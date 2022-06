Neue Bibliothek in Geroldswil kann eingerichtet werden

Geroldswil Zum Abschied gab’s die Schlüssel: Peter Christen konnte die neuen Bibliotheksräume entgegennehmen Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) begutachtete gemeinsam mit Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) und Bibliotheksleiterin Marianna Portaluri die neue Gemeinde- und Schulbibliothek. Die Bauabnahme stellte die letzte Amtshandlung Christens dar. Am 1. Juli endet seine Amtszeit im Gemeinderat. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überraschung in der neuen Bibliothek: Liegenschaftenvorstand Peter Christen (in der Mitte) hatte seine letzte Amtshandlung und wurde verabschiedet. Bei der Bauabnahme mit dabei waren (von links) Gemeindeschreiber Gregor Jurt, Bibliotheksleiterin Marianna Portaluri, Gemeindepräsident Michael Deplazes, Gemeindeschreiberstellvertreterin Pia Bürgi, Bauleiter Thomas Buchegger und Architekt Eckart Breilmann. Severin Bigler

«Der Hauptraum und die Schreinerarbeiten gehören zu meinen Highlights», sagt Peter Christen mit einem zufriedenen Lächeln, als er durch die Räume der neuen Gemeinde- und Schulbibliothek schreitet. Vor der Garderobe aus hellem Fichtenholz bleibt der Geroldswiler Liegenschaftenvorstand stehen. «Hier können die Schulkinder ihre Jacken aufhängen. Ab dem neuen Schuljahr ist vorgesehen, dass an jedem Schultag eine Halbklasse in der Bibliothek arbeitet. Dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler ein vom Bibliotheksraum abgetrenntes Schulzimmer», sagt Christen.

Der Dienstag war ein besonderer Tag für den FDP-Gemeinderat. Er darf an diesem Morgen die Bauabnahme mit Bauleiter Thomas Buchegger und Architekt Eckart Breilmann vornehmen. Der Mieterausbau ist in den allerletzten Zügen. Christen ist selbst Architekt und hat schon einige Bauabnahmen in seiner beruflichen Karriere erlebt. Diese ist jedoch speziell. Sie bildet nämlich seine letzte Amtshandlung als Liegenschaftenvorstand. Am 1. Juli endet nach 14 Jahren sein politischer Einsatz für die Gemeinde.

Schliessfächer und Kaffeeküche trennen den Hauptraum der Bibliothek vom Schülerbereich. Hinten in der Mitte ist der Medienaufbereitungsraum zu sehen, vor den die Aus- und Rückgabetheke gestellt wird. Severin Bigler Hier wird ein Schrank für die Medienrückgabe mit einer Klappe Richtung Dorfplatz eingebaut. Severin Bigler Differenzen zur Farbwahl in der Game-Zone nimmt man mit Humor. Marianna Portaluri, Pia Bürgi, Peter Christen, Gregor Jurt, Michael Deplazes und Eckart Breilmann (von links) diskutieren über den Grünton der Wandfarbe. Severin Bigler Liegenschaftenvorstand Peter Christen (rechts) erhält zum Abschied ein Origami-Buch von Bibliotheksleiterin Marianna Portaluri und Gemeindeschreiberstellvertreterin Pia Bürgi. Severin Bigler Diese Origami-Bücher zeigen das Wort Bibliothek und das Wappen der Gemeinde Geroldswil. Severin Bigler Die rollstuhlgängige Toilette samt Wickeltisch erstrahlen in Babyblau. Severin Bigler Fast 100 LED-Pendelleuchten hängen in der neuen Bibliothek von der Decke. Severin Bigler Für Helligkeit sorgen auch sechs Oberlichter in der Decke des Hauptraumes. Severin Bigler Denkmalgeschützter Boden: Die Kunststeinplatten durften nicht ersetzt werden. Severin Bigler Der Haupteingang der neuen Bibliothek, links daneben wird eine Kinderecke eingerichtet. Severin Bigler

«Ich habe mich darauf eingestellt und finde es schön, dass ich dieses Projekt noch abschliessen kann. Es ist eine grossartige Sache geworden, ich kann zufrieden zurücktreten», sagt Christen. Anfang März übernahm die Gemeinde die ehemaligen Räume der Coop-Filiale von der Baugenossenschaft Hochwacht Zürich. Diese hatte bis dahin den Innenausbau vorgenommen.

Die Geroldswiler Stimmberechtigten bewilligten im Juni 2021 den Mietvertrag mit der Baugenossenschaft sowie den Kredit für den Ausbau der Bibliothek und gaben so dem Umzug der Schul- und Gemeindebibliothek vom heutigen Standort in den Räumen der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Weiningen quer über den Geroldswiler Dorfplatz grünes Licht.

Zur Erinnerung gab es zwei gefaltete Bücher

Bei Christens letztem offiziellen Auftritt mit dabei sind auch Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos), Gemeindeschreiber Gregor Jurt, Gemeindeschreiberstellvertreterin Pia Bürgi sowie Bibliotheksleiterin Marianna Portaluri. Von Letzterer erhält der 67-Jährige zum Abschied und als Erinnerung passend zum Thema zwei kunstvoll gefaltete Origami-Bücher geschenkt. Auf dem einen ist Bibliothek zu lesen, auf dem anderen das Wappen der Gemeinde erkennbar.

«Ich bedanke mich bei dir für die gute Zusammenarbeit. Wenn es mal hektisch wurde, hast du Ruhe reingebracht. Mir gefällt die Bibliothek unheimlich gut. Sie ist noch schöner geworden als ich mir das vorgestellt habe», so Portaluri. Dank spricht auch Christens Gemeinderatskollege Deplazes aus:

«Peter, du hast bewiesen, was alles möglich ist mit Ideen, Überzeugungskraft und Weitsicht. Die Bibliothek hast du super hingebracht.»

Bevor Christen die Papiere unterschreibt und die 20 Schlüssel von Bauleiter Thomas Buchegger überreicht bekommt, wagt das Grüppchen einen Rundgang durch das Prunkstück am Dorfplatz. Fasziniert bleibt der Liegenschaftenvorstand vor einem der sechs Oberlichter stehen. «Man hat das Gefühl, das Licht brennt, so hell ist es. Diese Lichtöffnungen haben so viel gebracht.» Zusätzlich werden fast 100 LED-Pendelleuchten eine gute und klare Sicht auf die Bücher ermöglichen.

Eine weitere Annehmlichkeit der neuen Bibliothek ist der Medieneinwurf. Christen zeigt auf eine Einbuchtung in der Mauer im Medienaufbereitungsraum hinter dem Aus- und Rückgabekorpus. «Hier wird ein Schrank eingebaut mit einer Klappe Richtung Dorfplatz. Er wird über einen Hubboden verfügen. Wenn man ein Buch einwirft, senkt er sich langsam nach unten. So gehen wir sicher, dass die Medien nicht beschädigt werden.»

Kunststeinboden musste bleiben

Der Boden der Bibliothek besteht aus Kunststein. «Dabei handelt es sich um den allerersten Boden, der bei der Errichtung des Zentrums eingebaut wurde. Er befindet sich im kantonalen Schutzinventar. Wir durften ihn deshalb nicht rausreissen», verrät Christen. Er freue sich, dass man beim Mieterausbau kostentechnisch eine Punktladung erreicht habe. «Gute Ideen sind das eine, doch ein Projekt muss auch finanziell durchführbar sein. Ich bin froh, dass wir unser Budget einhalten konnten.» Für den Ausbau, die Möblierung, die neue EDV und den Umzug an die Poststrasse 5 budgetierte die Gemeinde insgesamt 629’500 Franken.

Am Ende des Hauptraumes können Stühle und auch Kinderwagen in einem Kabäuschen verstaut werden. Die Trennwand ist Richtung Hauptraum zudem mit Schliessfächern ausgerüstet. Daneben befindet sich eine Nische, um Kaffee und Wasser zu trinken. Dahinter führt ein Weg zu den WC-Anlagen. Sie bestehen aus einer Damen- und einer Herrentoilette sowie einem behindertengerechten WC, das auch über einen Wickeltisch verfügt. «Die Plättli sind hellblau. Die Wände werden mit einer goldbraunen Farbe gestrichen», sagt Christen.

Daran hat niemand etwas auszusetzen. Ganz anders als im nächsten Raum: der Game-Zone mit Spielkonsolen und Flachbildschirmen. Die drei Zentimeter dicke Schallschutzplatte auf der einen Wandseite ist violett, so wie die meisten Möbel in der neuen Bibliothek. Die Wand vis-à-vis soll komplementär in Senfgrün gestrichen werden. Das passt nicht allen. «Mir gefällt die Farbe überhaupt nicht. Doch das Bibliotheksteam hat das letzte Wort. Sie müssen hier arbeiten», sagt Gemeindepräsident Deplazes und lacht.

Für Begeisterung sorgt hingegen die Küche ein paar Schritte weiter. «Sie verfügt über einen grossen Kühlschrank, eine Mikrowelle und einen Backofen. Für Bibliotheksveranstaltungen aber auch externe Anlässe kann hier die Verpflegung vorbereitet werden», sagt Deplazes.

Eingang erhält Sicherheitsgate

Freude hat man auch an der Kinderecke, die in die Bibliothek kommend rechts neben dem Haupteingang liegt. Eine geschwungene Sitzbank aus Holz soll mit einem Tisch, Stühlen und einem modernen Kronleuchter ergänzt werden. «Hier werden die Kinder Comics, Bilderbücher und Gesellschaftsspiele finden, die sie dann auch gleich ausprobieren können», sagt Bibliotheksleiterin Portaluri. Daneben beim Haupteingang werden zwei Sicherheitsgates installiert. «Wenn jemand die Bibliothek mit einem Medium verlässt, das nicht ausgecheckt ist, geht ein Alarm los», sagt Portaluri. In der neuen Bibliothek wird ein Selbstausleihsystem eingerichtet.

Das beschert der Bibliotheksleiterin und ihrem Team nun noch viel Arbeit. «Wir müssen alle 15’000 Medien konvertieren und mit einem entsprechenden Einlesekleber versehen», sagt Portaluri. Die Bibliothek schliesst deshalb am 1. Juli bereits am alten Standort. Am 11. Juli startet Portaluri mit ihren Mitarbeitenden mit dem Umzug der Bibliothek. Am 20. August werden die neuen Räume feierlich eröffnet und am 21. August startet der Betrieb für die Bevölkerung. An den Feierlichkeiten wird auch Peter Christen zugegen sein. Er verrät:

«Ich habe dafür extra meine Familienferien in der Lenzerheide um einen halben Tag verschoben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen