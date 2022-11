Die Feuerwehr Geroldswil-Oetwil übte im Geroldswiler Zentrum

Geroldswil/Oetwil Kantonaler Inspektor lobt die Feuerwehr: «Trotz vieler Hindernisse warensie stets einen Schritt voraus» Die Feuerwehr Geroldswil-Oetwil überzeugte bei der Hauptübung, obwohl sie im Geroldswiler Zentrum gleich mehrere Herausforderungen lösen müsste. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 20.11.2022, 18.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hauptübung der Feuerwehr Geroldswil-Oetwil im Geroldswiler Zentrum Mara Aliotta / Limmattaler Zeitung

«Keine Sorge, das ist nur gespielt», erklärt eine Mutter ihrem besorgt aussehenden Kleinkind. Die beiden stehen vor einem Haus, aus dem dicke, graue Rauchschwaden steigen. In der Einfahrt ist ein flackerndes Auto parkiert, im Vorgarten steht ein Container in Flammen. Personen in schweren Stiefeln und roter Uniform eilen zum Einsatz. Das Szenario: «Zeuslibuebe» hätten mit Feuer gespielt und so mehrere Orte in Brand gesteckt.