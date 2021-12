Handball Nach sieben Siegen in zehn Partien: Jetzt geht's in die Aufstiegsrunde Die Handballerinnen der SG Glatttal/Limmattal gewinnen die 1.-Liga-Qualifikation. Ab dem 15. Januar 2022 spielen sie um die Promotion in die Nationalliga B. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 12.12.2021, 18.13 Uhr

Francine Koch brachte mit dem zwischenzeitlichen 18:17 die SG Glatttal/Limmattal auf die Siegesstrasse. Claudio Thoma/Archiv

Der letzte Schritt zum grossen Zwischenziel war alles andere als eine Routineübung. Am Sonntagnachmittag holte sich die Spielgemeinschaft Glatttal/Limmattal mit dem hart erkämpften 25:24-Auswärtssieg gegen die HSG Leimental II den siebten Vollerfolg im zehnten Meisterschaftsspiel. Damit hielt das Team des Trainerduos Tobias Zatti und Peach Rusert Verfolger Basel in Schach und schloss die Regular Season in der 1.-Liga-Gruppe 1 mit zwei Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz ab.

1. Liga, Gruppe 1 Rangliste Regular Season Alle 10 Spiele: 1. SG Glatttal/Limmattal * 16 (277:239). 2. ATV/KV Basel * 14 (261:199). 3. Uster 12 (269:226). 4. Yellow Winterthur II 12 (228:241). 5. Leimental II 6 (216:246). 6. Goldach-R. 0 (201:301).

* Qualifiziert für die NLB-Aufstiegsrunde

Der Erfolg im Baselbiet war das Ergebnis einer aufopferungsvollen Leistung der Glatt- und Limmattalerinnen. Die Gastgeberinnen führten nach 36 Minuten mit 16:15. Die Partie wogte auf und ab, erst nach 40 Minuten gelang Francine Koch mit dem 18:17 aus Glatt- und Limmattaler Sicht das Game Winning Goal. In der Folge gaben die Zürcherinnen die Führung nicht mehr aus den Händen und gewannen mit 25:24.

So endete eine zehn Partien umfassende 1.-Liga-Qualifikation, wie es kaum jemand im Umfeld des Teams erwartet hatte. Sieben Siegen stehen zwei Remis gegenüber, nur ein Spiel ging verloren (in der zweiten Runde mit 22:26 gegen Yellow Winterthur II). Der Lohn: Ab dem 15. Januar 2022 spielt die Spielgemeinschaft Glatttal/Limmattal in einer Sechserpoule um den Aufstieg in die NLB. «Dass wir mit unserer zusammengewürfelten Truppe so erfolgreich sein werden, konnte vor der Saison wirklich keiner ahnen», sagt Cheftrainer Tobias Zatti. Er musste gestern wegen eines positiven Coronatests daheimbleiben und wurde von seinem Assistenten Peach Rusert vertreten. «Der Peach kann das bestens», sagte Zatti vor der Partie. Die beiden ergänzen sich nicht nur in der Halle, sie kennen und schätzen sich schon seit vielen Jahren auch privat.

Und jetzt der Aufstieg? Trainer Tobias Zatti schmunzelt

Zur Erinnerung: Im vergangenen Sommer schlossen sich die 1.-Liga-Frauen des SC Volketswil und die 2.-Liga-Frauen des HC Dietikon-Urdorf zur SG Glatttal/Limmattal zusammen. Das Ziel: die Klasse halten. Und jetzt? Nach dem Jahreswechsel greift frau gar nach den Sternen respektive nach dem Aufstieg in die NLB. «Halt, halt, nicht so schnell», sagt Zatti schmunzelnd. Man müsse jetzt den Ball schön flach halten. Zunächst gelte es, während der Festtagspause die zahlreichen Wehwehchen zu pflegen, um gesund und munter am 15. Januar in die zweite Phase der Meisterschaft starten zu können.

In der NLB-Aufstiegsrunde treffen die Erst- und Zweitplatzierten der drei 1.-Liga-Gruppen in einer Doppelrunde aufeinander. Neben der SG Glatttal/Limmattal und der SG ATV/KV Basel (beide Gruppe 1) sind folgende Teams dabei: Muotathal/Mythen Shooters, Willisau (beide Gruppe 2) sowie Herzogenbuchsee II und Yverdon (beide Gruppe 3). Wie der Aufstiegsmodus nach der zehn Durchgänge umfassenden Finalrunde aussieht, ist laut Zatti noch nicht klar.

