In Dietikon ist sogar der Slogan nachhaltig

Glosse «Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität»: Wenn sogar der Slogan nachhaltig ist Obwohl die Stadt Dietikon vor knapp drei Jahren ihren Slogan «Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität» abgeschafft hat, feierte das Motto ausgerechnet bei der wichtigen Grundsteinlegung für ein zukünftiges Kapitel der Dietiker Wirtschaft ein kleines Comeback. Florian Schmitz und David Egger Jetzt kommentieren 19.02.2022, 04.01 Uhr

Im Frühling 2019 wurde der Slogan «Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität» eigentlich abgeschafft. Das damit bedruckte Material wurde aber offensichtlich nicht einfach entsorgt. Florian Schmitz

Nachhaltigkeit ist heutzutage ein äusserst beliebtes Schlagwort, um das eigene Schaffen und Zukunftspläne in ein ökologisches Licht zu rücken. Kein Wunder, war der Begriff auch am Dienstagabend im Dietiker Stadthaus sehr präsent: An der Gründungsversammlung des Fördervereins Cleantech Hub Dietikon erläuterte die Stadt ihre Pläne, gemeinsam mit der lokalen Wirtschaft in der Silbern ein Kompetenzzentrum für Umwelt, Energie und Kreislaufwirtschaft aufzubauen und innovative Start-ups aus dem Cleantech-Bereich anzusiedeln.

In Dietikon bedeutet Nachhaltigkeit aber auch, dass ein neues Kapitel für die Zukunft der städtischen Wirtschaft mit einem veralteten, bereits abgeschafften Slogan auf dem Deckblatt angekündigt wird. Auf der Mappe des Informationsmaterials für Medienschaffende prangte unten stolz der Schriftzug: «Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität». Dabei wurde dieser von der Stadt im Zuge der im Frühjahr 2019 veröffentlichten Wirtschaftsstrategie 2025 abgeschafft, weil in der Bevölkerung immer mehr Stimmen laut geworden seien, dass der Slogan in die Jahre gekommen und überholt sei. Ironischerweise legte genau diese Wirtschaftsstrategie auch den Grundlage für den nun gestarteten Cleantech-Cluster.

Dass die Stadt bestehende Mappen nicht bloss wegen einem veralteten Motto entsorgt, sondern ressourcenschonend weiterverwendet, ist aus Nachhaltigkeitsgründen zu begrüssen. Unklar ist, wie viel mit dem Slogan bedrucktes Büromaterial noch im Stadthaus lagert. Wir sind gespannt, wie oft «Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität» noch hie und da auftauchen wird, bis der Slogan irgendwann komplett in der Versenkung verschwunden ist.

Verschwunden sind auch schon viele Wahlplakate, andere wurden mit «Danke»-Klebern verziert. Wie in der Glosse mit dem Titel «Schlieren lacht auch in Dietikon» vom Dienstag vermeldet, war der Dietiker Stadtrat Reto Siegrist (Mitte) am Montagmorgen auf Tour, um seine Plakate einzusammeln – mit einem Lieferwägeli, auf dem das Logo vom Schlierefäscht 2019 prangte, wie wir bei der Durchfahrt mit dem Velo zu sehen meinten. Er belehrte uns am Cleantech-Hub-Anlass schmunzelnd:

«Es war das Logo vom Schlierefäscht 2023, wir sind ja nicht von gestern.»

Sorry!

Auch nicht von gestern sind Ingenieure. Sie erfreuten sich am Donnerstag am Engineers’-Day-Netzwerkanlass in Schlieren am Lob von Bundesrat Guy Parmelin (SVP) und Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP). Wie lange dauert es wohl, bis ein Bundesratsmitglied offiziell den Cleantech-Hub in Dietikon besucht? Einen Geheimbesuch von Simonetta Sommaruga (SP) erhielt die ­Limeco ja schon 2021. Das Limmattal ist eben ein Wirtschaftsstandort mit Bundesratsqualität.

