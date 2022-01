Handball HCDU-Junioren begeistern trotz Niederlage: Die Aufholjagd bleibt unbelohnt Im ersten Spiel in der Inter-Klasse verliert die U17 des HC Dietikon-Urdorf gegen die SG Freiamt unglücklich mit 32:33. Nach 48 Minuten lagen die Limmattaler noch mit neun Treffern in Rückstand. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 12.01.2022, 16.08 Uhr

Wie früher sein Vater Muzaffer: Batuhan Dogru wirbelte am linken Flügel die Gegenspieler schwindlig. Logisch, dass er der Familientradition folgend die Nummer 17 auf dem Dress trägt. Alexander Wagner

Zwölf Minuten vor Schluss hielt es Miguel Zberg nicht mehr unten auf dem Feld der Dietiker Stadthalle aus. Der eine der beiden Co-Trainer der Limmattaler U17-Junioren verliess zügigen Schrittes seinen Platz bei der Trainerbank und setzte sich auf die Tribüne. Zu jenem Zeitpunkt lag sein Team gegen einen abgezockt agierenden Gegner von jenseits des Mutschellens mit 21:29 in Rückstand. «Ich musste weg vom Platz. Ich bin eben sehr emotional. Das kann manchmal gut sein für die Jungs, manchmal aber auch kontraproduktiv», meinte Zberg kurz nach Spielschluss.

Miguel Zberg, der emotionale Co-Trainer des HC Dietikon-Urdorf. Alexander Wagnerr

Gerade mal vier Minuten hielt es Zberg auf der Tribüne aus, dann stieg er wieder hinab zu seinem Team. Und was geschah? Plötzlich platzte bei Dietikon-Urdorf der Knoten. Plötzlich klappten die einstudierten Spielzüge, plötzlich lief Goalie Abbas Abbani zur Hochform auf, plötzlich gingen die Schüsse im gegnerischen Tor unter. Unter dem Applaus der begeisterten Zuschauer reduzierten die Limmattaler den Rückstand mit jeder Minute mehr.

Wenig fehlte, und der HCDU hätte gepunktet

Dreimal kam der HC Dietikon-Urdorf in der wilden Schlussphase bis auf einen Treffer an die Freiämter heran, für einen Punkt im ersten Spiel in der Inter-Klasse reichte es knapp nicht. Arian Baiers Treffer zum finalen 32:33 per Siebenmeter vier Sekunden vor dem Abpfiff setzte der Aufholjagd ein jähes Ende. Die Behauptung ist gewagt, aber nicht abwegig: Hätte das Spiel fünf Minuten länger gedauert, die Limmattaler wären nach Spielschluss nicht mit leeren Händen dagestanden.

Finn Zollna, eine der vier Leihgaben der SG Aargau Ost, erzielt eines seiner total drei Tore für den HCDU. Alexander Wagner

«Die Jungs haben heute Abend viel für die Zukunft gelernt», resümierte Co-Trainer Daniel Burla nach Spielschluss, während er mit seinen enttäuschten Akteuren abklatschte.

«Es war vieles neu für uns. Zum ersten Mal hatten wir zwei Schiedsrichter, und Freiamt war der bisher beste Gegner der Saison. Im Inter werden gewisse Fehler halt sofort bestraft, das war im Herbst noch ein wenig anders.»

Vor allem in der Startphase der Partie taten sich die gastgebenden Limmattaler schwer. Hier ein Pfostenschuss, dort eine Unkonzentriertheit und dann auch noch ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung – nach acht Minuten zeigte die Resultattafel eine 5:1-Führung für die Freiämter an. «Ja, die Startphase haben wir ganz klar verschlafen», sagt Zberg.

Jetzt warten zwei Schwergewichte

Die Gratulationen für die grossartige Moral im Team, den nie erlahmenden Kampfgeist und die positive Stimmung auf der Bank nahm das HCDU-Trainerduo dankend an. Burla sagt aber auch: «Wir haben noch einen langen Weg vor uns und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen.»

Rein mit dem Ball! Younes Irari (Mitte) beim Torschuss. Alexander Wagner

Weiter geht die Reise im Inter für die jungen Limmattaler bereits am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Schaffhausen gegen die dortige SG Rhyfall Munot, eine Woche später folgt das Heimspiel gegen Pfadi Winterthur. Kein Zweifel, nach diesen beiden grossen Aufgaben weiss man beim HC Dietikon-Urdorf, wo man steht.

