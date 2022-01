Handball Sogar Prince singt während dem Training für die Handballer Die U17-Junioren des Handballclubs Dietikon-Urdorf haben Glück und dürfen trotz Corona weiterspielen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.01.2022, 18.45 Uhr

Nächste Woche gilt es ernst: Die Junioren des HC Dietikon-Urdorf bereiten sich seriös auf ihren ersten Auftritt in der Inter-Klasse vor. Ruedi Burkart

Am Montagabend in Urdorf. Im Foyer der Zentrumshalle trudeln die jungen Handballer ein, alle vorschriftsgemäss mit einer Maske auf dem Gesicht. Daniel Burla und Miguel Zberg, die beiden Trainer, begrüssen ihre Jungs. «Wir kommen in ein paar Minuten, erst halten wir hier noch eine Pressekonferenz ab», sagt Burla mit einem Schmunzeln. Wenig später stehen Burla, Zberg und ihr Team unten in der Halle. Aber die Handballer sind nicht alleine an diesem Abend. Auf der einen Seite der Zentrumshalle haben sich die Kunstturnerinnen eingerichtet. «Im Winter sind die Hallen eben begehrt», meint Burla. Schliesslich wird die Trennwand heruntergelassen, so können die kleinen Mädchen und die jungen Männer ungestört an ihr Werk gehen.

Die Junioren gelten, anders als die 1.-Liga-Frauen, als Halbprofis

Weil die Limmattaler Handballer Mitte Dezember den Aufstieg aus der Promotion in die Inter-Klasse geschafft haben – dies dank eines Erfolgs in der Barrage gegen Lausanne – gelten sie nun als halbprofessionelle Sportler. Notabene als einziges Team im Verein. Nicht einmal die Frauen, die sich für die NLB-Aufstiegsrunde haben qualifizieren können, dürfen aktuell unter den gleichen Bedingungen trainieren wie die Jungspunde von Burla und Zberg.

Es darf auch gelacht werden: Co-Trainer Daniel Burla (rechts) mit seinen Schützlingen. Ruedi Burkart

Das heisst, dass die U17 unter 3G trainieren und spielen darf. Auch nicht geimpfte Akteure dürfen demnach ran, sie müssen sich einfach jedes Mal vor einem Einsatz testen lassen. Auf die nicht ganz ernst gemeinte Frage des Journalisten, ob er und sein Trainerkollege jetzt vom Vorstand einen Halbprofi-Vertrag mit entsprechender Besoldung unterbreitet erhalten haben, winkt Zberg lachend ab.

So geht das: Co-Trainer Daniel Burla (rechts) instruiert Real-Madrid-Fan Ruben Schönenberger auf der Leiter. Ruedi Burkart

Das Training beginnt. Auf zwei Dritteln der Hallenfläche wärmen sich die Handballer auf, während nebenan die Kunstturnerinnen ihre Übungen absolvieren. Ein wenig verwundert nimmt der Besucher Notiz davon, dass aus der Musikbox der Teenager Sounds der Siebziger und Achtziger schepperen. Es geht los mit «Stayin’ Alive» von den Bee Gees, dann dürfte Bon Jovi ran und schliesslich folgt Prince mit seinem Schleicher «Purple Rain». Das ist zu viel des Guten für die Trainer, sie wechseln kurzerhand Stil und Tempo – musikalisch und sportlich.

Technikübungen wechseln sich ab mit kurzen Einheiten für die Muskeln, dann geht’s auf der am Boden liegenden Leiter um Schnelligkeit und Konzentration. Burla und Zberg geben Anweisungen, kritisieren hier und loben da, ein ganz normales Handballtraining. Während einer Stunde werden die U17-Akteure so geschlaucht. Dann öffnet sich die Wand in der Halle. Die Kunstturn-Mädchen sind verschwunden, dafür tauchen nun ältere Handball-Junioren auf. Ab diesem Zeitpunkt wird das Training zu einer 2G-plus-Veranstaltung. Grund: Die U19-Junioren gelten nicht als halbprofessionelle Sportler. «Es ist in diesen Zeiten alles ein wenig kompliziert», sagt Burla nur. Dabei hatte auch die U19 gute Chancen auf die Promotion in die Inter-Klasse. Aber in der Aufstiegsbarrage gegen die SG Ruswil/Wolhusen/Willisau schauten nur zwei Niederlagen heraus, damit war das Thema abgehakt.

Der Chef kontrolliert, die Spieler mühen sich ab: Co-Trainer Miguel Zberg entgeht nichts. Ruedi Burkart

Drei Stunden dauert das erste Training nach den Festtagen. «Wir sind uns im Klaren, dass das für die einen Spieler lange ist», sagt Zberg. Deshalb dürfen jene, die noch bei der U15 spielen, früher nach Hause, wenn sie wollen. «Schliesslich soll Handball Spass machen und nicht ein Müssen sein», so Burla. Er weiss, was junge Handballer brauchen, schliesslich leitet er seit bereits sechs Jahren die U17. Sein Co-Trainer Zberg ist seit zweieinhalb Jahren an Bord. Beiden spielen auch noch aktiv, in der 2.-Liga-Truppe des HCDU.

Hilfe für das knappe Kader kommt aus dem Aargau

Seit vielen Jahren tun sich die Handballvereine schwer mit der Rekrutierung von Nachwuchs. Das ist beim HCDU – der 1993 aus einer Fusion zwischen dem HC Dietikon und dem HC Urdorf/Stapo hervorgegangen ist – nicht anders als bei den meisten anderen Klubs. So lächeln auf dem aktuellen U17-Teamfoto auf der Vereinswebsite gerade mal sieben Feldspieler und Torhüter Abbas Abbani dem Betrachter entgegen. Aus diesem Grund haben sich die Limmattaler vor fünf Jahren der Spielgemeinschaft Aargau Ost angeschlossen.

Dieser Verein ist als Dachverein organisiert, Klubs wie Lägern Wettingen, der TV Endingen, Brugg oder eben der HCDU sind dem Konstrukt angeschlossen. Der Vorteil: Die Klubs können ihren talentierten Junioren ein zusätzliches Training im Leistungssportteam der Aargauer anbieten, im Gegenzug können die Vereine Spieler quasi ausleihen, wenn sie für ein Spiel zu wenig eigene Kräfte haben.

Los geht's am Dienstag, 11. Januar HC Dietikon-Urdorf U17 ist einer von drei Aufsteigern Am kommenden Dienstag, 11. Januar, starten die Limmattaler in ihr Abenteuer in der Inter-Klasse. Zum Start empfangen sie um 19.30 Uhr in der Dietiker Stadthalle mit der SG Freiamt einen der beiden Mitaufsteiger. «Spiele gegen Freiamt oder die Grasshoppers müssen wir gewinnen, wenn wir oben bleiben wollen», sagt HCDU-U17-Trainer Daniel Burla. GC ist der dritte Neuling im Inter und am 12. Februar erstmals Gegner der Limmattaler. Ebenso in der Sechsergruppe sind Pfadi Winterthur, die SG Rhyfall Munot aus Schaffhausen und Rheintal. Der Modus: Jedes Team spielt zweimal gegen jedes andere Team (macht zehn Spiele pro Team), die Teams auf den Rängen 1 bis 3 spielen auch nächste Saison im Inter, jene auf den Rängen 4 bis 6 steigen ab. Die letzte Runde ist am

30. April/1. Mai. (rubu.)

