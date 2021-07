Gubrist 2000 Jahre vor dem Autobahntunnel: So verkehrten keltische und römische Eliten am Gubrist Eine Ausstellung im Gemeindemuseum Regensdorf widmet sich den archäologischen Funden beim Installationsplatz der dritten Gubrist-Röhre. Sibylle Egloff 10.07.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit April ist die Ausstellung «Keltische und römische Eliten im zürcherischen Furttal» im Gemeindemuseum Regensdorf zu sehen.



Severin Bigler

Ruedi Ebeling blickt fasziniert auf die blaue Perle hinter dem Vitrinenglas. «Schauen Sie mal, wie filigran die weissen Spiralen in das blaue Glas eingearbeitet wurden. Es ist einfach unglaublich, wenn man bedenkt, dass dieser Schmuck vor mehr als 2000 Jahren entstanden ist», sagt Ebeling. Der Kurator des Gemeindemuseums Regensdorf steht vor dem Schaukasten der neuesten Ausstellung «Keltische und römische Eliten im zürcherischen Furttal». Hinter dem Glas befinden sich 19 Fundstücke aus der Grabung der Kantonsarchäologie Zürich, die von 2009 bis 2014 am Fusse des Gubrists stattfand, bevor dort der Installationsplatz für den dritten Autobahntunnel errichtet wurde.

Ruedi Ebeling kümmert sich seit mehr als 20 Jahren um die Ausstellungen im Gemeindemuseum Regensdorf.



Severin Bigler

«Das Projekt erwies sich als wahre Fundgrube für alte Schätze und lieferte Entdeckungen quer über die Jahrtausende», erzählt Ebeling. Er verschreibt sich seit gut 20 Jahren den Ausstellungen im gemeindeeigenen Museum, das in einem alten Speicher unweit der Grabungsstätte an der Kantonsstrasse zwischen Regensdorf und Zürich Affoltern beheimatet ist. «Wir sind interessiert daran, die Geschichte Regensdorfs in unserem Museum umfassend darzustellen, dafür sind diese Funde essenziell», sagt Ebeling.

Grabungsstätte: Am Fusse des Gubrists im Gebiet Zilgass (oben) und Girhalden an der Kantonsstrasse zwischen Regensdorf und Zürich Affoltern entdeckten Archäologen zahlreiche Fundstücke. zvg/Kantonsarchäologie Zürich

Er selbst pflegt einen guten Kontakt mit der Kantonsarchäologie und Beat Horisberger, der die Grabungen leitete und Ende Sommer 2020 sogar ein Buch zu den Resultaten veröffentlichte. Deshalb durfte Ebeling die Grabungsstätte sogar einmal besuchen. Der Kurator ist zwar kein Archäologe, dennoch hatte er als naturwissenschaftlicher Präparator stets mit altehrwürdigen Gegenständen zu tun.

Der gebürtige Deutsche, der schon seit über 60 Jahren in Regensdorf zu Hause ist, arbeitete 40 Jahre lang für das zoologische Museum der Universität Zürich. «Von Botanik über Zoologie und Paläontologie habe ich alles gemacht. Das ging von der Haltbarmachung von Mammuts bis hin zu Mikropräparaten», sagt Ebeling. Kein Wunder also, dass es ihn besonders freute, als er die Erlaubnis bekam, einige der Schätze aus dem Gubristboden den Besucherinnen und Besuchern des Museums zu zeigen. Ebeling sagt:

«Die Leute fragten mich oft, nach was gebuddelt wird. Deshalb scheint es mir wichtig, dass der Bevölkerung das Ergebnis nun vorgestellt wird.»

Zu den ältesten Funden gehören Pfeilspitzen aus Feuerstein

«Von der Mittelsteinzeit bis in die jüngsten Jahrhunderte hinterliessen Menschen ihre Spuren am Gubrist», steht in der Überschrift des Vitrinentextes, den Archäologe Horisberger extra für die Ausstellung in Regensdorf zusammengestellt hat. Demnach stammen die ältesten Funde aus mehreren Phasen der Mittel- und der Jungsteinzeit, aus der Zeit zwischen 9250 und 6700 v. Chr., der Zeit um 3400 v. Chr. und der Zeit um 2700 v. Chr. Dabei handelt es sich um kleinste Spitzen, Klingenfragmente, einen Kratzer und eine Pfeilspitze aus Feuerstein sowie ein Steinbeil. Man nimmt an, dass diese vermutlich bei der Jagd und beim Holzschlag im damals noch bewaldeten Gebiet verloren gingen.

Zeit der Jäger und Sammler: Diese Pfeilspitze aus Feuerstein wurde bei den Grabungen gefunden.



Severin Bigler

Laut Horisberger haben die Menschen am Ende der Jungsteinzeit, um 2200 v. Chr., diesen Wald abgebrannt, gerodet, den Boden gepflügt und Felder angelegt. Erste Häuser wurden um 1600 v. Chr., in der Frühbronzezeit, erbaut. In der Mittel- und Spätbronzezeit existierten kleinere Siedlungen oder Gehöfte.

Zu einem besonderen Highlight zählt für die Kantonsarchäologie der Fund von keltischen Gräbern und Siedlungsresten aus dem 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. Zum einen stiess man auf vier Körpergräber. Die Skelette blieben im stark entkalkten Boden nicht erhalten, jedoch die Beigaben. Dazu gehören zum Beispiel die im Gemeindemuseum ausgestellte blaue Glasperle und eine Gewandschliesse, die wohl Teil einer Tracht gewesen sein muss.

Replik einer Pferdetrense aus Geweih, wie sie in Regensdorf verwendet worden sein könnte. Keltische Adlige legten diese den Verstorbenen ins Grab.



Severin Bigler

Zum anderen entdeckte man auch acht Brandgräber. Mehrere davon zeichnen sich durch sehr wertvolle Beigaben aus. Weil sie im Feuer des Scheiterhaufens verbrannten, sind sie jedoch nur noch bruchstückartig erhalten. In der Vitrine im Regensdorfer Museum ist daher nur eine Kopie einer Pferdetrense aus Geweih, wie sie in Regensdorf verwendet worden sein könnte, ausgestellt. «Es müssen ganz noble Personen gewesen sein, die damals dort lebten, sonst hätten sie nicht ganze Pferdegespanne mit in die Gräber der Verstorbenen gelegt», sagt Kurator Ebeling und blickt auf die Trense. «Ein armer Bauer wäre auf das Pferdegeschirr angewiesen gewesen und hätte es sich nicht leisten können, dieses Verstorbenen als Grabbeigabe zu überlassen.»

Bronzepfannen, Öllampen und Pferde als Grabbeigaben

Zu diesem Schluss kommt auch Horisberger. Er fand heraus, dass man den Verstorbenen zudem auch eine Bronzepfanne, eine Öllampe aus Ton und Pferdegeschirr mit ins Grab legte, ja sogar die Pferde selbst. Qualitätsvolle Importware und Pferdegeschirr seien damals im Gebiet der Helvetier der höchsten Gesellschaftsschicht vorbehalten gewesen, so Horisberger. Die in Regensdorf entdeckten Gräber befanden sich zudem in einem kleinen Separatfriedhof und waren womöglich durch Grabdenkmäler noch besonders gekennzeichnet.

Dieser Schmuck und Trachtenbestandteile fanden sich in keltischen Gräbern. Screenshot

Beim Gubrist wurden Kelten jedoch nicht nur beerdigt, sondern sie wohnten auch in diesem Gebiet. «Pfostengruben, die auf Hausstandorte hinweisen, sowie Werkgruben und Reste befestigter Wege und Plätze aus dem 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. bezeugen eine rege Siedlungstätigkeit östlich des Bestattungsplatzes», schreibt Horisberger.

Noch heute fährt man über alte römische Strassen

Auch die Römer hinterliessen Spuren am Gubrist. Um Christi Geburt haben römische Strassenbauer am Hangfuss eine erste Strasse abgesteckt und aufgeschüttet. «Noch heute fahren wir von Regensdorf nach Affoltern auf den gleichen Wegen wie zu römischen Zeiten, nur dass sie nun geteert sind», sagt Ebeling und zeigt auf eine ältere Landkarte, die im Museum aufgehängt ist. Entlang dieser Strasse kamen bei den Grabungen drei grosse Fundamente zum Vorschein. Man nimmt an, dass sie im Verlauf des 1. Jahrhunderts n. Chr. entstanden sind. «Dass es sich dabei um Fundamente von Grabdenkmälern handelt, lässt sich zwar nicht beweisen, ist aber plausibel», schreibt Horisberger. Denn in unmittelbarer Nähe zweier Fundamente entdeckte man fünf Brandgräber des späten 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr.

Darin fand man unter anderem Schälchen aus römischer Keramik mit rotem Überzug. In diesen wurden Saucen zu Gerichten serviert. Ebeling zeigt auf die beiden Schalen in der Vitrine, die noch beinahe intakt sind. «Das sind Originale», sagt er stolz. Ab Ende Jahr würden diese wie auch die anderen echten Fundstücke durch Repliken, also Kopien, ersetzt.

Diese Schälchen aus römischem Keramik entdeckten Archäologen in fünf römischen Brandgräbern.



Severin Bigler

Anhand der Ausgrabungen konnte die Kantonsarchäologie zudem die alte Vermutung untermauern, dass ein römischer Gutshof beim Geissberg stand. Bereits im 19. Jahrhundert wurden Fachleute auf römische Gebäudereste unterhalb des Hofs Geissberg aufmerksam. Die jüngsten Ausgrabungen bestätigen nun die Existenz einer Siedlung mit Landwirtschafts- und Gewerbebauten. Auf solche stiess man bereits in Dällikon und Buchs. Horisberger vermutet, dass die Bewohner des römischen Gutshofs zur Oberschicht gehörten. «Die Grabdenkmäler könnten von Angehörigen der Gutsbesitzerfamilie gestiftet worden sein, die damit die Gräber verstorbener Familienmitglieder besonders auszeichneten. Solche Denkmäler konnte sich nur eine vermögende Oberschicht leisten», schreibt er.

Römische Verkehrswege: Fünf Strassengenerationen aus einem Zeitraum von 100 bis 1000 n. Chr. zvg/Kantonsarchäologie Zürich

Dass bereits zu Zeiten der Römer der Gubrist eine stark frequentierte Verkehrsachse gewesen sein muss, bezeugt ein immer wieder erneuerter Strassenzug südlich der heutigen Kantonsstrasse, auf den die Archäologen stiessen. «Eine erste Strasse wurde spätestens in frührömischer Zeit gebaut. Nach Erneuerungen um 100 n. Chr. wurde die Strasse im fortgeschrittenen 3. Jahrhundert n. Chr. weiter hangaufwärts neu angelegt», schreibt Horisberger.

Als kürzeste Verbindung zwischen Zürich (Turicum) und Baden (Aquae Helveticae) beziehungsweise Windisch (Vindonissa) war die Strasse noch im 4. Jahrhundert n. Chr. und darüber hinaus von Bedeutung. Die Kantonsarchäologie konnte darüber hinaus im Areal noch zahlreiche jüngere und sich überlagernde Kofferungen von Strassen freilegen. Fragmente von Hufeisen, die man dabei fand, erlaubten es den Experten, die verschiedenen Trassees zeitlich einzuordnen.

In der Vitrine im Regensdorfer Museum sind einige davon zu sehen. Dank ihnen gelangten Horisberger und sein Team zu einer wichtigen Erkenntnis: «Sie zeigen, dass man den Engpass zwischen Gubristhang und Riedgebiet immer ungefähr an der gleichen Stelle passierte – bis heute.»

Die Ausstellung dauert mindestens bis Ende Jahr

Die Rückmeldungen zur Ausstellung über die archäologischen Schätze aus Regensdorf seien unterschiedlich, sagt Kurator Ebeling. «Gewisse sind enttäuscht und hätten mehr erwartet, andere sind begeistert.» Er hofft, dass sich noch viele weitere Besucherinnen und Besucher die neue Ausstellung und die Geschichte Regensdorfs zu Gemüte führen werden. Die originalen Fundstücke aus dem Boden des Gubrists können noch bis mindestens Ende Jahr im alten Speicher jeweils am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr gratis besichtigt werden.