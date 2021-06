Glanzenberg Im «Roof 54» geniesst man den Drink mit Blick auf die Limmat – Terrassenbar startet glänzend in Glanzenberg Pietro Rullo (29) und Jason Studer (25) versorgen seit kurzem ihre Gäste unter dem Sternenhimmel mit Drinks. Die beiden Dietiker betreiben gemeinsam die erste Rooftop-Bar im Limmattal. Hans-Caspar Kellenberger 23.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die langjährigen Freunde Pietro Rullo und Jason Studer hatten vor rund einem Jahr die Idee, die Räumlichkeiten im ehemaligen Lagerhaus an der Zürcherstrasse 117, zur Bar umzugestalten. Daraus ist das «Roof 54» geworden. Britta Gut

Palettensofas und Palmen, dazu ein Drink und der Blick auf die Limmat: Das bietet die 120 Quadratmeter grosse Dachterrasse der neuen Dietiker Bar «Roof 54». Sonnenschirme und grosse Fernseher – gerade findet ja die Fussball-EM statt – runden inzwischen das Angebot ab.

«Den Schwung von der EM nehmen wir mit, ich denke wir haben die Eröffnung gut abgestimmt»

, sagt der 29-jährige Pietro Rullo, der tagsüber als Verkaufsberater bei Mercedes in Schlieren arbeitet. Sein 25-jähriger Geschäftspartner Jason Studer betreibt die neue Bar an der Zürcherstrasse 117 in Dietikon derweil im Vollzeitpensum.

Die Dachterrasse des «Roof 54» lädt zu einem Drink ein. Britta Gut

Zur Bar im obersten Stock gehört auch ein 130 Quadratmeter grosser Innenbereich. Hier laden grosszügige braune Ledersessel zum Verweilen ein. Das Herzstück des Raumes ist natürlich die grosse Bar, die für alle Geschmäcker etwas zu bieten scheint. Und auch hier lädt der Blick auf die Limmat zum Träumen ein – dank des Fensters rechts von der Bar.

Den Menschen aus der Region etwas Neues bieten

«Dieser Ort ist in vielfacher Hinsicht einzigartig hier im Limmattal», sagen die beiden Barbetreiber. Damit meinen sie sowohl das Interieur als auch den Blick auf den Fluss. «Es gibt hier in der Region sonst keine Rooftop-Bars», sagt Pietro Rullo. Das Planen der Innenausstattung im früheren Lagerhaus sei speziell gewesen, sagen die beiden Betreiber. «Der vorhandene Warenlift war für die Vorbereitung natürlich optimal», sagt Rullo. Die Türe des Warenlifts neben dem Eingang der Bar wurde rostfarben abgeschliffen, alle Wände wurden in verschiedenen, warmen Brauntönen neu gestrichen. «Das war es wert», sagen die Barbesitzer. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Leuchtreklame zur Strasse hin.

Der Innenbereich des «Roof 54» ist in verschiedenen Brauntönen gestaltet. Britta Gut

Die Idee, die Räume in eine Bar umzubauen und zu betreiben, kam den beiden Dietikern vor rund einem Jahr, als sie die Räumlichkeiten zum ersten Mal begutachten konnten. Damals stand es noch leer. «Es ist spontan entstanden, wir fanden es aber zuvor schon eine gute Idee, eine schöne Location hier in Dietikon in eine Bar zu verwandeln», sagt Rullo.

«Ein gewisses Risiko muss man eingehen»

«Mit der Bar wollen wir Leute nach Dietikon bringen und gleichzeitig diejenigen, die schon hier sind, auch hier behalten», sagt Mitinhaber Jason Studer. «Wir wollen den Leuten aus der Region eine Location bieten, wo man mit Freunden einen schönen Abend verbringen kann.» Die Bar soll auch ältere Semester anlocken. Einlass auf die Terrassenbar gibt es daher erst ab dem Alter von 21 Jahren. «Auch ältere Gäste sollen sich bei uns wohlfühlen», sagt Rullo. Der Aufbau und die Eröffnung des «Roof 54» war wegen der Situation mit dem Coronavirus ein Risiko, hatten doch viele Gastronomen grosse Probleme wegen der Schliessung der Lokale. «Ein gewisses Risiko muss man eingehen», sagt Rullo. Wenn sich die Situation weiter beruhigt, kann das «Roof 54» auf der Terrasse noch 15 Sitzplätze mehr anbieten.

Vom Sofa aus blickt der Gast direkt auf den Fluss. Britta Gut

Der Start ist der neuen Rooftop-Bar, die am 11. Juni eröffnet wurde, jedenfalls geglückt. «Mit einem Wort: sensationell. Wir sind immer ausgebucht», sagt Rullo. «Die erste Woche war super», sagt Mitinhaber Studer. Natürlich habe auch das Wetter mitgespielt, zudem läuft die Fussball-Europameisterschaft.

«Nach der ganzen Situation mit dem Coronavirus möchten die Menschen etwas erleben. Die Gäste geniessen es, hier einen Drink zu nehmen», sagt Rullo. Sobald es die Umstände zulassen, sollen in der Rooftop-Bar auch Events stattfinden. Auch für private Anlässe kann man die Bar mieten. Die Inhaber sind zuversichtlich, dass das «Roof 54» auch künftig zahlreiche Gäste anlocken wird. «Auch Gummiböötler haben uns schon hier oben gesehen und sind nach dem Auswassern vorbeigekommen, schon in der ersten Woche», sagt Rullo.