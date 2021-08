Ex-HCDU-Juniorin spielt an der Handball-EM in Montenegro

Handball Hitze auf der Strasse, Kühle in der Halle: Nora Snedkerud spielt Spitzenhandball im Hochsommer Nora Snedkerud lernte als kleines Mädchen beim HC Dietikon-Urdorf das Handball-ABC. Momentan spielt die 16-Jährige mit der U17-Nationalmannschaft an der EM in Montenegro. Ruedi Burkart 10.08.2021, 05.00 Uhr

Nora Snedkerud während der 22:33-Niederlage gegen Dänemark. EHF

Ihr Job auf dem Feld ist hart. Nora Snedkerud, die 16-jährige ehemalige Nachwuchsakteurin des HC Dietikon-Urdorf, spielt den Part der Kreisläuferin. Am Leibchen gezerrt und zu Boden gedrückt werden, ist sportlicher Alltag. Sowohl bei ihrem Team LK Zug als auch in der Nationalmannschaft. Mit der nationalen U17-Auswahl weilt Snedkerud momentan in Montenegro an der Europameisterschaft. Trotz zweier Siege in drei Vorrundenpartien reichte es knapp nicht zur Qualifikation für die Finalrunde der besten acht Nationen.

Mit Wucht durch die Abwehr: Kreisläuferin Nora Snedkerud. Felix Walker / SHV

Nun geht es für die jungen Schweizerinnen in der Zwischenrunde weiter, in welcher zwei Gegner mit klingenden Namen warten. Heute Dienstag spielt die Schweiz gegen Slowenien, am Mittwoch gegen Schweden. Die Vierergruppe wird komplettiert von Österreich, wobei die Schweiz die beiden Punkte vom 35:24-Sieg in der Vorrunde mitnimmt. Die beiden besten Mannschaften spielen danach um die Plätze 9 bis 12, die anderen beiden Teams um die Plätze 13 bis 16. Für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in einem Jahr und zur EM in zwei Jahren ist mindestens der 13. Platz gefordert.

Das Teamhotel liegt gleich bei der Halle

Das Schweizer Team logiert nahe der Wettkampfhalle in Podgorica, der montenegrinischen Hauptstadt. «Zu Fuss haben wir vom Hotel zur Halle zwei Minuten», rapportiert Snedkerud. Frage: Ist es auf dem Balkan tatsächlich so heiss, wie in den Medien immer wieder geschrieben wird? «Ja, das ist tatsächlich so», sagt Snedkerud, «es herrschen sehr hohe Temperaturen. 37 Grad und keine Wolke am Himmel ist normal.» Immerhin sei die Wettkampfhalle dank Klimageräten wohltemperiert. «Zum Spielen ist es angenehm.»

Beste Erinnerungen hat Snedkerud auch an die vergangene Saison. Mit ihren Zuger Teamkolleginnen holte sie sich den Schweizer-Meister-Titel bei den U16-Juniorinnen. Bemerkenswertes Detail: Im entscheidenden Match im Play-off-Final gelangen ihr sagenhafte zehn Treffer. «Es ist ganz gut gelaufen», sagt Snedkerud nur.

Seit einem Jahr trainiert und spielt Nora Snedkerud an der Sportakademie «On Your Marks» (OYM) im zugerischen Cham. Dort absolviert sie auch eine KV-Lehre. «Es ist super dort. Ich habe es mir in etwa so vorgestellt.» Sportlich läuft es bestens, und auch in der Schule sei alles tipptopp. «Es ist zwar schon ein wenig streng, aber ich habe gute Noten.»