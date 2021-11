Geroldswil führt Entsorgungspass für Sammelstelle Giessacker ein

Geroldswil Zutrittsbeschränkung: Bald ist für die Wertstoffsammelstelle Giessacker ein Entsorgungspass nötig Die Gemeinde macht einen weiteren Schritt bei der Umsetzung ihres Litteringkonzepts. Ab dem neuen Jahr dürfen nur noch Einwohnerinnen und Einwohner aus Geroldswil und dem Weininger Teil der Fahrweid ihren Abfall bei der Sammelstelle entsorgen. Virginia Kamm 20.11.2021, 05.00 Uhr

Künftig nur noch für Geroldswiler sowie den Weininger Teil der Fahrweid zugänglich: die Wertstoffsammelstelle Giessacker. Jürg Krebs

Die Gemeinde Geroldswil setzt einen weiteren Punkt ihres Litteringkonzepts um: Ab dem neuen Jahr wird ein Entsorgungspass nötig sein, um die Wertstoffsammelstelle Giessacker an der Werdstrasse nutzen zu können. Mit dieser Zutrittsbeschränkung will der Gemeinderat erreichen, dass dort nur noch die berechtigten Personen aus Geroldswil und dem Weininger Teil der Fahrweid ihre Wertstoffe entsorgen. «Leider musste über die letzten Jahre eine starke Zunahme im Bereich der Fremdentsorgung festgestellt werden», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.