«Gemeindepräsident» statt «Gemeindeammann» auch in Bergdietikon?

Geschlechtersprache Macht es Bergdietikon bald wie Spreitenbach? Regierungsrat unterstützt Umbenennung von «Gemeindeammann» in «Gemeindepräsident» Die rein männliche Bezeichnung «Gemeindeammann» soll gemäss einer Motion aus dem Aargauer Parlament aus der Kantonsverfassung getilgt werden. Der Regierungsrat ist auch dafür, stattdessen den neutralen Begriff «Gemeindepräsidium» in die Kantonsverfassung aufzunehmen. Hans-Caspar Kellenberger und David Egger 14.03.2022, 11.18 Uhr

Das Gemeindehaus heisst auch künftig Gemeindehaus. Aber aus dem «Gemeindeammann» könnte in ein paar Jahren der «Gemeindepräsident» werden. Severin Bigler

Aus Zürcher Sicht ist es ein Kuriosum: Vielerorts im Aargau heisst der Gemeindepräsident eben nicht «Gemeindepräsident», sondern «Gemeindeammann» oder kurz «Ammann». Frauen in dieser Position werden «Frau Gemeindeammann» genannt. «Holprig» und «unmöglich» sei das, heisst es in einem Vorstoss, der im Dezember von zehn Aargauer Grossrätinnen – also Kantonsparlamentarierinnen – eingereicht wurde. Alle Parteien ausser die SVP sind vertreten. Sie fordern, dass im entsprechenden Artikel der Aargauer Verfassung der «Gemeindeammann» durch das «Präsidium der Gemeinde» ersetzt wird.

Der Aargauer Regierungsrat gab nun bekannt, dass er die Motion entgegennehmen will. Es spreche nichts gegen einen Ersatz der Bezeichnung «Gemeindeammann» durch «Gemeindepräsidentin» und «Gemeindepräsident». Die neue Bezeichnung sei zeitgemässer und diene der Verbesserung der sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter.

Umsetzung ist auf 1. Januar 2026 geplant

Die Neuerung soll laut Regierungsrat «sinnvollerweise» im Rahmen des geplanten Projekts einer Totalrevision des Aargauer Gemeindegesetzes umgesetzt werden. Die Inkraftsetzung der zu ändernden Erlasse sei per 1. Januar 2026 geplant, dann startet die nächste Amtsperiode in den Gemeinden.

Auch in vielen Aargauer Gemeinden in der Region heisst es heute noch «Gemeindeammann», so auch in Bergdietikon. Die Ausnahme ist Spreitenbach, wo die Bezeichnung «Gemeindepräsident» vor ein paar Jahren eingeführt wurde. Das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass der damalige Gemeindeammann Valentin Schmid (FDP) bei Sitzungen mit Zürchern – wegen der Limmattalbahn gab es viele davon – erklären musste, dass er kein Betreibungsbeamter, sondern Gemeindepräsident sei – im Kanton Zürich ist «Gemeindeammann» nämlich die Bezeichnung für einen Betreibungsbeamten.

Änderung ist für die Gemeinden nicht direkt verpflichtend

Die Aargauer Gemeinden können selber entscheiden, wie ihre Funktionsbezeichnung aussieht. Die nun auch vom Regierungsrat angepeilte Änderung von «Gemeindeammann» zu «Gemeindepräsidium» könnte aber diverse Gemeinden zum Umdenken bewegen.