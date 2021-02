Pandemie Wütend, zuversichtlich, dankbar: So geht das Limmattaler Gewerbe durch die Coronakrise Geschäfte und Unternehmen in der Region haben nach fast einem Jahr Ausnahmezustand mit Covid-19 leben gelernt. Während einige stark darunter leiden, beschert das Virus anderen mehr zu tun als sonst. Sibylle Egloff 27.02.2021, 04.00 Uhr

«Er macht alles falsch»: Andy Pape, Gründer der Pape Werbe AG in Weiningen, ärgert sich über die Coronamassnahmen des Bundesrats. Seit einem Jahr steht der Messebau still und der Unternehmer muss auf Werbebeschriftungen als zweites Standbein setzen. Chris Iseli

Schachteln voller Bauelemente stapeln sich bis zur Decke. Im Regal einen Gang daneben entdeckt man Kühlschränke, Stühle, Stromverteiler und eine Popcorn-Maschine. «Das Material hier können wir seit einem Jahr nicht mehr einsetzen», sagt Andy Pape. Der Gründer der Pape Werbe AG geht durch sein 950 Quadratmeter grosses Lager im Gewerbepark Weiningen. Seit fast einem Jahr steht der Messebau aufgrund der Coronaeinschränkungen still und damit auch die ganze Ausrüstung der Firma. «Ich bin hässig», sagt Pape.

Sein Groll gilt der Politik und den Behörden. Es sei ihm egal, wenn ihm der Bundesrat das Geschäft zumache und den Messebau verbiete. «Doch dann muss er uns, alle Restaurants und betroffenen Betriebe dafür entschädigen.» Aber er versage kläglich, findet der Unternehmer. «Letzte Woche habe ich nach elf Monaten Stillstand und gefühlt 700 Formularen eine Schadenersatzzahlung im Rahmen des Härtefall-Programms von 44'000 Franken erhalten. Die Dauer und Summe der Hilfe ist lächerlich. Andere Betriebe mit weniger Rücklagen wären in dieser Zeit bereits in Konkurs gegangen.»

Er ist froh, dass er vor vier Jahren umsattelte

In den letzten 40 Jahren habe die Pape Werbe AG jährlich zwei Millionen Franken Umsatz mit dem Messebau erwirtschaftet, sagt Pape. Wenn er den Werbedruck nicht als zweites Standbein hätte, sähe es finster aus, ist sich der 65-Jährige sicher. Er ist froh, dass er vor vier Jahren auf dieses Geschäft gesetzt hat. «Als ich merkte, dass eine grosse Messe nach der anderen eingeht, haben wir den Beschriftungsbereich ausgebaut.» Angesichts der heutigen Lage ist er erleichtert über diesen Entscheid. «Die Beschriftungen retten uns», sagt Pape. Nichtsdestotrotz sei die Werbetechnik nicht so ertragreich wie der Messebau. «Damit müssen wir uns nun aber über Wasser halten und die Mieten für die Lager des Messematerials finanzieren, weil uns von dieser Seite auch niemand entgegenkommt.»

Enttäuscht ist er auch von den Gemeinden. «Jahrzehntelang haben wir brav Steuern gezahlt. Und zwar nicht wenig. Es kommt niemandem in den Sinn, uns in dieser Krisensituation anzurufen und zu fragen, wie es uns geht. Aber die Unterlagen für die Steuererklärung und Anfragen für Inserate in Gemeindezeitschriften, das haben wir bereits erhalten», sagt Pape.

Messebauer Aklile Seyoum hält seit einem Jahr das Materiallager der Pape Werbe AG in Weiningen in Schuss. Stände bauen darf er seit der Einführung des Veranstaltungsverbots nicht mehr. Chris Iseli

Betroffen von den Einschränkungen ist auch Papes langjähriger Mitarbeiter Aklile Seyoum. Er ist Messebauer und kümmerte sich vor der Pandemie um die Planung, Vorbereitung, den Transport sowie Auf- und Abbau an den Veranstaltungen. Jetzt hält er das Lager im Schuss und hilft bei Beschriftungsarbeiten mit. «Die Situation ist für mich wie für alle schwierig», sagt der 48-Jährige. Wenn die Krise weiter anhalte, mache er sich langsam Sorgen um seine Stelle. «Mit der Maske habe ich Mühe zu arbeiten. Ich bin froh, dass ich hier im Lager unten fast immer alleine bin und sie selten tragen muss», sagt Seyoum.

Sein Chef stört sich am Vorgehen des Bundesrats. «Er macht alles falsch. Senioren und Risikopatienten müssen vom Virus geschützt werden. Dazu muss aber nicht die ganze Wirtschaft runtergefahren werden. Skifahren ist erlaubt, Golfen verboten. Homeoffice ist angesagt, aber im ÖV sitzt man gedrängt aneinander», sagt Pape. Die Massnahmen hätten auf Jahre hinaus schwerwiegende Folgen. «Arbeitslosigkeit und Schulden, die unsere Kinder und Enkel noch abbezahlen müssen, sind nur einige davon.»

Unter der Krise leide die Jugend besonders. «Es entsteht eine hilflose und planlose Generation. Unsere Lehrtochter, die im Sommer 2019 abgeschlossen hat, hat bis heute keine Stelle gefunden», sagt Pape. So könne es nicht weitergehen. «Der Bundesrat soll alles aufmachen und zwar nicht erst im März, April oder Mai, sondern sofort.»

Trotz seines Frusts ist Pape guter Dinge, was sein Geschäft angeht. «Wir haben Glück, dass wir finanziell überleben können. Deshalb bleiben wir zuversichtlich.» Er blickt an die Wand im Pausenraum der Firma, an dem in blauer Schrift steht: «Schlechte Zeiten waren immer die besten Zeiten für gute Ideen.» «Daran orientieren wir uns jetzt», sagt Pape.

Probefahrten mit möglichst wenig Kundenkontakt

Auch Ewald Balzer, Besitzer der gleichnamigen Garage in Geroldswil, ein paar hundert Meter weiter entfernt von der Pape Werbe AG, findet positive Worte in der Krise. «Man darf nicht nur jammern und nur das Schlechte sehen», sagt Balzer. Es sei wichtig, dass man die Zuversicht behalte. «Weil wir nicht direkt, sondern nur noch online Autos verkaufen dürfen, ist der Verkauf etwas retour gegangen. Doch wir konnten die Einbussen letztes Jahr mit Reparaturaufträgen wettmachen.» Im Verkauf habe man mit den Einschränkungen leben gelernt. «Wenn Kunden Fahrzeuge anschauen wollen, stellen wir sie zu einem verabredeten Zeitpunkt vor die Türe. Auch Probefahrten sind bei Abgabe des Ausweises ohne Kundenkontakt möglich. Die Details kann man telefonisch oder per E-Mail erklären», sagt Balzer.

Zu einem Mehraufwand komme es seit dem Ausbruch der Pandemie, weil nach jedem Service und jeder Probefahrt das ganze Auto desinfiziert werden müsse, fügt der Garageninhaber an. Er hat 2020 einen Coronakredit bezogen. «Ich bin dankbar, dass wir davon profitieren durften. Es gab mir etwas mehr Luft und Freiheit. Ich wusste aber, dass ich es zurückzahlen kann und ich mich nicht verschulde.»

Balzer bildet derzeit einen Lernenden aus. Die Pandemie tangiere die Garage als Lehrbetrieb nicht. «Unser Lehrling arbeitet ganz normal mit uns zusammen. Auch wenn er Fernunterricht hat, habe ich keine Bedenken, dass er die Schule nicht schaffen könnte», sagt Balzer. Das Lernen daheim könne sogar einen Vorteil bieten, findet er. «Zu Hause gibt es weniger Ablenkung.» Vorsichtig ist der Garageninhaber aber mit Schnuppereinsätzen. «Derzeit verzichten wir vorsorglich darauf.» Im Grossen und Ganzen zieht Balzer keine negative Bilanz wegen Corona. «Doch ich verurteile, wie der Bundesrat mit dem Gastgewerbe umgeht. Die wenigsten Leute haben sich dort mit dem Virus angesteckt. Ich kann nicht verstehen, wieso man vor den Bergbahnen Kolonne stehen und Gondel fahren, aber nicht ins Restaurant darf.»

Dieser Umstand ist für das Hotel Geroldswil eine Katastrophe. Die Türen des Restaurants und Gasthauses im Zentrum der Gemeinde sind seit des zweiten Lockdowns im Dezember 2020 geschlossen. «Wir sind ein Business- und kein Ferienhotel, in dem Gäste mehrere Wochen bleiben. Geschäftsgäste essen wenig in unserem Haus. Daher lohnt es sich für uns nicht, das Restaurant für sie offen zu behalten», sagt General Manager Roberto Carpentieri. Einzig ein paar wenige Stammgäste würden weiterhin im Hotel übernachten. «Sie sind damit einverstanden, dass wir keine Verpflegung anbieten.»

Im Coronajahr 2020 erzielte der Betrieb nur einen Drittel des üblichen Jahresumsatzes. Das Restaurant und die Bar seien nach der Wiedereröffnung nach dem ersten Lockdown einigermassen gut besucht gewesen. Die Hotelauslastung sei jedoch am Boden geblieben, sagt Carpentieri. Alle 20 Angestellten befinden sich derzeit zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Das drückt auf die Stimmung. Der General Manager sagt:

«Es ist deprimierend für uns. Alle sehnen sich danach, wieder zu arbeiten und einen normalen Tagesablauf zu haben.»

Da das Hotel zur Remimag Gastronomie AG gehört, trägt der Konzern die finanziellen Verluste. «Das rettet uns. Als Einzelbetrieb hätten wir schon lange Konkurs anmelden müssen», sagt Carpentieri. Für Unmut sorgt die Gemeinde Geroldswil als Vermieterin. «Nur widerwillig und nach mehrmaligem Erbitten wurde uns ein minimaler Teilerlass der Miete für den ersten Lockdown gewährt.» Für den zweiten Lockdown halte der Gemeinderat am vollen Mietzins fest, obwohl allen klar sei, in welcher Situation sich die Gastronomie befinde. «Wir fühlen uns ausgebeutet, gerade auch wenn man bedenkt, wie viel Mietzins wir seit 2009 als treuer Mieter pünktlich bezahlten», sagt Carpentieri.



Er hofft, dass die Gastrolokale so bald wie möglich und nur mit wenig Einschränkungen aufmachen dürfen. «Öffnungen mit einer Sperrstunde um 19 Uhr bringen uns nichts. Ich bezweifle, dass sich der Aufwand und die Kosten dafür lohnen. Der Abend ist am umsatzstärksten. Die Leute nehmen sich mehr Zeit zum Essen, bestellen à la carte und trinken ein Glas Wein», sagt Carpentieri.

Die Türen des Hotel Geroldswil sind seit dem zweiten Lockdown im Dezember 2020 geschlossen. Severin Bigler

Die vom Bundesrat vorgesehene Öffnung von Restaurantterrassen ab dem 22. März überzeugt Carpentieri nicht. «Das mag für Bergbeizen eine Lösung sein, aber nicht für Restaurants im Mittelland. Wir können unseren Betrieb nicht nur nach schönem Wetter richten und spontan die Küche hochfahren und das Personal einplanen.» Auch für die Gäste sei das doch schwierig. «An einem Tag haben wir wegen schlechter Witterung zu, an einem anderen wegen warmen Temperaturen offen. Das geht doch nicht», findet Carpentieri. Er hofft, dass der Bundesrat die Restaurants mindestens zwei Wochen vorher über Öffnungen informiert, damit diese genug Zeit haben, um sich darauf vorzubereiten.

Und auch die Gäste müssten dann wieder kommen, sagt Carpentieri. «Es bringt nichts, wenn wir wieder öffnen dürfen und das Lokal leer bleibt. Nur die Gäste können uns nach dem Lockdown retten, indem sie bei uns einkehren.»

Die Flaute zu Jahresbeginn verschwand in der Krise

Einer, dem die Coronapandemie bisher nicht geschadet hat, ist Maler Marcel Sanapo. Der Inhaber des gleichnamigen Malergeschäfts aus Oetwil verzeichnet sogar mehr Aufträge in der Krise. «Normalerweise herrscht von Januar bis März Flaute. Doch 2021 ist anders. Ich habe genug zu tun und muss keine Zwangspause einlegen», sagt Sanapo. Vereinzelt hätten Kunden Termine verschoben, doch abgesagt worden sei kein einziger Auftrag.

«Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ich bin froh, dass es so gut läuft», sagt Sanapo. Er beschäftigt einen Angestellten. Bald erhält er zudem von einem ehemaligen Lernenden Unterstützung. «Ich möchte ihn zu meinem Nachfolger machen. Dazu habe ich nun fünf Jahre Zeit bis zur Pensionierung», sagt Sanapo. Weil es seinem Malergeschäft so gut geht, denkt er auch darüber nach, wieder Lernende auszubilden. «Im ersten halben Jahr investiert man sehr viel Zeit, doch danach zahlt es sich aus, wenn man eine weitere Kraft im Betrieb hat.»

Sabrina Rüegg, die zusammen mit ihrem Bruder Marcel Peter die Gartenbaufirma Ungricht in Urdorf führt, findet, dass ihr Betrieb mit einem «hellblauen Auge davon gekommen ist». «Die Pandemie geht nicht spurlos an uns vorbei, aber wir sind viel weniger davon betroffen als andere Gewerbe und Geschäfte», sagt Rüegg. Sie sei dankbar, dass ihr zehnköpfiges Team unter Einhaltung der Vorschriften mehr oder weniger normal weiterarbeiten könne. «Unser Vorteil ist, dass wir uns nicht in der Wohnung oder im Haus, sondern draussen im Garten aufhalten», sagt die Landschaftsgärtnerin. Um den Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitenden so klein wie möglich zu halten, greife man hin und wieder zu kreativen Massnahmen. «Bei Rundgängen im Garten sind die Kunden auch schon im Haus geblieben und haben von Fenster zu Fenster gewechselt, um mit uns zu kommunizieren.»

Aufgefallen ist Rüegg, dass Kunden vor allem letzten Sommer vermehrt ihren Garten verschönert oder den Sitzplatz vergrössert haben. «Weil man mehr zu Hause war, wollte man das eigene Reich optimieren. Statt in Ferien hat man in den Gartenumbau investiert.»

Ein Risikopatient im Team sorgte für Einbussen

Das bedeutet aber nicht, dass die Gartenbaufirma dadurch 2020 mehr Umsatz gemacht hat. «Einer unserer Angestellten ist ein Risikopatient. Im ersten Lockdown haben wir ihn zu seinem Schutz zwei Monate lang daheim behalten», sagt Rüegg. Der Bund habe davon nur zehn Tage entlöhnt. «Für die Mehrkosten für einen Ersatz in dieser Zeit mussten wir selbst aufkommen.»

Rüegg und ihre Angestellten versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. «Wir sind ein soziales Team, stecken privat etwas zurück und minimieren die Kontakte. Denn wir wissen, wenn sich einer mit dem Virus ansteckt und ausfällt, hat das grosse Auswirkungen auf die ganze Mannschaft.» Die Krise lehre auch, dankbar für das zu sein, was man habe, sagt Rüegg. «Wir können am Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Das ist momentan alles andere als selbstverständlich.»