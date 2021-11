Handball 25:30-Heimpleite – HCDU-Handballer verlieren gegen den Tabellenletzten In der 2. Liga verspielen die Limmattaler gegen Züri Oberland eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung und kassieren die vierte Niederlage im siebten Meisterschaftsspiel. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 18.11.2021, 17.54 Uhr

Daniel Imhof im Schuss: Trotz seiner fünf Treffer reichte es gegen Züri Oberland nicht zu einem positiven Resultat. Ruedi Burkart

«Viel Erfahrung und Lust, Handball zu spielen – unsere HCDU-Routiniers»: So preist sich das 2.-Liga-Team des Trainerduos Tobias Schoch und Daniel Schütterle auf der Klubwebsite an. In der Tat stehen vor allem erfahrene Akteure im Kader. Auch solche, die in jüngeren Jahren in oberen Ligen gespielt haben.

Aber grosse Lust kam zumindest am vergangenen Dienstag nicht auf, als gegen Schlusslicht Züri Oberland die 25:30-Heimniederlage Tatsache war. Abhaken, nicht gross retour- aber dafür vorwärtsschauen – dies die Devise bei den Limmattalern.

Plötzlich stotterte die HCDU-Maschine

Dabei hatte die Partie so gut begonnen. Nach gut sieben Minuten Spielzeit lag der HC Dietikon-Urdorf mit 6:1 in Führung. Alles schien nach Plan zu laufen. Aber dann geriet Sand ins Getriebe des Limmattaler Powermotors. Und als Oberlands Samuel Leutwyler mit dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer zum 13:12 aus Sicht des HCDU erzielte, konnte die Partie nochmals von vorne beginnen.

Es waren die Gäste aus dem Oberland, die der zweiten Halbzeit den Stempel aufdrückten. Der HCDU hielt zwar bis rund zehn Minuten vor Schluss dagegen – nach 49 Minuten verkürzte Markus Meier zum 21:23 aus Limmattaler Sicht –, doch dann schaukelten die Gäste den erst zweiten Sieg der Saison nach Hause und entführten schliesslich mit einem 30:25-Erfolg die beiden Punkte aus der Dietiker Stadthalle.

In der Tabelle bleibt der HC Dietikon-Urdorf mit sechs Punkten aus sieben Partien auf dem siebten Rang. Doch der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist kleiner geworden. Dass im nächsten Spiel eine Reaktion gefordert ist, muss nicht extra erwähnt werden. Gegner am übernächsten Dienstag, 30. November, in der Dietiker Stadthalle: der HC Rüti Rapperswil-Jona. Ironie des Schicksals: «RüRaJo» ist aktuelles Tabellenschlusslicht, genau so wie es Züri Oberland vor dem Gastspiel im Limmattal war.

Telegramm Dietikon-Urdorf – Züri Oberland 25:30 (13:12) Stadthalle Dietikon. – 20 Zuschauer. – SR: Hürlimann, Blust. – Torfolge: 1:0, 1:1, 6:1, 7:5, 10:8, 13:11, 13:12/13:15, 16:18, 17:20, 21:26, 23:29, 24:30, 25:30.

Dietikon-Urdorf: Häuselmann, Katicic; Wüth-rich (5), Meier (3), Dogru (3), Zberg, Albrecht (1), Schoenholzer (1/1), Reymond (5/1), Rüegg (1), Imhof (2), Moser (4), Vöhringer, Malinconico.

Strafen: 4 x 2 Minuten gegen Dietikon-Urdorf – 3 x 2 Minuten gegen Züri Oberland.