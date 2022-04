Handball SG Glatttal/Limmattal verspielt 8-Tore-Vorsprung gegen Herzogenbuchsee Gegen Herzogenbuchsee ging bei den Frauen der SG Glatttal/Limmattal in der zweiten Halbzeit vieles schief. Michel Sutter Jetzt kommentieren 25.04.2022

«Das ist schon enttäuschend»,

gab Tobias Zatti zu. Der Trainer der SG Glatttal/Limmattal bezog sich auf die Partie gegen Herzogenbuchsee, in der sein Team am Samstagnachmittag in der Dietiker Stadthalle mit nur einem Tor Differenz unterlegen war.

«Eigentlich müssen wir dieses Spiel gewinnen»,

so Zatti. Auch, weil die SG Glatttal/Limmattal nach einem harzigen Start und einem Drei-Tore-Rückstand in der zweiten Halbzeit richtig aufdrehte und 20 Minuten vor Schluss einen Acht-Tore-Vorsprung herausspielen konnte. Doch dann machten sich Zattis Schützlinge das Leben selber schwer.

«Wir haben uns kleine Fehler erlaubt und sehr oft aufs Tor geschossen, aber nicht viele Tore erzielt»,

resümierte der Trainer der Spielgemeinschaft, die aus den beiden 1.-Liga-Teams des HC Dietikon-Urdorf und des SC Volketswil hervorgegangen war. «Wir sind unsicher geworden.» Die Unsicherheit widerspiegelte sich vor allem acht Sekunden vor Schluss, als Torhüterin Karin Kurzbein ein Ball von Herzogenbuchsees Noë Strub zwischen den Beinen durchrutschte und die Niederlage von Glatttal/Limmattal besiegelte.

Bisher nur ein Sieg in der Finalrunde

Damit hat die Spielgemeinschaft in der laufenden Finalrunde der 1. Liga nun auch gegen Herzogenbuchsee verloren, ausgerechnet gegen jene Gegnerinnen, die Zattis Schützlinge im Februar auswärts noch mit 28:24 geschlagen hatten. Es war bisher der einzige Sieg in der Finalrunde gewesen. Gegen alle anderen Teams musste die SG kapitulieren.

«Wir wollten in dieser Runde sicher nicht Letzter werden»,

sagt der Trainer. «Wir stehen aber weiterhin auf dem letzten Platz. Daher bin ich eher enttäuscht vom Verlauf der Finalrunde.» Allerdings hatte die Spielgemeinschaft ohnehin nicht um den Aufstieg in die Nationalliga B mitspielen wollen, sondern sich eher als Spielverderberin für die Teams mit Aufstiegsambitionen gesehen. «Die NLB wäre mit einem grösseren Trainingsaufwand verbunden», begründete Zatti den Entscheid. «Wir trainieren momentan zwei- bis dreimal pro Woche, und es wäre schwierig, die Intensität zu erhöhen.» Da die SG nicht aufsteigen wollte, sei es sportlich in der Finalrunde auch um nichts gegangen, so Zatti. Das habe womöglich einen Einfluss im Hinterkopf gehabt.

Zudem dürfe man nicht vergessen, dass im jetzigen Team auch viele Spielerinnen dabei seien, die sonst in der 2. Liga spielten. Eine bewusst gewählte Durchmischung, weil das Team Ende Saison eine Reihe von Abgängen zu verzeichnen hat. Die Spielerinnen, die normalerweise in einer Liga weiter unten aktiv sind, sollen dann in der nächsten Spielzeit mehr Verantwortung übernehmen. «Für sie ist es ein Lernprozess», so Zatti.

Nun läuft es auf den letzten Platz hinaus

Für diesen Lernprozess haben die Spielerinnen der 2. Liga noch zwei Partien Zeit. Dann ist die Finalrunde zu Ende. Und diese wird die SG Glatttal/Limmattal angesichts des Rückstands auf den Tabellenvorletzten Willisau wohl auf dem letzten Rang beenden.

Trotzdem kann Zatti der Saison viel Positives abgewinnen:

«Unser Ziel war es gewesen, die Liga zu halten. Das haben wir mit der Qualifikation für die Finalrunde erreicht.»

Nun gehe es darum, für die nächste Saison ein gutes 1.-Liga-Team zu stellen. Und auch, was den Aufstieg anbelangt, hat Zatti einen Wunsch:

«Mir wäre es am liebsten, Basel würde aufsteigen. Dann hätten wir die Baslerinnen nächste Saison nämlich nicht in unserer Gruppe.»

Gegen die drittplatzierte SG ATV/KV Basel hatte Zattis Team im vergangenen Jahr zwar einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, in der Finalrunde aber deutlich mit 21:35 verloren.

