal zu Werke gehen, müssen sich mit einer Niederlagenserie befassen. Wie reagiert ein erfolgsverwöhntes Team, das bis vor kurzem fast jedes Meisterschaftsspiel locker gewonnen hat, aber in den letzten vier Partien keinen einzigen Punkt mehr holen konnte? Bemerkenswert: Diese vier Partien gingen mit einer Tordifferenz von insgesamt minus 30 an die Gegnerinnen. Wie präsentiert sich also die allgemeine Lage im Team?

«Die jüngsten Resultate sind kein Beinbruch»,

sagt Chefcoach Tobias Zatti. Der Grund für seine pragmatische Sicht: Die Glatt- und Limmattalerinnen spielen seit Anfang Februar in der Finalrunde, ein Aufstieg in die zweithöchste Liga war bei den Verantwortlichen nie ein ernsthaftes Thema.

«Wir haben immer betont, dass diese zehn Partien der Aufstiegsrunde das Dessert der Meisterschaft sind. Die Spielerinnen sollen die Partien geniessen»,

so Zatti. Zweimal habe man sich aber klar unter Wert verkauft, räumt er ein. Das 24:34 gegen Muotathal und das 21:35 gegen Basel seien «ganz schlecht» gewesen. Aber alles in allem spielen die Frauen eine ansprechende Meisterschaft.

Ob Tobias Zatti (stehend) und Peach Rusert (rechts) auch im kommenden Winter die SG Glatttal/Limmattal führen werden, ist noch nicht definitiv klar. Claudio Thoma

Noch ist nicht klar, ob das Duo Tobias Zatti und Peach Rusert auch im kommenden Herbst die SG Glatttal/Limmattal an der Seitenlinie dirigieren wird. Aber der Fokus gilt jetzt schon der 1.-Liga-Saison 2022/23. «Wir coachen seit Beginn der Finalrunde bewusst ein wenig breiter. Das heisst, es kommen auch Akteurinnen zum Spielen, die sonst weniger Einsatzzeit haben. Auf die wir aber in der Zukunft zählen wollen», erklärt Zatti. Und auch wenn er seine Frauen für deren Einsatz lobt, etwas müsse in Zukunft unbedingt besser werden. «Die Präsenz in den Trainings muss sich verbessern», sagt er.

Männer bleiben der 2. Liga ziemlich sicher erhalten

Tobias Zatti ist nicht nur Übungsleiter bei den Frauen, er spielt auch selbst im 2.-Liga-Herrenteam des HC Dietikon-Urdorf. Nach einer schwächeren Phase haben sich die routinierten Limmattaler seit Ende Februar kontinuierlich gesteigert und von den letzten fünf Partien deren vier gewonnen.

Damit rangiert das Team des Trainerduos Tobias Schoch und Daniel Schütterle vier Runden vor Saisonschluss in der 12 Teams umfassenden Gruppe 2 auf dem siebten Zwischenrang. «Den Ligaerhalt haben wir mehr oder weniger auf sicher», sagt Zatti. Gelingt am kommenden Samstag gegen Tabellennachbar Schwamendingen ein weiterer Sieg (12.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf), können die Limmattaler den Rechenschieber zur Seite legen. Und eine weitere Saison in der 2. Liga planen.

