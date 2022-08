Handball HC Dietikon-Urdorf: Der Klubvorstand bleibt, die Frauen starten in die 1.-Liga-Saison Die ausserordentliche Generalversammlung des HC Dietikon-Urdorf verlief ruhig und sachlich. Doch es gibt in nächster Zeit viel zu tun. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 23.08.2022, 16.57 Uhr

Der Chef inmitten der Vereinsmitglieder: Präsident Thomas Wüthrich verschafft sich einen Überblick. Bild: Ruedi Burkart

Vor zwei Monaten wählte Thomas Wüthrich anlässlich der 30. Generalversammlung des HC Dietikon-Urdorf klare Worte. «Es kann so nicht weitergehen. Der Vereinsvorstand hat grosse Zweifel an der Daseinsberechtigung unseres Klubs», sagte der Vereinspräsident damals. Hauptgrund: fehlendes Engagement seitens der Mit­glieder im Vereinsleben. Der fünfköpfige Vorstand liess sich explizit nur bis zum 22. August, dem vergangenen Montag, ­wählen, um an einer ausserordentlichen Generalversammlung nochmals den Puls bei allen zu fühlen. Im Vorfeld ebendieser Versammlung meinte Wüthrich:

«Ich bin wirklich gespannt darauf, wie viele unserer Mitglieder anwesend sein werden.»

Zu seiner freudigen Überraschung folgten die Handballerinnen und Handballer der Einladung so zahlreich, dass der Saal im Restaurant Sommerau schon 20 Minuten vor dem offiziellen GV-Start hoffnungslos überfüllt war. «Es ist warm hier im Raum. Ein starkes Zeichen unserer Limmattaler Handballgemeinde», freute sich Sponsoringchef Jonas Affentranger. Schliesslich waren 77 stimmberechtigte Vereinsmitglieder – den fünfköpfigen Vorstand ausgenommen, dieser stimmte nicht ab – anwesend.

«Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in der jüngeren Vergangenheit einmal so viele Leute an einer GV hatten»,

freute sich Präsident Wüthrich. Um dann gleich wieder ernste Töne anzuschlagen und den Anwesenden ins Gewissen zu reden. Es sei immer noch vieles offen, «auch wenn sich in den vergangenen zwei Monaten einiges getan hat». So haben sich beispielsweise vier Frauen gemeldet, die dem Vorstand aktiv unter die Arme greifen. Zudem bildeten sich fünf Arbeitsgruppen zu den verschiedensten Themen wie «Aussenwirkung des Vereins», «Animation Kinderhandball» oder «Freiwilligenarbeit». Aber es seien erwartungsgemäss wenig Rückmeldungen eingegangen seit der ordentlichen GV von Ende Juni. «Die Reaktionen waren quantitativ bescheiden, aber von sehr guter Qualität», drückte es Wüthrich mit einem ­Augenzwinkern aus.

Miguel Zberg, zusammen mit Corinne Leuenberger Co-Sportchef, orientiert die Mitglieder über die aktuellen Bestände in den verschiedenen Teams. Bild: Ruedi Burkart

Wie im Vorfeld bekannt war, stellte sich der Vereinsvorstand ein weiteres Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vom Sommer 2023 zur Verfügung. «Wir wollen dem Verein Zeit geben, die Probleme zu lösen. Viel versprechen wir uns von den Arbeitsgruppen», so Wüthrich. Eine erste Zwischenbilanz ­erwarte man gegen Ende ­Dezember. «Dann sehen wir, wie sehr der momentane Enthusiasmus gefruchtet hat.»

50-Franken-Busse bei unentschuldigter Absenz

Zwei Anträge des Vorstands wurden von den Anwesenden gutgeheissen: die Einführung eines Bussenkatalogs und die Überarbeitung des Bonus/Malus-Systems. Angenommen wurde beispielsweise der Antrag, dass das unentschuldigte Fernbleiben an einer Generalversammlung für stimmberechtigte Klubmitglieder eine 50-Franken-Busse nach sich zieht. Nicht alle waren damit einverstanden und so war es wohl Ironie des Schicksals, dass diese Abstimmung wegen ­Unstimmigkeiten bei der Stimmenzählung wiederholt werden musste.

Sybil Laeubli (blaues Dress) und ihre Teamkolleginnen starten am 4. September in die neue 1.-Liga-Saison. Bild: Alexander Wagner (23. April 2022)

Ein viel diskutiertes Thema war in den vergangenen Wochen auch ein möglicher Rückzug des 1.-Liga-Frauenteams. Doch dieses Szenario ist vom Tisch. Auch wenn gerade mal zehn Spielerinnen im Kader stehen, das Team von Trainer Rolf Leuenberger steigt am Sonntag, 4. September, mit einem Heimspiel in der Dietiker Stadthalle gegen Goldach-Rorschach in die Meisterschaft.

Vorstand HC Dietikon-Urdorf bis 2023

Präsident: Thomas Wüthrich

Co-Sportchef: Miguel Zberg

Co-Sportchefin: Corinne Leuenberger (neu)

Sponsoring: Jonas Affentranger

Marketing: Philipp Albrecht

Finanzen: Barbara Snedkerud (Rücktritt per 2023)

