Handball Personalmangel und fehlende Routine: Handballerinnen sind auf schwieriger Mission Lange Zeit war nicht sicher, ob die Spielerinnen der SG Glatttal/Limmattal überhaupt in die 1.-Liga-Saison starten können. Unter dem neuen Übungsleiter Rolf Leuenberger wagt man das Abenteuer mit einem verjüngten Team. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.09.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine für alle, alle für eine. Die Handballerinnen der SG Glatttal/Limmattal beschwören vor der Startpartie gegen Goldach-Rorschach die guten Geister. Ganz rechts: Cheftrainer Rolf Leuenberger. Bild: Henry Muchenberger

Die ersten Resultate der neuen Handballsaison sind für die 1.-Liga-Frauen des HC Dietikon-Urdorf – die seit einem Jahr und der Fusion mit dem Team des SC Volketswil als SG Glatttal/Limmattal auf Punktejagd gehen – ernüchternd. Am vergangenen Samstag zogen sie im Schweizer Cup gegen die unterklassige SG Oberwil aus dem Baselbiet diskussionslos mit 18:28 den Kürzeren. Tags darauf ging auch das erste Heimspiel der Meisterschaft verloren – 23:30 gegen Goldach-Rorschach.

Letzte Saison qualifizierte sich das Team noch für die Finalrunde, heuer startet es mit zwei klaren Niederlagen. Nach den turbulenten letzten Wochen ist dieser Rumpelstart in die Saison allerdings kein Wunder. Schliesslich war lange nicht klar, ob die Glatt- und Limmattalerinnen überhaupt zur ersten Partie werden antreten können. Grund: akuter Mangel an Spielerinnen.

Ein Aargauer hat jetzt das Sagen

Rolf Leuenberger orchestriert sei diesem Sommer die SG Glatttal/Limmattal. Der 72-jährige Aargauer aus Bad Zurzach ist ein alter Trainerfuchs und im Frauenhandball ein regelrechtes Urgestein. Unter anderem führte er vor ein paar Jahren den TV Wohlen aus der 2. Liga in die SPL2 und hatte auch mit den GC-Frauen Erfolg. Letzte Saison scheiterte er mit Wil SG nur knapp am Aufstieg in die 1. Liga.

Cheryl Ilitsch erzielt für die SG Glattttal/Limmattal gegen Goldach-Rorschach eines ihrer total vier Tore. Bild: Henry Muchenberger

Leuenbergers Worte haben in der Szene Gewicht. Er sagt zur chaotischen Saisonvorbereitung bei seinem neuen Team:

«So etwas habe ich in meinen bisher 44 Jahren als Trainer noch nie erlebt.»

Und meint damit die Unsicherheiten, ob er denn tatsächlich genügend Spielerinnen zusammenbringen würde für eine kompetitive Truppe. «Im vergangenen Januar hat mein Vorgänger eine Umfrage bei den damaligen Spielerinnen gemacht», blickt Leuenberger zurück, «es hat alles sehr gut ausgesehen. Aber dann waren die erfahrenen Spielerinnen plötzlich doch weg.»

«Es war eine intensive Zeit»

Leuenbergers Vorgänger ist ein gewisser Tobias Zatti, in jüngeren Jahren selbst Spieler beim HC Dietikon-Urdorf und seinerseits ein Urgestein des Vereins. Und er ist auch Lebenspartner von Corinne Leuenberger, der Tochter von Rolf Leuenberger. Die beiden werden im Herbst heiraten. Corinne, allgemein «Coco» genannt, amtet seit der vergangenen ausserordentlichen Generalversammlung des HCDU als Sportchefin der Frauen. Sie sagt: «Es war eine intensive Zeit bis zum ersten Spiel am vergangenen Wochenende. Wir waren wirklich in Sorge, dass wir zum Schluss mit zu wenig Spielerinnen dastehen könnten.»

Um den personellen Engpass zu beheben, posteten die HCDU-Frauen unter anderem auf den sozialen Medien Werbespots («Du hesch Luscht zum Handballclub Dietike-Urdorf cho 1. Liga spiele?»).

Marisa Stöckli (links) und Simona Wehle verteidigen konsequent. Bild: Henry Muchenberger

Schliesslich gelang es, auch unter Mithilfe des gesamten Vorstands, wie Corinne Leuenberger betont, ein Team zusammenzustellen. Mit bestandenen Cracks, aber auch mit vielen jungen Spielerinnen, die mit einer Doppellizenz von den beiden Freiämter Klubs Muri und Wohlen zur SG Glatttal/Limmattal stiessen. «Die Spielerinnen sind sehr lernfreudig», windet Chefcoach Rolf Leuenberger den ganz jungen Akteurinnen ein Kränzchen.

«Wir haben einen riesigen Schritt vorwärts gemacht»

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, stand Corinne Leuenberger – obwohl immer noch verletzt – im ersten Meisterschaftsspiel auch im Kader, kam während den 60 Minuten zum einen oder anderen Kurzeinsatz.

«Es ging mir darum, meinen Kolleginnen zu zeigen, dass ich da bin»,

sagt die Teamleaderin. Und wie schätzt sie die beiden bisherigen Leistungen ein? «Im Cup war augenscheinlich, dass wir überfordert waren mit unserem jungen Team. Aber tags darauf im ersten Spiel der 1.-Liga-Meisterschaft, da war die Leistung bedeutend besser. Ich behaupte gar, dass wir innert 24 Stunden einen riesigen Schritt vorwärts gemacht haben.»

Bislang gab's zwei Niederlagen. Hier stolpert Corinne Leuenberger (blauer Dress) in der Partie gegen Goldach-Rorschach. Bild: Henry Muchenberger

Was dürfen die Fans in den nächsten Wochen erwarten? «Wir werden uns steigern», sagt Rolf Leuenberger, «und vielleicht stösst noch die eine oder andere routinierte Spielerin zu uns.» Wenn sich einer in der nationalen Frauenhandball-Szene auskennt, dann der Mann aus Bad Zurzach.

Doch neue Spielerinnen im Kader – das ist Zukunftsmusik. Die aktuelle Realität heisst zweites Meisterschaftsspiel an diesem Sonntag in Weinfelden.

1. Liga, Gruppe 1, Frauen

Sonntag, 11. September: Weinfelden – SG Glatttal/Limmattal, 18 Uhr, Güttingersreuti.

2. Liga, Gruppe 4, Männer Der HC Dietikon-Urdorf startet in Luzern gegen Borba Auch für das Männerteam des HCDU gilt es nun ernst. Am Samstag steigt die verjüngte Mannschaft mit einem Auswärtsspiel gegen den Schweizer Meister von 1993, Borba Luzern, in die 2.-Liga-Saison. Erstmals vor heimischem Publikum spielt das Team von Chefcoach Jan Sedlacek am Donnerstag, 15. September: Um 20.30 Uhr geht’s in der Urdorfer Zentrumshalle gegen die SG Volketswil/Witikon.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen