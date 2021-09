Handball HCDU-Trainer Zatti begeistert: «Das ist fast schon ein kleiner Luxus» Am Sonntag starten die Limmattaler Handballerinnen in die 1.-Liga-Saison. Die Zuversicht ist gross, dass sie die Klasse halten werden. Ruedi Burkart 10.09.2021, 15.26 Uhr

Sie kennen und schätzen sich seit Jahrzehnten: Peach Rusert (links) und Tobias Zatti. Ruedi Burkart

Gross war die Verwunderung in der regionalen Handballszene, als der HC Dietikon-Urdorf vor einem Monat verkündete, sein Frauenteam spiele fortan eine Klasse höher in der 1. Liga. Zweimal wurden die Limmattalerinnen zuletzt von Corona am Aufstieg gehindert – die beiden letzten Meisterschaften wurden bekanntlich abgebrochen –, jetzt gelang die Promotion dank eines Zusammenschlusses mit dem 1.-Ligisten SC Volketswil. Und so gehen die HCDU-Frauen künftig als Spielgemeinschaft Glatttal/Limmattal auf Punktejagd.

Das bewährte Co-Trainerduo Tobias Zatti und Peach Rusert verfügt dank des neuen Teamkonstrukts über ein stattliches Kader. Zwei Goalies und 16 Feldspielerinnen stehen auf der Liste. «Das ist fast schon ein kleiner Luxus», sagt Zatti. «Ein zahlenmässig so grosses Team hatte ich schon lange nicht mehr.»

Sie haben das Sagen im 2.-Liga-Team des HC Dietikon-Urdorf. Daniel Schütterle (links) und Tobias Schoch. zvg

Natürlich brachte die kurzfristige Fusion auch Herausforderungen mit sich. In den beiden Vorbereitungspartien war nie das ganze Team anwesend, Spielerinnen weilten in den Ferien und erholten sich von Verletzungen. «Wo wir wirklich stehen, wissen wir nach den ersten zwei, drei Meisterschaftspartien», gibt sich Zatti pragmatisch. Im Trainerstaff gibt es eine Änderung zu vermelden: Manuela Strebel gab ihr Amt als Assistenztrainerin ab, im Gegenzug amtet die frühere Torhüterin Karin Kurzbein neu als Goalietrainerin.

Die Premiere in der Fremde

Los geht die Saison am Sonntag mit einem ersten «Heimspiel» in Volketswil gegen die Red Dragons Uster (16.15 Uhr, Sporthalle Gries). Erstmals im Limmattal spielen die Frauen am Samstag, 23. Oktober. Dann treffen sie um 18 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle auf Leimental.

HCDU-Männerteam startet ebenfalls Heimspiel gegen SG Horgen/Wädenswil Mit einem Heimspiel gegen die SG Horgen/Wädenswil steigen auch die 2.-Liga-Männer des HC Dietikon-Urdorf am Samstag in die neue Saison (17 Uhr, Büel, Unterengstringen). Orchestriert wird die routinierte Truppe vom Trainerduo Tobias Schoch und Daniel Schütterle. «Wir trainieren einmal pro Woche und haben unseren Spass», fasst Spieler Tobias Zatti das Motto der Limmattaler zusammen. Das Ziel in der 12er-Meisterschaftsgruppe: die Klasse halten und, eben, «Spass haben». (rubu.)