Grossbrand Dietiker Feuerwehrmann: «Mein Wille war grösser als meine Verletzung» Vor einem Jahr ereignete sich in Dietikon ein Grossbrand. Für Bekim Beqiri, der sich beim Feuerwehreinsatz schwer verletzte, markierte dieser einen Neuanfang. Maurus Held 07.02.2021, 16.16 Uhr

Bekim Beqiri mit der explodierten Gasflasche, die ihn am Bein traf. Bild: Alex Spichale

«Es ist alles Kopfsache» – ein Satz, der zunächst banal klingen mag. Bekim Beqiri aus Dietikon aber hat sich diese Worte mehr zu Herzen nehmen müssen, als ihm wohl lieb gewesen wäre. «Es blieb mir keine Wahl. Ich musste stark sein, um meinen neuen Lebensabschnitt zu bewältigen.» Heute kann er sagen: «Ich habe es gepackt. Jetzt feiere ich meinen Geburtstag auch am 5. Februar.» Es sollte jener kalte Wintertag vor einem Jahr sein, an dem Beqiris neuer Lebensabschnitt begann.

Damals, um drei Uhr morgens, brannte die Pestalozzi-Lagerhalle in der Silbern in Dietikon nieder. Als Feuerwehrmann Beqiri und sein Trupp beim Ort des Geschehens ankamen, schossen die Flammen bereits viele Meter in die Höhe. Beqiri begab sich in Stellung und begann, mit dem Strahlrohr zu löschen. Plötzlich schmolz die Blechfassade des Gebäudes – ein Riss bildete sich. Im Innern der Halle gab es eine Explosion, eine Gasflasche wurde durch das Loch geschleudert.

Grossbrand bei der Pestalozzihalle im Februar 2020. Bild: zvg / Feuerwehr Dietikon

Die Flasche traf den 42-Jährigen mit voller Wucht am linken Bein. «Sie kam wie ein Blitz. An den Aufprall selbst mag ich mich nicht mehr erinnern.» Er habe aber sofort gespürt, dass mit seinem Bein etwas nicht stimmte. Sogleich trugen ihn seine Kollegen in einen Krankenwagen.

Die Frau hat nun ein viertes Kind

Wenig später befand er sich schon im Spital Limmattal in Schlieren. Es sollte der Anfang einer längeren Leidenszeit sein. Für ihn selbst, aber auch für seine Frau und seine drei Kinder. Mit einem Augenzwinkern sagt er: «Ab dem 5. Februar hatte meine Frau vier Kinder.»

Zusammen hätten sie diese Zeit aber gut gemeistert, was ihn mit Dankbarkeit erfüllt: «Ich bin noch am Leben. Ich konnte meine Familie wiedersehen. Das ist unbezahlbar.»

Dass der Dietiker so denkt, ist gut nachvollziehbar – schliesslich musste er kurz nach dem Unfall gar mit einer Beinamputation rechnen. Seine mentale Stärke habe dies aber abwenden können, sagt Beqiri. «Mein Wille, in die Normalität zurückzukehren, war grösser als meine Verletzung.» Dennoch bedurfte es insgesamt fünf Operationen, um das kaputte Schienbein, die gerissenen Kreuzbänder und das Knie zu flicken.

«Die Dinge, die passieren müssen, passieren»

Ob er je mit seinem Schicksalsschlag gehadert hat? «Schau, als der Alarm um drei Uhr nachts kam, rannte ich sofort zur Garage. Ich hatte aber vergessen, dass meine Frau mit unserem Auto bei der Arbeit war. Also nahm ich das Velo – mit welchem ich jedoch langsamer war.» So kam es, dass er es als Letzter auf die ersten ausrückenden Fahrzeuge schaffte. Der Trupp fuhr beinahe schon ohne ihn los. Was wäre geschehen – oder eben nicht –, wenn er ihn verpasst hätte?

«Die Dinge, die passieren müssen, passieren», sagt Beqiri dazu. «So einfach ist das.» Dies zu hinterfragen, würde ihn aus psychologischer Sicht auch nicht weiterbringen. Genauso könnte er sich mit der Frage beschäftigen, was passiert wäre, wenn er einen Meter weiter vorne gestanden hätte. «Dann hätte die Gasflasche nicht nur mein Bein getroffen.»

Es sei eine Frage der Sichtweise, sagt er – seine Antwort unterstreicht seine positive Einstellung. «Damit kann der Mensch jede Krise bewältigen.»

So hat Beqiri denn auch nie Zweifel verspürt, der Feuerwehr treu zu bleiben. «Im Gegenteil, ich bin froh, nun wieder zurück zu sein. Bis heute habe ich keine Sekunde bereut, Feuerwehrmann geworden zu sein.»

Den Entscheid, der Feuerwehr Dietikon beizutreten, hatte er gefasst, nachdem er Zeuge eines Kellerbrands wurde. «Das hat mir imponiert. Ich wusste sofort, dass ich diesen Frauen und Männern helfen wollte.» Einen Helferinstinkt habe er schon seit klein auf stets verspürt, sagt er. «Als Kind war mein Traumberuf Polizist.»

Postlogistiker statt Polizist

Es sollte aber erst mal alles anders kommen: In seinem 17. Lebensjahr verliess Beqiri den Kosovo und zog in die Schweiz, nach Dietikon. Nach drei Jahren in der Gastronomie begann er, bei der Post zu arbeiten. Dort ist er nun schon seit 23 Jahren tätig. Er hat eine Lehre zum Logistiker abgeschlossen und Leadership-Ausbildungen absolviert, die ihm ermöglichen, Führungsaufgaben in der Postlogistik wahrzunehmen. Und seit elf Jahren steht er in den Diensten der Feuerwehr Dietikon.

Für ihn ist diese seither zu einer zweiten Familie herangereift. «Wir gehen für den anderen durchs Feuer – wortwörtlich. Das schweisst zusammen. Wir sind eine eingeschworene Truppe», schwärmt er.

Der Stadtpräsident kam zu Besuch

Er habe das besonders gespürt, als gleich am nächsten Morgen eine Delegation der Feuerwehr und Stadtverwaltung ins Spital zu Besuch kamen, zusammen mit dem Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann. «Das hat mir extrem viel bedeutet.» Er weiss: Auf seine Kameraden ist jederzeit Verlass.

Auch deshalb habe er nie Angst vor einem Unfall verspürt. Respekt hingegen schon. «Dafür üben wir aber auch regelmässig. Unsere Sicherheit hat schliesslich allerhöchste Priorität.»

Dass der Feuerwehrdienst gefährlich sei, stimme so nicht. Der Stützpunktkommandant der Feuerwehr Dietikon, Major Stefan Fahrni, und sein Vize, Oberleutnant Florian Hunsperger, stimmen dem zu. Einen Unfall wie den von Beqiri habe er in seiner 30-jährigen Tätigkeit noch nie erlebt, sagt Fahrni. Ein gewisses Restrisiko bleibe natürlich bestehen – «aber das gibt es beispielsweise auch beim Skifahren».

Hunsperger zählt auf, wie viele verschiedene Übungen je nach Einheit auf dem Programm stehen. Diese reichen von Atemschutztraining über Sanitätsübungen bis hin zu Fahrtrainings.

Zum ersten Mal wieder an einer Übung dabei

Anfang dieser Woche hat auch Beqiri zum ersten Mal seit dem Unfall wieder an einer Übung teilnehmen können – allerdings noch nicht voll leistungsfähig. «Da braucht es noch ein wenig Geduld. Ich möchte jetzt Schritt für Schritt wieder ganz gesund werden.»

Das Treppengehen beispielsweise spüre er schon noch. Und trotzdem sagt er: «Es muss immer weitergehen. So ist das Leben. Ich freue mich auf die Zukunft und darauf, wieder im Einsatz zu stehen.»