Grosse Befragung Trotz Corona-Umsatzeinbussen: Dietikon ist bei Unternehmen beliebter geworden Wegen Corona brachen die Umsätze Dietiker Firmen 2020 um bis zu 45 Prozent ein, wie eine städtische Firmenbefragung zeigt. Dennoch empfehlen heute mehr Unternehmen die Stadt als Standort weiter als noch vor anderthalb Jahren. Neben besseren Verkehrslösungen wünschen sich die teilnehmenden Firmen auch mehr Leben im Stadtzentrum. Florian Schmitz 25.05.2021, 05.00 Uhr

Die befragten Unternehmen wünschen sich ein belebteres Stadtzentrum. Chris Iseli

Dietikon wird als Firmenstandort geschätzt. Das hat eine Befragung städtischer Firmen ergeben, welche die Dietiker Standortförderung im April und Mai mit Unterstützung des Industrie- und Handelsvereins IHV und des Gewerbevereins Dietikon durchgeführt hat. 92,2 Prozent der befragten Unternehmen empfehlen Dietikon als Firmenstandort weiter.

Von den insgesamt 640 angeschriebenen Unternehmen haben sich 79 beteiligt, wie die Stadt in einer Mitteilung von Dienstag schreibt. Bei der letzten vergleichbaren Umfrage im Oktober 2019, an der 233 von 1650 Firmen teilnahmen, betrug die Weiterempfehlungsrate noch 86 Prozent. Die Beteiligung lag mit 12,3 Prozent 1,8 Prozentpunkte tiefer als 2019. Die Umfrage wurde dieses Mal wegen Corona digital statt auf postalischem Weg durchgeführt, sagt der Dietiker Standortförderer Adrian Ebenberger.

Damals monierte eine knappe Mehrheit der Unternehmen, dass am bestehenden Standort der Platz fehle, um sich weiterzuentwickeln. Dazu schreibt die Stadt in der Mitteilung:

«Der Bedarf nach grösseren Geschäftsflächen hat sich entspannt.»

Inzwischen können sich 80 Prozent der Befragten am heutigen Standort für die nächsten fünf Jahre weiterentwickeln. Während Ende 2019 noch 27 Firmen eine Standortverlagerung in Betracht zogen, sind es heuer noch vier.

Fast die Hälfte musste auf Kurzarbeit umstellen oder Betrieb schliessen

Mit der Umfrage will die Standortförderung auch Klarheit schaffen, wie es nach den Lockdowns um die Gesundheit der Dietiker Firmen steht. Die Pandemie hat bei vielen Spuren hinterlassen: Die Umsatzeinbussen der Befragten lagen 2020 zwischen 10 und 45 Prozent. Im ersten Lockdown führten über 48 Prozent Kurzarbeit ein oder stellten den Betrieb ein, im zweiten waren es noch 40,5 Prozent. Von den 36,1 Prozent der Unternehmen, die eine Mietzinsreduktion beantragten, wurde der Hälfte eine Reduktion zwischen 10 und 50 Prozent gewährt.

Standortförderer Adrian Ebenberger ist überzeugt, dass die Limmattalbahn die Verkehrssituation in Dietikon verbessern wird. Severin Bigler

Ein weiteres wiederkehrendes Thema ist der Verkehr. Im Gegensatz zur Umfrage von 2019 wird der Lärm zwar nicht mehr als Negativpunkt erwähnt. Aber eine weitsichtige Verkehrsplanung, ein einladendes Stadtzentrum, mehr und bessere Parkmöglichkeiten sowie eine optimierte Verkehrserschliessung des Industriegebiets Silbern gehören zu den meistgenannten Verbesserungswünschen. Kürzlich bewilligte der Stadtrat 125'000 Franken für die Erarbeitung eines lokalen Verkehrskonzepts für die Silbern. Die Fertigstellung der Limmattalbahn und der vielen dazugehörigen Strassenprojekte werde die Verkehrssituation in Dietikon generell verbessern, ist Ebenberger überzeugt.

Standortförderung will Firmen bei der Suche helfen

Das Gewerbe im Speziellem wünscht sich zudem laut Mitteilung mehr Unterstützung und eine bessere Vernetzung unter den Gewerbetreibenden. Das darum bemühte Projekt Netzwerkstadt fokussierte sich im letzten Halbjahr auf die Weiterentwicklung der Website, weil Corona die Mehrzahl der angedachten Aktivitäten verunmöglichte, wie im Halbjahresbericht der Standortförderung zu lesen ist.

Die Standortförderung will sich aufgrund der Befragungserkenntnisse besonders auf Pflege und Erhalt von bestehenden Unternehmen konzentrieren, wie sie im Fazit schreibt. «Sie wird diesen Firmen unterstützend zur Seite stehen und diese bei Bedarf auch bei der Suche nach einem geeigneten Firmenstandort begleiten.» Ebenberger bestätigt, dass er diesbezüglich bereits mehrere Gespräche mit Betroffenen geführt habe.

Smart City, Wirtschaftscluster und Kultur: Was die Standortförderung in den letzten sechs Monaten beschäftigte

Im letzten halben Jahr war die Standortförderung an vielen Fronten aktiv. Neben dem Weiterentwickeln des Projekts Smart City, das dieses Jahr mit öffentlichem WLAN und E-Mobility-Ladestationen startet, konnte die Stadt auch Fortschritte beim geplanten Cluster für Umwelt, Energie und Kreislaufwirtschaft verzeichnen. Dies beschreibt die Standortförderung in ihrem Halbjahresbericht, der alle Aktivitäten von November 2020 bis April 2021 umfasst. Aktuell stehen zwei Standorte in der Silbern zur Debatte, die Vertragsverhandlungen mit den privaten Eigentümern laufen.

Die partizipativen Projekte der Standortförderung stossen nicht immer auf so viel Resonanz wie bei der Firmenbefragung. Für eine geplante Adventsfensteraktion konnten nicht genug Detaillisten zur Teilnahme bewegt werden. Und eine Plakat- und Social-Media-Kampagne für das Gastgewerbe scheiterte daran, dass von 45 angefragten Betrieben nur gerade drei Interesse zeigten.

Weil der Weihnachtsmarkt und der Frühjahrsmarkt ausfielen, wurden die frei gewordenen Ressourcen für das Kulturleben und die Belebung des Zentrums genutzt. So entstanden Projekte wie der Wunschbaum vor der Kirche St.Agatha und die Freiluft-Lichtkunstausstellung DietikON. (flo)