Handball Der Vorstand stellt Existenzfrage: Dunkle Wolken über dem HC Dietikon-Urdorf Die Limmattaler Handballer durchleben strube Zeiten. An der 30. Generalversammlung kündigte Präsident Thomas Wüthrich eine ausserordentliche GV an. Rücktritte sind nicht ausgeschlossen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 26.06.2022, 11.47 Uhr

«Es kann so nicht weitergehen!» HCDU-Klubpräsident Thomas Wüthrich (stehend) wählte an der Versammlung klare Worte. Bild: Ruedi Burkart

Eigentlich hätte die Limmattaler Handballgemeinde heuer Grund zur Freude. Vor knapp drei Jahrzehnten – im Winter 1993 – fusionierten der HC Urdorf/Stapo und der HC Dietikon zum heutigen HC Dietikon-Urdorf. 30 Jahre HCDU, ein stolzer Geburtstag. Doch an der Jubiläumsgeneralversammlung vom vergangenen Freitag mochte niemand feiern.

Dabei versprach die Einladung eine 60-minütige GV und danach «gemütliches Beisammensein mit Grillplausch». Würste gab's tatsächlich zum Ausklang des Abends. Zuerst jedoch mussten die 40 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dramatische Voten der Vereinsleitung entgegennehmen.

Fünf Personen umfasst der Vereinsvorstand des HC Dietikon-Urdorf. Laut Statuten das absolute Minimum. «Das gibt in etwa die generelle momentane Situation in unserem Verein wieder», äusserte sich Thomas Wüthrich, seit 2018 Präsident des Klubs, vor Beginn der Versammlung in kleiner Runde.

«Es ziehen immer dieselben Leute den Karren. Sei es beim Führen des Klubs, beim Organisieren und Durchführen von Veranstaltungen, beim Zeitungssammeln – bei allem.»

Weil Vorstandsmitglied Luzi Tiefenauer im Vorfeld seinen Kollegen angekündigt hatte, dass er aus familiären und beruflichen Gründen als Sportchef zurücktreten werde, würde der Vereinsvorstand dann nur noch vier Mitglieder umfassen, also faktisch nicht handlungsfähig sein. «Mal schauen, wie die Mitglieder darauf reagieren», sagte Wüthrich.

Vor dem Beginn der eigentlichen Generalversammlung richtete der Chef dramatische Worte an die Anwesenden im Klubhaus des KTV Dietikon.

«Ich muss euch allen mitteilen, dass der Vereinsvorstand aus diversen Gründen grosse Zweifel an der Daseinsberechtigung unseres Klubs hat»,

begann Wüthrich. Dann teilte er den staunenden Mitgliedern Folgendes mit: «Wir haben uns dazu entschlossen, am 22. August eine ausserordentliche Generalversammlung durchzuführen. Meine Vorstandskollegen und ich werden uns heute nur bis zu jenem Datum wählen lassen. Je nach Reaktionen, die nun folgen, werden wir am 22. August unsere Ämter zur Verfügung stellen.» Hoppla!

Wüthrich stellte die eigene Arbeit in Frage («sind wir im Vorstand die falschen Leute?»), sprach davon, dass immer wieder dieselben Personen für den Verein arbeiten würden und wunderte sich, «dass von den langjährigen Spielerinnen und Spielern, die kürzlich verabschiedet wurden, kaum jemand eine offizielle Funktion übernehmen will».

Düster präsentiert sich die Lage im Nachwuchsbereich

Auch ein Problem sei die Tatsache, dass dem HCDU schlicht die handballbegeisterten Mädchen und Buben fehlen. «Von unseren fünf Nachwuchsteams funktioniert nur die Männer-U19 super, alle anderen haben teils grosse personelle Probleme.» Apropos Nachwuchs: Das traditionelle Herbstlager in Bütschwil sei zwar ein grosser Erfolg, so Wüthrich weiter, «aber von 72 Kindern sind nur deren 22 Mitglied im Handballclub Dietikon-Urdorf. Also bieten wir etwas an, was offenbar in unserem Verein kaum jemanden interessiert». Starker Tobak. Da brauchten alle im Raum erst einmal eine kurze Verschnaufpause. Wüthrich sagte: «Nehmt euch etwas zum Trinken, die alkoholfreien Getränke sind gratis.»

Als achtes Traktandum standen die Wahlen an. «Es war eine wirklich, wirklich tolle Zeit im Vorstand. Aber jetzt habe ich meine Prioritäten anders gesetzt. Und darum trete ich als Sportchef zurück», richtete Sportchef Tiefenauer ein paar Worte an die Anwesenden. Präsident Wüthrich erklärte, dass man keinen Nachfolger für Tiefenauer präsentieren könne und deshalb ab sofort mit nur vier Personen im Vorstand laut Statuten handlungsunfähig sei.

Ohne grosse Hoffnung fragte Wüthrich anschliessend in die Runde, ob jemand für Tiefenauer einspringen könne, um zumindest bis zum 22. August und dem Datum der ausserordentlichen GV einen funktionierenden Vorstand zu garantieren. Nach ein paar Sekunden betretenem Schweigen klopfte Juniorentrainer und 2.-Liga-Spieler Miguel Zberg laut auf den Tisch, blickte Richtung Präsident und sagte:

«Also Wüethi, ich mach's!»

Der 30-jährige Zberg greift dem bald 30-jährigen HCDU unter die Arme – eine schöne Geschichte. «Dass Miguel hilft, ist eine tolle Sache», so Wüthrich nach Ende der Versammlung, «aber es zeigt einmal mehr, dass jene Leute, die eh schon engagiert sind, noch weitere Ämter annehmen zum Wohle des Vereins. Die Mitglieder, die heute hier waren, interessieren sich für den HCDU, für dessen Zukunft. Darum waren sie ja an der heutigen Versammlung dabei». Aber alle anderen müsse man dazu bringen, dass sie sich mehr ins Vereinsleben einbringen. Der Präsident:

«Schaffen wir das nicht, hat der Klub in seiner jetzigen Form keine Existenzberechtigung. Da müssen wir uns nichts vormachen.»

Man darf auf den Ausgang der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. August gespannt sein.

Vorstand HC Dietikon-Urdorf

Präsident: Thomas Wüthrich

Sport: Miguel Zberg (neu)

Finanzen: Barbara Snedkerud

Kommunikation: Philipp Albrecht

Sponsoring: Jonas Affentranger

Toni Lisibach vermacht dem HCDU sein Barvermögen Gross war die Trauer, als im April 2021 Toni Lisibach im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Der «Grandseigneur des Limmattaler Handballs» war seinerzeit an der Gründung des ehemaligen HC Chrüzacher beteiligt, aus welchem im Jahr 1968 der HC Dietikon hervorging. Lisibach war zeit seines Lebens ein begeisterter Handballspieler und Nachwuchstrainer und wurde zum Ehrenmitglied des HC Dietikon-Urdorf ernannt. Lisibach bleibt auch über seinen Tod hinaus ein Förderer des Handballs in der Region. Wie HCDU-Präsident Thomas Wüthrich an der Generalversammlung beiläufig erwähnte, vermachte der Verstorbene dem Verein sein gesamtes Barvermögen: «Toni hat den Handball gelebt, er war eine ganz grosse Persönlichkeit.» Finanziell stünde der HC Dietikon-Urdorf auch ohne das Geld von Lisibach auf gesunden Beinen. Wie Sponsoringchef Jonas Affentranger der Versammlung erklärte, verfügt der Verein aktuell über ein Vermögen von rund 70'000 Franken. Budgetiert ist für das nächste Vereinsjahr ein Minus von knapp 10'000 Franken. Mit ein Grund dafür sind die gestiegenen Trainerentschädigungen, die mit rund 54'000 Franken doppelt so hoch ausfallen wie bisher.

