King Zebra: Band mit Limmattaler Wurzeln hat bald Plattentaufe

Geroldswil/Fahrweid Sie wollen in die Fussstapfen von Gotthard und Krokus treten: Die Hardrockband King Zebra weiht bald ihr neues Album ein Mit dem neuen Album «Survivors» ist King Zebra seit über drei Wochen in den Schweizer Album-Charts vertreten. Zwei der fünf Bandmitglieder stammen aus dem Limmattal. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 18.10.2021, 04.00 Uhr

Gitarrist Jerry Napitupulu, Sänger Eric St. Michaels, Gitarrist Roman Lauer, Schlagzeuger Benjamin Grimm und Bassist Manu Judge sind zusammen King Zebra. Die Wurzeln der Band liegen im Limmattal. Virginia Kamm

Die Geschichte der Zürcher Hardrockband King Zebra beginnt im Limmattal. Gitarrist Roman Lauer aus der Fahrweid gründet die Gruppe 2012. Drei Jahre später stösst ein Kindheitsfreund hinzu, Schlagzeuger Benjamin Grimm aus Geroldswil. Beide besuchten als Jugendliche die Kantonsschule Limmattal in Urdorf. «Wir waren im gleichen Skilager und begannen danach, zusammen skateboarden zu gehen», erzählt Lauer, der heute 37 Jahre alt ist. «Am Anfang mochte ich dich aber noch nicht so», erwidert Grimm, der ein Jahr älter ist, und lacht. Erst, als sich die beiden im gleichen Vorlesungssaal an der Universität wiederfanden, entstand eine richtige Freundschaft. Heute stehen sie gemeinsam mit Sänger Eric St. Michaels, Gitarrist Jerry Napitupulu und Bassist Manu Judge als King Zebra auf der Bühne – und haben bald ihre erste Plattentaufe in dieser Formation.

Am 23. Oktober weihen die Mitglieder von King Zebra ihr neues Album «Survivors» in der Hafenkneipe in Zürich offiziell ein. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Seit über drei Wochen ist «Survivors» in den Schweizer Album-Charts. Aufgenommen haben sie das Album, das online erhältlich ist, im September 2020 in Göteborg. Schweden hat es den Bandmitgliedern angetan. «Wir haben unglaublich viel Respekt für unsere Musik gespürt», sagt Grimm. Deshalb ist ein Highlight auf der neuen Platte für sie der Titel «Wall of Confusion», wo die schwedische Sängerin Guernica Mancini der Band Thundermother mitsingt.

Wer jetzt noch am Leben ist, hat eine Pandemie überlebt

Auch der namensgebende Song «We're the Survivors» hat eine spezielle Bedeutung für King Zebra. «Wenn du jetzt noch am Leben bist, hast du eine Pandemie überlebt», erklärt es St. Michaels, der ursprünglich aus New Jersey stammt und früher in der Schweizer Hardrockband China sang. «Die Pandemie war eine bewegte Zeit und jetzt erhoffen wir uns wieder mehr Normalität.» Das ruhige, nachdenkliche Lied widerspiegle die Stimmung, die sie zu Beginn der Pandemie hatten. Die Liedtexte stammen alle aus St. Michaels Feder. Für die Melodien ist Gitarrist und Bandgründer Lauer zuständig.

St. Michaels, ein Berufsmusiker, stiess 2017 zu King Zebra, als sich die Band von ihrem Sänger trennte. «Ich sah die Gruppe an einem Konzert und war begeistert von ihr», erzählt er. Also schrieb er kurzerhand ein Lied für King Zebra. «Eric gab uns wieder neue Inspiration», sagt Gitarrist Napitupulu, der in der Band unter anderem für die Songproduktion zuständig ist. Er selber trat ihr nur wenig früher bei. «Ich kannte King Zebra schon länger, weil ich meinen Bandraum neben ihrem hatte», sagt er. King Zebra probte auch eine Zeit lang im Schlieremer Gewerbegebiet. Das neuste Bandmitglied ist Manu Judge, der sich mit zehn Jahren die Haare lang wachsen liess und dessen Herz seither für den Hardrock schlägt. Seit einem Jahr ist er King Zebras Bassist. Lauer sagt:

«Wir kannten Manu schon eine Weile und fanden seine Bühnenpräsenz einfach krass.»

Die Tournee mit dem Nightliner-Bus war ein Traum

«Was uns verbindet, ist unsere Liebe zu Hardrock aus den 80ern», sagt Grimm, der schon im Alter von vier Jahren mit dem Schlagzeugspielen begonnen hat. An die 80er-Jahre angelehnt ist auch der Bandname: «Damals hatten viele Bands Tiere im Namen», erklärt Lauer. Ziel von King Zebra sei es, eine neue Generation von Hardrock zu etablieren. «Wir wollen mit unserem melodiösen Hardrock in die Fussstapfen unserer Schweizer Vorbilder wie Gotthard und Krokus treten», sagt Grimm. Vor allem aber wünschen sich die Musiker Anerkennung für ihre Musik. Für die fünf gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam zu touren, wie sie es diesen September in Deutschland getan haben. «Mit einem Nightliner-Bus auf Tournee zu gehen war ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist», sagt Grimm.

Zwei grosse Ziele der Band sind Auftritte an den Festivals Sweden Rock und Wacken. Von ihren Auftritten leben zu können, sehen die Musiker allerdings nicht als realistisches Ziel: «Das ist fast unmöglich», sagt Grimm. Zurzeit sind sie voll ausgelastet mit wöchentlichen Proben in Wollishofen, vielen Konzerten und dem Aufwand, den die Organisation und die Social-Media-Kanäle mit sich bringen. Die Arbeit lohnt sich. «‹Survivors› ist das erste Album, das ich nach wie vor toll finde und das mir nicht irgendwann verleidet ist», sagt Lauer. Und wenn die Musiker auf der Bühne stehen und das Publikum mitsingt, ist der Aufwand schnell vergessen.