Am Samstag ist in Gossau (ZH) der erste Impfbus des Kantons Zürich in Betrieb genommen worden. Von 11 bis 15 Uhr konnte man sich im Impfmobil vor Ort gegen Corona impfen lassen. Eingeweiht wurde der Impfbus mit Musik, Chilbi und Festwirtschaft.

21.08.2021, 15.15 Uhr