Entsorgungspass stoppt Abfalltourismus in Geroldswil

Geroldswil/Fahrweid Abfalltouristen abgewiesen: Entsorgungspass für die Sammelstelle Giessacker zeigt Wirkung Seit Anfang Jahr dürfen nur noch Einwohnerinnen und Einwohner aus Geroldswil und der Fahrweid ihren Güsel bei der Abfallsammelstelle Giessacker wegwerfen. Die zuständige Sozial- und Gesundheitsvorständin Veronika Neubauer (SVP) und Werkmitarbeiter Fiore Piccoli ziehen eine positive Zwischenbilanz. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Werkmitarbeiter Fiore Piccoli ist für die Abfallsammelstelle Giessacker zuständig. Seit der Einführung des Entsorgungspasses habe sich der Ansturm gelegt, sagt er. Severin Bigler

Im Fünfminutentakt fahren Autos zur Wertstoffsammelstelle Giessacker in Geroldswil. Papier, Karton, Glas, Altmetall, Holzmöbel und ausgediente Dekorationsgegenstände wandern aus den Kofferräumen in die entsprechenden Container und Behälter. Werkmitarbeiter Fiore Piccoli und seine Kollegen helfen den Besucherinnen und Besuchern beim Entsorgen. Die Anlage ist an diesem Nachmittag gut frequentiert, doch ein Ansturm wie zu Pandemiezeiten in den letzten beiden Jahren bleibt aus.