Handball Die neu formierte SG Glatttal/Limmattal gewinnt im fünften Spiel bereits zum vierten Mal Die Handballerinnen mischen die 1. Liga so richtig auf. Nach dem 35:21-Erfolg gegen Leimental ist die Qualifikation für die NLB-Aufstiegsspiele ein realistisches Ziel. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.10.2021, 19.05 Uhr

Die Limmattalerinnen machten gegen Leimental kurzen Prozess. Hier setzt die dreifache Torschützin Sybil Läubli zum Schuss an. Claudio Thoma

Am späten Samstagabend übernahmen die Handballerinnen der neu formierten SG Glatttal/Limmattal in ihrer 1.-Liga-Gruppe die Tabellenspitze. Damit endete der erste Auftritt der aus dem HC Dietikon-Urdorf und dem SC Volketswil gebildeten Teams im Limmattal äusserst erfolgreich. «Wir haben das Tempo hochhalten können und haben absolut verdient gewonnen», bilanzierte Co-Trainer Tobias Zatti das einseitig verlaufene Spiel.

Die fünf Partien der Vorrunde haben die Glatt- und Limmattalerinnen nun absolviert, vier davon haben sie gewonnen. Zatti: «Wir sind sehr gut unterwegs.»

Dass die Saison derart erfolgreich verlaufen würde, haben die Verantwortlichen noch vor ein paar Wochen nicht für möglich gehalten. «Wo wir mit unserem neuen Team stehen, werden wir nach den ersten Partien wissen», gab Co-Trainer Zatti vor dem ersten Ernstkampf zu Protokoll. Dass man die Klasse halten könne, diese Chance sah er damals zwar als ziemlich gross an. Aber gleich um die ersten beiden Ränge mitspielen, die nach der zehn Spiele umfassenden Qualifikation zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen? Nein, das haben sie im Lager der Limmattalerinnen dann doch nicht erwartet.

Starkes Kollektiv, herausragende Einzelspielerinnen

«Dass es uns so gut läuft, hat mehrere Gründe», erklärt Zatti. Der Wichtigste: Einige Akteurinnen verfügen über Erfahrung in den höchsten beiden Ligen des Landes. So ist beispielsweise die 33-jährige Linkshänderin Corinne Leuenberger, die für GC früher in der höchsten Liga spielte, eine absolute Leistungsträgerin. Davon zeugen nicht nur ihre bislang 40 Tore in fünf Partien. Natürlich stellt Zatti das Kollektiv in den Vordergrund und hütet sich, Namen zu nennen. Er sagt: «Es funktioniert einfach.»

Glatttal/Limmattal-Trainer Tobias Zatti (stehend) treibt seine Spielerinnen an, sein Co-Trainer Peach Rusert (Vordergrund) analysiert still. Claudio Thoma

Für Zatti und seinen Co-Trainer Peach Rusert ungewohnt ist die luxuriöse Personalsituation. Vor der Fusion mit 1.-Ligist Volketswil – als der HCDU noch solo in der 2. Liga unterwegs war – kam es manchmal vor, dass an einem Meisterschaftsspiel gerade zwei oder drei Akteurinnen auf der Auswechselbank sassen. Das Team stellte sich damals quasi von selbst auf, Leistungen in den Trainings hin oder her. Das ist nun ganz anders. Zatti sagt:

«Wir spielen in der 1. Liga und damit im Leistungshandball. Das ist für einige Spielerinnen noch ungewohnt.»

Will heissen: Wer früher – zu Zeiten des HCDU – nur in die Trainings kam, wann sie wollte, wärmt nun möglicherweise die Holzbank an der Seitenlinie auf. Dass im Frauenteam des HC Dietikon-Urdorf andere Zeiten angebrochen sind, daran müssen sich einige Spielerinnen erst noch gewöhnen.