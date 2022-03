Handball Erfolgreich beim Heimturnier: Junge Handballer freuen sich über Sieg In der Urdorfer Zentrumshalle duellierten sich fünf U13-Handballteams. Gewonnen haben die Junioren des HC Dietikon-Urdorf. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 29.03.2022, 11.39 Uhr

Freude herrschte bei den U13-Junioren des HC Dietikon-Urdorf nach dem Turniersieg. Christian Murer

Das U13-Team des Handballclubs Dietikon-Urdorf und jenes von Schwamendingen eröffneten am Samstag pünktlich um 9 Uhr das Turnier. Insgesamt fünf Teams traten in der Urdorfer Zentrumshalle gegeneinander an. Die Limmattaler Youngsters gewannen gleich alle vier Spiele und entschieden damit auch das Turnier für sich.

Bei vier Teams spielten auch Mädchen mit. Christian Murer

Auf den Tribünen feuerten Eltern, Grosseltern sowie Mitschülerinnen und Mitschüler die Teams lautstark an. Sie alle freuten sich an diesem gut organisierten Turnier. In den Pausen sorgte im Foyer ein Helferteam den ganzen Turniertag über für die Verpflegung. Ron Baumgartner, der Kinderhandballverantwortliche des HCDU, sagte nach dem Turniersieg der Urdorfer, dass der Erfolg für das Nachwuchsteam natürlich schön sei. Aber:

«Für mich ist das stets das Wichtigste, dass die Kinder am Ende des Tages Freude und einen spassigen Tag erleben konnten.»

Den hatten die jungen Handballer des Heimteams offensichtlich, aber sie freuten sich auch über den Erfolg: «Ich spiele schon viereinhalb Jahre Handball. Das Spiel macht mir nach wie vor viel Freude. Heute habe ich 16 Tore geschossen», sagte der zwölfjährige Dietiker Luca Franconi. Bevor er seine Begeisterung für Handball entdeckte, spielte der ebenfalls zwölfjährige Meo Leemann aus Oetwil Fussball. «Aber das machte mir nicht mehr viel Spass. Darum wollte ich etwas Neues beginnen.» Beim Handball habe er viel mehr Ballkontakt und könne deshalb viele Tore schiessen.

«So geht das, Jungs.» HCDU-Coach Jeremy Wiesmann erteilt Instruktionen Christian Murer

Der Bergdietiker Jarno Sörgel sagte: «Beim Schulsport entdeckte ich Handball. Jetzt spiele ich schon zwei Jahre beim HCDU.» Jan Biffiger, ebenfalls zwölf Jahre alt, freute sich über seinen erfolgreichen Abschluss mit dem U13-Team: «Heute ist mein letztes Turnier, da ich bereits im U15-Team spiele.»

Christian Murer

