Glosse: Nach den Wahlen lacht Schlieren auch in Dietikon

Glosse Nach den Wahlen: Schlieren lacht auch in Dietikon Wieder macht sich jemand von der Mitte an einem Plakat an der Oberdorfstrasse zu schaffen – diesmal aber unter gänzlich anderen Vorzeichen und mit einem Lachen, das Grenzen überschreitet. David Egger Jetzt kommentieren 15.02.2022, 00.50 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag erhielt Reto Siegrist (Mitte) im Dietiker Stadthaus von Stadtschreiberin Claudia Winkler noch die Gratulation zur Wiederwahl als Stadtrat – inklusive Blumenstrauss von der Firma Blumenprinz im Limmatfeld, die dank des Valentinstags am Montag Hochsaison hatte.

Claudia Winkler gratuliert am Wahlsonntag Reto Siegrist. Severin Bigler

Am Montagmorgen vor 9 Uhr wurde Siegrist dann bereits an der Oberdorfstrasse beobachtet, wie er ein Plakat von ihm und seiner Parteikollegin Catherine Stocker-Mittaz wegräumte – in ein in Schlieren bekanntes Lieferwägeli, auf dem ein grosses Logo vom Schlierefäscht 2019 prangt. «Schliere lacht», heisst es da.

Das Dietiker Mitte-Duo: Reto Siegrist und Catherine Stocker-Mittaz, hier bei der Podiumsdiskussion vor den Wahlen. Severin Bigler

Lässt sich daraus schliessen, dass man sich in Schlieren über den Erfolg der Mitte-Kollegen in Dietikon freut? Zumindest beim wiedergewählten Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz (Mitte) liegt es auf der Hand. Als ­Verwaltungsratspräsident der Limeco in der Dietiker Silbern ist er hin und wieder in Dietikon zu Besuch – und sieht, wie seine Limeco mit ihren Fernwärmebaustellen vor allem den Velos grosse Steine in den Weg legt.

Stefano Kunz. zvg

Aber zurück zur Dietiker Oberdorfstrasse. Pikanterweise ist dies jene Strasse, in der eine Person aus Mitte-Kreisen im Wahlkampf ein Plakat von Stadtrat Philipp Müller (FDP) mehrmals demolierte, was für viel Aufruhr sorgte, weil FDP-Kreise ein Video davon veröffentlichten. Wir können an dieser Stelle, basierend auf unseren Beobachtungen bei der Durchfahrt mit dem Velo, vermelden: Siegrist kümmerte sich korrekt nur um die Mitte-Plakate. Für einen Foto- oder Videobeweis hatten wir aber leider keine Zeit.

Schlieren lacht in Dietikon übrigens auch auf dem grossen Schlierefäscht-Plakat, das noch immer in der Redaktion hängt – davon überzeugten sich die beiden Stadtpräsidiumskandidaten Markus Bärtschiger (SP) und Beat Kilchenmann (SVP) unlängst bei ihrem Streitgespräch.

Auch für Beat Kilchenmann und Markus Bärtschiger gilt: Schlieren lacht. Valentin Hehli

Zur Erinnerung: Das nächste Schlierefäscht soll vom 1. bis 10. September 2023 über die Bühne gehen. Wer aus diesen Zeilen hier schon etwas Vorfreude herausliest, liegt goldrichtig.

Vor dem Schlierefäscht ist nach dem Schlierefäscht, sagt man. Alex Spichale

Wie erwähnt darf Schlieren auch in Dietikon lachen, und zwar nicht nur von Plakaten, Lieferwägeli und Verwaltungsratssitzen: Vom 10. bis 12. Juni 2022 lädt Dietikon zum Sommerfest auf dem Kirchplatz. Wobei: Das Schlierefäscht und das Dietiker Sommerfest im gleichen Atemzug zu erwähnen, wäre dann doch Äpfel mit Birnen verglichen. Und bei Äpfeln hat Dietikon mit seinem Cider klar die Nase vorn.

