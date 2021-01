Geroldswil/Oetwil Weg mit den Masken in der Schule: Eltern sorgen sich um die Gesundheit ihrer Kinder Viert- bis Sechstklässler, die keine Maske tragen wollen, sollen von der Primarschule Oetwil-Geroldswil Alternativen erhalten, fordern Mütter und Väter. Sibylle Egloff 27.01.2021, 11.06 Uhr

Maskenpflicht für die Mittelstufe: Seit dem 25. Januar müssen auch Viert- bis Sechstklässler Masken im Unterricht tragen. Sibylle Egloff

Seit dem 25. Januar müssen Schülerinnen und Schüler im Kanton Zürich ab der 4. Primarklasse Masken tragen. Die kantonale Bildungsdirektion hat die Maskenpflicht auf die Mittelstufe ausgeweitet, um der Ausbreitung der leichter übertragbaren Mutationen des Coronavirus entgegenzuwirken. Rund 35 Eltern von Schulkindern aus Oetwil und Geroldswil sind mit dieser neuen Regelung nicht einverstanden. «Mein Sohn weigert sich, eine Maske zu tragen. Ich kann und will ihn nicht dazu zwingen», sagt eine Mutter aus Geroldswil. Sie will anonym bleiben, um ihr Kind zu schützen und um Anfeindungen zu vermeiden. Die Maskenpflicht belaste ihren Sohn psychisch, sagt sie. «Er klagt über Bauchweh und Kopfschmerzen. Morgens hat er Mühe, aus dem Bett zu kommen.»

«Ich bin keine Coronaskeptikerin. Es ist wichtig, ältere und vulnerable Personen vor dem Virus zu schützen. Jedoch sollten Lösungen gefunden werden, die für alle tragbar sind.»

Eine Maskenpflicht in Schulen erachtet sie als nicht sinnvoll. «Es existieren bereits diverse Studien, die beweisen, dass das Maskentragen die Gesundheit erheblich beeinträchtigt, aber komischerweise gibt es noch keine einzige seriöse Studie, die bezeugt, dass eine Maske gegen das Virus nützt.» Zudem fragt sie sich, ob die Kinder überhaupt dazu im Stande seien, die Masken fachgerecht anzuziehen. Kritisch ist sie auch bezüglich der Herkunft der in der Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG) abgegebenen Masken. «Wer sagt mir, dass diese nicht mit gefährlichen Stoffen belastet sind, welche die Kinder dann Tag für Tag ein- und ausatmen?»

Weil ihr Sohn keine Maske anziehen will, wurde der Viertklässler, der die Schule Huebwies in Geroldswil besucht, am Montag nach Hause geschickt. «Seine Lehrerin hat mich angerufen und mir erklärt, dass sie keinen Spielraum habe und er ohne Maske nicht am Unterricht teilnehmen könne», erzählt die Mutter. Sie erhielt kurz darauf ein Schreiben der PSOG, in dem sie darauf aufmerksam gemacht wird, dass es sich um eine Verletzung der Schulpflicht handelt, wenn Eltern ihrem Kind das Tragen der Maske ohne ein ärztliches Attest verbieten. Dies, weil ein Schulbesuch ohne Maske derzeit nicht gestattet sei. «Wir bitten Sie daher dringend, Ihr Kind zum Tragen der Maske zu verpflichten und ihm damit den Schulbesuch zu ermöglichen», steht im Brief, welcher der «Limmattaler Zeitung» vorliegt.

Fernunterricht oder separate Klassen als Option einführen

Die Mutter stösst sich am Vorgehen der Schule. «Die Schulleitung befolgt blind die Weisungen der Bildungsdirektion. Sie sollte auf uns Eltern zukommen, damit wir gemeinsam eine Lösung für die Kinder finden, die keine Maske anziehen können oder wollen.» Fernunterricht sei eine gute Option, findet sie. «Man könnte aber auch eine separate Klasse für jeden Jahrgang bilden, in der Schüler keine Maske tragen müssen. Diese könnte von einer nicht gefährdeten Lehrperson unterrichtet werden.» Eine Alternative sei zum Beispiel die Einführung von Fiebermessungen, so wie es etwa im Kanton Graubünden gehandhabt werde.



Eltern haben sich einen Telegram-Chat eingerichtet

Viele Eltern seien besorgt und nicht glücklich über die Maskenpflicht an der Schule. Das hätten zahlreiche Telefongespräche gezeigt, die sie mit Eltern von Klassenkameradinnen und -kameraden ihres Sohnes geführt habe, sagt die Mutter. «Doch nur wenige getrauen sich, etwas zu sagen.» Sie verweist auf den Chat «Coronamassnahmen PSOG» auf der Messaging-App Telegram. «Eltern, die nicht mit diesen Massnahmen einverstanden sind, haben dort die Möglichkeit, sich auszutauschen.» Ähnlich zurückhaltend würden sich auch Lehrpersonen verhalten. «Sie haben Angst, ihren Job zu verlieren, wenn sie sich wehren.»

Sie spricht von einer Salamitaktik des Kantons und der Volksschule. «Gestern wurden die Schüler der Oberstufen zum Maskentragen verpflichtet, heute die Mittelstufe und morgen folgt die Unterstufe.» Für die Mutter ist klar: «Wenn die Schule nicht an einer Lösung interessiert ist, überlege ich mir, rechtliche Schritte einzuleiten.»

Die Kinder stecken mitten in einem Loyalitätskonflikt

Die PSOG zeigt Verständnis für die Ängste und Bedenken einiger Oetwiler und Geroldswiler Eltern. «Wir können ihre Sorgen nachvollziehen und versuchen, ihnen diese zu nehmen», sagt Miriam Rohner, Leiterin Bildung der PSOG. Man stosse jedoch teilweise an Grenzen, wenn Eltern für rationale Meinungen nicht empfänglich seien.

Rohner betont:

«Wir sind die ausführende Instanz der Anordnungen des Volksschulamtes und halten uns an dessen Weisungen. Wer sich der Maskenpflicht widersetzt, muss gemäss Volksschulamt nach Hause geschickt werden und kann die Schule nicht besuchen.»

Die Kinder seien teilweise einem Loyalitätskonflikt zwischen der Schule und dem Zuhause ausgesetzt, wenn die Eltern eine andere Meinung vertreten würden.

«Es gibt keinen gesetzlichen Handlungsspielraum für Alternativen. Entweder die Eltern schicken ihre Kinder unter den aktuellen Bedingungen zur Schule oder sie weichen auf Privatschulen oder Homeschooling aus», sagt Rohner. Es gebe kein links oder rechts. «Sonst besteht das Problem, das jeder Sonderlösungen für sich beansprucht und das ist nicht möglich.» Zudem seien Alternativen, wie ein teilweiser Fernunterricht, gemäss den Weisungen des Volksschulamtes keine Option.

Schulschliessungen sollen vermieden werden

Ziel der Maskenpflicht sei, Schulschliessungen aufgrund von Ansteckungsfällen zu vermeiden, sagt Rohner. «Wenn die ganze Familie in Quarantäne muss, ist das auch eine familiäre Belastung.» Die Schule sei froh, dass sie weiterhin geöffnet bleiben darf und die Kinder den Unterricht besuchen können. Das gelte es sicherzustellen, sagt Rohner. «Denn es gibt Studien, die zeigen, dass Schülerinnen und Schüler Schaden wegen des Fernunterrichts genommen haben.»

Schulpräsidentin betont, dass der Schule kein Ermessensspielraum bleibe

Schulpräsidentin Daniela Kugler (FDP) betont ebenso, dass die Schulbehörden mit dem Vollzug der Ausdehnung der Maskenpflicht auf Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse ab dem 25. Januar beauftragt wurden und ihnen in dieser Angelegenheit kein Ermessensspielraum bleibe. «Unser Schutzkonzept stellt die Umsetzung dieser Massnahme sicher», sagt Kugler. Erwachsene und Schülerinnen und Schüler, die nachweisen, dass sie aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, seien von dieser Pflicht ausgenommen.