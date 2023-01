Handball Heimniederlage gegen GC Amicitia: Es war ein Rumpelstart für die Limmattaler Handballerinnen Mit 28:29 verliert die SG Glatttal/Limmattal zum Auftakt in die 1.-Liga-Abstiegsrunde. Grund zur Hoffnung gibt trotz der vielen Gegentore die Leistung in der Defensive. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.01.2023, 12.09 Uhr

Die sechsfache Torschützin Kathryn Fudge bei einem Tempogegenstoss. Henry Muchenberger (18. Januar 2023)

Nach 56 Minuten schien die Partie definitiv entschieden. 26:29 lagen die Glatt- und Limmattalerinnen zurück, und die Gäste aus der grossen Stadt machten nicht den Anschein, als ob sie die beiden Punkte noch aus den Händen geben würden. Doch als die Matchuhr am Mittwochabend in der Urdorfer Zentrumshalle 58:11 Minuten anzeigte, war alles wieder offen. Die 19-jährige Marilen Küng mit ihrem ersten und Routinier Kathryn Fudge, 33, mit ihrem sechsten Tor des Abends brachten die Limmattalerinnen wieder auf 28:29 heran.

Doch in den letzten knapp zwei Spielminuten ging offensiv nichts mehr, und die Frauen von GC Amicitia retten den knappen Vorsprung über die Zeit.

«Wir haben sehr gut verteidigt. Aber in der Offensive brauchts noch mehr Konsequenz, wir vergeben zu viele mögliche Tore mit schlecht abgeschlossenen Gegenstössen»,

sprach Rolf Leuenberger, der Trainer der SG Glatttal/Limmattal, Klartext. So bleibt nach dem ersten Spiel in der Abstiegsrunde der 1. Liga eine gewisse Ernüchterung. «Uns sind viele technische Fehler unterlaufen. Das mags auf diesem Niveau eben nicht leiden», so Leuenberger. Trübsal blasen will der Trainer indes nicht. Schliesslich dauere die Saison noch bis Ende April, da könne noch viel passieren.

«Ich darf sagen, dass die Stimmung im Team sehr gut ist. Es macht Spass, mit diesen Spielerinnen zu arbeiten»,

windet Leuenberger seinen Akteurinnen ein Kränzchen.

Ein Trio mit 23 Treffern

Wenig überraschend ist die Tatsache, dass das Spiel der SG Glatttal/Limmattal vor allem mit den Auftritten der drei im November 2022 neu dazu gestossenen Akteurinnen Kathryn Fudge, Laura Schmitt und Laura Freivogel steht und fällt. Die drei früheren Akteurinnen des LC Brühl – des notabene erfolgreichsten Klubs des Landes – erzielten gegen GC Amicitia insgesamt 23 Tore. «Die drei sind für uns natürlich extrem wichtig», sagt Leuenberger. Nur gut, dass das Trio voraussichtlich die meisten der Partien bestreiten kann.

Auch wenn voraussichtlich noch bis weit in den Frühling hinein nicht klar ist, in welcher Liga das Team in der nächsten Meisterschaft spielen wird, die Planungen für die Saison 2023/24 sind bereits angelaufen. Trainer Leuenberger:

«Es geht jetzt darum, mit den Spielerinnen das Gespräch zu suchen und herauszufinden, ob sie generell dabeibleiben wollen. Und wenn ja, ob sie auch bei einem Abstieg weiter bei uns spielen möchten.»

Den nächsten Ernstkampf bestreitet die SG Glattal/Limmattal erst in drei Wochen: Heimspiel in Dietikon am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr gegen Frick.

Telegramm SG Glatttal/Limmattal – GC Amicitia 28:29 (14:15) Zentrumshalle Urdorf. – 20 Zuschauer. – SR: Schädeli, Pfister. – Torfolge: 0:2, 2:2, 5:3, 8:8, 14:14, 14:15/14:17, 18:18, 20:20, 23:22 (47.), 23:26 (52.), 25:28, 27:29, 28:29.

SG Glatttal/Limmattal: Seitle; Snedkerud (1), Freivogel (6), M. Bischoff (1), Stöckli, Ilitsch (2), Küng (1), Müller, C. Bischoff, Fudge (6), Schmitt (11/3), Schwendimann.

Strafen: 3 x 2 Minuten gegen Glattal/Limmattal. – 4 x 2 Minuten gegen GC Amicitia.

