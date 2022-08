Gewalt FCZ-Fans attackieren heimreisende GC-Fans im Zug – fünf Verletzte Am Samstag sollen Fans des FC Zürich eine Gruppe heimreisender GC-Fans in einem Zug überrascht haben. Bei Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen wurden fünf Personen verletzt. LiZ 21.08.2022, 08.17 Uhr

Die Kantonspolizei Zürich wartete am Hauptbahnhof in Zürich mit einem Grossaufgebot auf den einfahrenden Zug von GC- und FCZ-Anhängern. Keystone

Am Samstag haben Anhänger des FC Zürich in Urdorf Gewalttaten verübt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte, befanden sich GC-Fans auf der Heimreise vom Cup-Spiel gegen den FC Wettswil-Bonstetten, das GC mit 0:4 gewonnen hat. Am Bahnhof Urdorf Weihermatt seien plötzlich FCZ-Anhänger in den Zug gestiegen, hätten die Notbremse gezogen und dann GC-Fans attackiert. Fünf Personen sollen dabei leicht verletzt worden sein.