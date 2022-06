Handball Der frühere Nationalspieler ist zurück: Der Handball lässt Sedlacek einfach nicht los Vor 30 Jahren spielte Jan Sedlacek, 57, mit der Nationalmannschaft der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik (CSFR) an Olympia in Barcelona. Seit dieser Woche amtet der Slowake – nicht zum ersten Mal – als Trainer des HC Dietikon-Urdorf. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 01.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jan Sedlacek erklärt den Akteuren seine Ideen: «Es geht jetzt darum, aus den Einzelspielern eine Mannschaft zu formen.» Ruedi Burkart

Das Wiedersehen nach vielen Jahren ist herzlich. Vor der Eingangstür der Schlieremer Unterrohrhalle begrüsst Jan Sedlacek den Chronisten der «Limmattaler Zeitung» mit einem breiten Grinsen im Gesicht. «Wie lange ist das jetzt her?», ruft Sedlacek zur Begrüssung, «vier Jahre? Fünf?» Immer wieder haben sich die Wege des Handballers und des Journalisten gekreuzt.

Zum ersten Mal im Sommer 1995, als Sedlacek von NLA-Klub Wacker Thun zum damals ambitionierten NLB-Verein Dietikon-Urdorf wechselte. Nur knapp scheiterte die mit viel Geld zusammengekaufte Mannschaft am Aufstieg in die höchste Spielklasse. Sedlacek, damals einer der Vollprofis beim Limmattaler Klub, ging zwei Jahre später zu GC, danach zu Altdorf in die 1. Liga und beendete schliesslich im Alter von 36 Jahren bei NLA-Klub Stäfa seine Aktivkarriere.

Aufstieg und Abstieg beim ersten Comeback

Eine erste Rückkehr Sedlaceks ins Limmattal gipfelte 2015 im Aufstieg des HCDU in die 1. Liga, zwei Jahre später folgte allerdings der Abstieg. Und im Januar 2018 der zweite Abschied Sedlaceks. Man habe sich «im gegenseitigen Einvernehmen» getrennt, liessen die beiden Parteien damals verlauten.

Jan Sedlacek und Stefan Galli (von links), die neuen Co-Trainer der 2.-Liga-Mannschaft des HC Dietikon-Urdorf. Ruedi Burkart

Und jetzt ist der Slowake also wieder aufgetaucht, wieder zurück auf der Kommandobrücke. Der ehemalige Nationalspieler der früheren Tschechoslowakei (CSSR) soll zusammen mit Stefan Galli die 2.-Liga-Mannschaft des HC Dietikon-Urdorf formen. Nach dem grossen Umbruch – neun Spieler, die zusammen sage und schreibe rund 7000 Tore für den HCDU erzielt haben, sind gegangen – befinden sich die Limmattaler auf neuen Wegen. «Ein Saisonziel kann ich noch nicht nennen. Mal schauen, wer heute ins erste Training kommt», sagte Sedlacek am Montagabend nur.

In der Halle begrüsst Sedlacek das knappe Dutzend Akteure, stellt sich und seine Ideen vor. Später stösst auch Stefan Galli hinzu, und so ist das neue Trainerduo komplett. Frage an Sedlacek: Wer ist nun der Boss, wer der Assistent? Sedlacek: «Es gibt keinen Chef. Wenn man so will, sind wir beide gleichberechtigte Co-Trainer.» Ein paar Meter nebenan hält die U19 ihre Übungseinheit ab. Von diesem Team sollen auch Spieler ins Fanionteam eingebunden werden.

Er bleibt: Sascha Schoenholzer. Ruedi Burkart

Als einer der wenigen von der letztjährigen Mannschaft geblieben ist Sascha Schoenholzer. Der Playmaker mit dem feinen Händchen zählt zwar bereits 47 Lenze und ist damit mit grossem Abstand der älteste Akteur. Er ist aber immer noch mit vollem Ehrgeiz dabei. Allerdings: Schoneholzer – im Herbst jeweils umsichtiger Chef des Nachwuchslagers in Bütschwil – amtet bei NLA-Klub GC als Assistenztrainer und betreut neuerdings auch noch die in die NLB aufgestiegene 2. Mannschaft der Hoppers mit der Bezeichnung Spielgemeinschaft GC Amicitia/Küsnacht. «Darum werde ich nicht so oft ins Teamtraining gehen können, wie ich gerne möchte», sagt der zweifache Familienvater.

Dank seinem Job bei Ikea blieb der Kontakt

Zurück zu Jan Sedlacek. Seit er vor 27 Jahren aus dem Berner Oberland ins Limmattal gewechselt ist, wohnt er mit seiner Familie in Spreitenbach. «Auch als ich in Altdorf gespielt habe, blieben wir hier. Ich bin dann einfach jeweils zu Trainings und Spielen ins Urnerland gependelt», blickt er zurück. Seit seinem ersten Engagement beim HCDU Mitte der 1990er-Jahre hat er den Kontakt zum Klub nie abreissen lassen. Und seit er, Sedlacek, bei Ikea in Spreitenbach in der Abteilung Qualitätskontrolle arbeitet, haben sich die Kontakte sukzessive wieder verstärkt.

«Viele Handballer sind Kunden bei uns. So sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen.»

Schliesslich habe ihn Luzi Tiefenauer, der Sportchef des HC Dietikon-Urdorf, gegen Ende der vergangenen Saison angerufen und gefragt, ob er denn Lust habe, wieder einzusteigen. Sedlacek: «Da habe ich mir einmal ein Spiel angeschaut und gedacht: Warum eigentlich nicht?» Und so steht er nun wieder in der Halle und geht in seine dritte Amtszeit beim HC Dietikon-Urdorf.

Zum Schluss des Gesprächs zückt Sedlacek sein Smartphone und wischt mit einem Daumen über das Display. Einige Fotos aus seiner Zeit als Nationalspieler der CSSR hat er gespeichert. Sedlacek, damals noch mit vollem schwarzem Haar in Aktion. Seine letzten Auftritte im Nationaldress hatte er an den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Damals war die Teilung der ehemaligen Tschechoslowakei bereits in vollem Gang, das Team erreichte unter der Bezeichnung Tschechische und Slowakische Föderative Republik (CSFR) Rang neun. Am 31. Dezember 1992 wurde die CSFR aufgelöst, am 1. Januar 1993 konstituierten sich die Nachfolgestaaten Tschechien und die Slowakei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen