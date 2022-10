Blindenhündin Layla hilft Roger Küng im Alltag

Geroldswil/Dietikon Wie sein Blindenstock: Das ist Layla, Roger Küngs Blindenhündin Roger Küng, Dirigent des Tambourenkorps der Stadtjugendmusik Dietikon, läuft mit Layla selbstständig von Geroldswil nach Dietikon. Christian Murer Jetzt kommentieren 13.10.2022, 14.53 Uhr

Roger Küng mit Blindenhündin Layla und Blindenführhunde-Instruktorin Alexandra Hell. Christian Murer

Schon als Jugendlicher hatte ­Roger Küng eine Sehbehinderung. Schleichend wurde diese später zur Blindheit. Das macht unter anderem den Weg von ­seinem Wohnort Geroldswil zum Probelokal der Tambouren der Stadtjugendmusik Dietikon, die er dirigiert, zur Herausforderung.

Bis vor anderthalb Jahren führte ihn jeweils sein Vater Walter Küng mit dem Auto von Geroldswil nach Dietikon. Um in seiner Mobilität unabhängiger zu werden, meldete sich Roger Küng bei der Blindenhundeschule Liestal an, um künftig einen Blindenführhund an seiner Seite zu haben. Die Schule wird vom gemeinnützigen Verein für Blindenhunde und Mobilitätshilfe (VBM) geführt, der 1986 gegründet wurde. Er bezweckt Hilfe für blinde und sehbehinderte Menschen, die ihnen auch die berufliche und soziale Eingliederung ermöglicht.

Roger Küng, der unter anderem auch die Schlagzeugschule Art of Rhythm führt, hat nun eine Blindenhündin. Sie hört auf den Namen Layla und ist ein Labrador Retriever.

Mit der Blindenführhunde-Instruktorin Alexandra Hell haben Layla und Roger Küng den rund einstündigen Weg von Geroldswil zum Probelokal, dem Kindergarten Staffelacker in Dietikon, eingeübt.

Ob Ampeln, Randsteine oder Türen: Layla kennt sich aus

Die Hündin ist auch in der Lage, Küng an weitere Orte wie zum Beispiel zum Einkauf im Dorf, zur Post oder auch an Orte, die für beide noch unbekannt sind, zu führen. Auch den öffentlichen Verkehr können sie gemeinsam benutzen. Layla hat gelernt, Hindernisse und Herausforderungen wie zum Beispiel Randsteine, Fussgängerstreifen, Ampeln, Türen und Treppen anzuzeigen oder zu umgehen.

Roger Küng ist Dirigent des Tambourenkorps der Stadtjugendmusik Dietikon. Christian Murer Roger Küng mit Hündin Layla und Blindenführhunde-Instruktorin Alexandra Hell. Christian Murer Zusammen sind sie unterwegs von Geroldswil nach Dietikon. Christian Murer Layla ist auch im Proberaum mit dabei. Christian Murer Während fleissig geübt und unterrichtet wird, liegt Layla ruhig auf dem Boden. Christian Murer Layla ist seit Dezember 2020 an Roger Küngs Seite. Christian Murer

Seit Dezember 2020 begleitet nun Blindenhündin Layla den Tambourenlehrer Roger Küng. Kurz vor Weihnachten hatte die äussert intensive Einführung begonnen. Sie dauerte etwa ein halbes Jahr. Roger Küng musste dabei lernen, dass Layla ein Führerhund mit bestimmten Bedürfnissen ist. Dann gab es eine Standortbestimmung mit einem Experten von der Invalidenversicherung (IV), der hinter Küng lief und das Team schliesslich beurteilte. Von da an waren sie offiziell ein ­Führerhund-Gespann. Ein Teil der Kosten übernahm die IV. Die ganze Ausbildung habe etwa 70'000 Franken gekostet, sagt Roger Küng. Die Blindenhündin sei quasi wie sein Blindenstock.

«Weit mehr als ein Hilfsmittel»

Instruktorin Alexandra Hell ­begleitet Layla weiterhin. ­Einmal pro Jahr besucht sie Küng und Layla in Geroldswil und Dietikon – so wie letzte ­Woche, als auch die «Limmat­taler Zeitung» dabei war. Wenn Roger Küng ein Problem hat, kommt die Hunde­instruktorin ebenfalls vorbei.

«Layla ist für mich weit mehr als ein Hilfsmittel», sagt Roger Küng. Die Hündin sei für ihn die beste Partnerin und Persönlichkeit. «Nur durch eine so starke Bindung ist ein so riesiges Vertrauen möglich», sagt er.

Wo die Blindenhunde herkommen Alexandra Hell hatte ursprünglich tiermedizinische Praxisassistentin gelernt. Da sie stets den Wunsch hatte, mit Hunden zu arbeiten und mit ­diesen zusammen ein Team zu werden, machte sie später die Aus­bildung zur Blindenführhunde-Instruktorin und arbeitet nun bei der Blindenhundeschule in ­Liestal im Kanton Basel-Landschaft. Woher kommen denn die auszubildenden Hunde? «Wir kaufen die Hunde beim Züchter. Wir haben ganz verschiedene Rassen. Wir ziehen diese Hunde etwa anderthalb Jahre auf.» Wenn die medizinischen ­Vor­aussetzungen stimmen, ­das heisst, wenn die Hunde ­gesund sind, beginne die Ausbildung von etwa neun Monaten. «Dann sind sie etwa zwei-jährig und gehen zum Einsatz bei den Klienten. Führen tun sie etwa, bis sie zwölf Jahre alt sind», sagt Hell. (liz)

