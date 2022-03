Die katholische Kirche St. Johannes in Geroldswil wird 50

Geroldswil 50. Geburtstag der Pfarrei St. Johannes: Kirchenpflegepräsident wünscht sich mehr junge Familien in der Kirche Hans Hintermann schaut anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der katholischen Kirche St. Johannes in Geroldswil auf die Meilensteine der Pfarrei zurück und wagt einen Blick in die Zukunft. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 18.03.2022, 10.32 Uhr

Hans Hintermann engagiert sich seit 20 Jahren für die katholische Pfarrei St. Johannes in Geroldswil. Seit 2014 amtet er als Kirchenpflegepräsident. Severin Bigler

Die Zahl 1971 steht verteilt auf vier Bodenplatten vor dem Eingang ins Foyer des katholischen Pfarreizentrums St. Johannes am Geroldswiler Dorfplatz. Kirchenpflegepräsident Hans Hintermann blickt beim Öffnen der Türe nach unten und kommt ins Erzählen. «Diese Platten wurden bei der Grundsteinlegung am 27. Juni 1971 platziert. Darunter wurde eine Schatulle mit einer Urkunde, Geldstücken und diversen Dokumenten wie etwa einem Ortsplan von Geroldswil und einem Busfahrplan vergraben», sagt Hintermann.

Damit habe man eine Erinnerung an die katholische Kirche schaffen wollen, die damals errichtet wurde. «Vielleicht werden sich die Menschen viele viele Jahre später ja darüber freuen, wenn sie auf den Schatz aus der Vergangenheit stossen und herausfinden, dass hier früher eine Kirche stand.»

Unter diesen Platten ist ein Schatz verborgen: Bei der Grundsteinlegung 1971 vergrub man eine Schatulle mit Urkunden, Dokumenten und Münzen als Erinnerung an den Bau der katholischen Kirche. Die Platten mit der Jahreszahl befinden sich vor dem Eingang zum Foyer des katholischen Pfarreizentrums. Severin Bigler

Mittlerweile sind mehr als 50 Jahre vergangen und die katholische Kirche ist noch immer fester Bestandteil des sich allmählich wandelnden Geroldswiler Zentrums. «Eigentlich hatten wir schon letztes Jahr vor, unser 50-Jahr-Jubiläum zu feiern. Die Grundsteinlegung und der Spatenstich fanden 1971 statt», sagt Hintermann. «Doch aufgrund der Coronamassnahmen hätten wir uns bei der Anzahl Gäste beschränken und nur ein sehr kleines Fest organisieren können. Das wollten wir nicht.»

Deswegen entschied die Kirchenpflege, das Jubiläum auf 2022 zu verschieben. «Die Kirche wurde am 3. September 1972 eingeweiht, daher machen wir nun dieses Datum zum Anlass unserer Feier», so Hintermann. Er ist erleichtert, dass nun fast alle Coronamassnahmen aufgehoben sind und die Kirchgemeinde das Jubiläumsjahr ohne Einschränkungen begehen kann. Der erste Jubiläumsanlass geht bereits am Sonntag in Form eines gelesenen Konzerts über die Bühne (Lesen Sie mehr dazu im Text zum Jubiläumsprogramm).

Die katholische Kirche St. Johannes steht an zentraler Lage am Dorfplatz der Gemeinde Geroldswil. Severin Bigler

Erleichtert ist der Kirchenpflegepräsident auch, weil die Lockerungen wieder ein normales Pfarreileben ermöglichen. «Es war eine schwierige Zeit. Viele Leute, darunter zahlreiche Seniorinnen und Senioren, sind den Messen und der Kirche aus Angst vor einer Corona-Ansteckung ferngeblieben, obwohl der nötige Abstand gewahrt werden konnte», sagt Hintermann. Erstkommunionen und Firmungen seien zum Beispiel auf mehrere Veranstaltungen verteilt worden. Zudem hätten Kirchgemeindemitglieder und Kirchenpflegerinnen und -pfleger vermehrt Risikopersonen zu Hause besucht, um ihnen Gesellschaft zu leisten.

Zertifikatspflicht wurde als unchristlich empfunden

Die Zertifikatspflicht sei bei einigen Pfarreimitgliedern nicht gut angekommen, so Hintermann. «Es wurde uns nahegelegt, dass der Ausschluss von Personen ohne Zertifikat nicht christlich sei. Wir haben die Regeln jedoch nicht gemacht, sondern uns lediglich an das gehalten, was uns vorgeschrieben wurde.»

Hintermann zeigt sich nichtsdestotrotz zufrieden mit dem Zusammenhalt und der Stimmung in der Pfarrei. Diese bewogen den 70-Jährigen auch dazu, sich als Kirchenpflegepräsident zu engagieren. 2014 übernahm Hintermann das Präsidium von Franz Heller. Seit 2002 ist er aktiv in der Kirchgemeinde. «Ich lebte mit meiner Familie 22 Jahre lang in der neuseeländischen Heimat meiner Frau. Im Jahr 2000 entschlossen wir uns, zurückzukehren und zogen nach Weiningen. Der Neuanfang war vor allem für meine Frau aufgrund der deutschen Sprache schwer. In der Kirchgemeinde fanden wir Halt und knüpften Kontakte», erzählt Hintermann.

Er startete als Lektor und wurde danach Mitglied im Pfarreirat. 2004 wurde er in die Kirchenpflege gewählt. Seine Frau Adrienne wirkte in all diesen Jahren und bis heute im Hintergrund für die Pfarrei. «Je mehr man hineinsteckt, desto mehr kommt zurück», erklärt Hintermann die Motivation für sein Engagement. Es gehe dabei nicht um Rappen oder Franken, sondern um die Beziehungen, die man aufbaue und pflege sowie um das Wohlgefühl, das einem die Aufgabe schenke.

Glasdach spendet mehr Licht

Hintermann blickt positiv auf die vergangenen Jahre zurück. «Zu einem Meilenstein gehört sicherlich die Zuteilung der Katholikinnen und Katholiken aus Weiningen 1985. Sie gehörten zuvor der katholischen Pfarrei St. Mauritius Engstringen an.» Ein weiterer Höhepunkt in der über 50-jährigen Pfarreigeschichte bildet für Hintermann die Renovation der Kirche 2007.

Für rund 2,2 Millionen Franken wurde das Gotteshaus saniert. «Wir erhielten ein neues Glasdach. Die früheren Verschalungen waren viel dunkler. Mit den neuen Acrylglasplatten kommt mehr Licht in die Kirche. Es erzeugt eine angenehme Stimmung», sagt Hintermann, als er den Kirchenraum betritt.

Glasdach, Sockel und Travertin-Boden: Bei der Renovation der Kirche 2007 wurde darauf Wert gelegt, das Gotteshaus heller und freundlicher zu gestalten. Severin Bigler

Auch der Boden wurde erneuert. «Die Platten waren früher sehr düster. Mit dem Travertin-Boden konnte man auch dazu beitragen, dass der Raum heller und freundlicher wirkt.» Besonders gefällt dem Kirchenpflegepräsidenten der Sockel beim Holzaltar, der beim Umbau geschaffen wurde und seither bei verschiedenen Veranstaltungen wie etwa der Erstkommunion in Szene gesetzt und genutzt wird.

Sie suchten Sponsoren für den Kirchenboden

Zugleich wurden bei der Renovierung auch die Lüftung und die Heizung auf den neusten Stand gebracht. Fleissig angepackt haben dabei zahlreiche Pfarreimitglieder. Rund 500 Stunden unentgeltliche Arbeit steckten sie in das Projekt. Herausfordernd war nicht nur der Umbau selbst, sondern dessen Finanzierung. Hintermann erinnert sich: «Der Steuerfuss musste zum Beispiel um 4 Prozentpunkte auf 15 Prozent angehoben werden. Zudem sammelten wir Geld. Am Pfarreifest versteigerten wir Sachspenden.»

Überdies lancierten die Kirchenpflege und der Pfarreirat eine besondere Aktion, um Geld zu generieren. «Wir suchten Sponsoren für den Kirchenboden. Für 180 oder für 90 Franken konnte man einen oder einen halben Quadratmeter Bodenbelag spenden», sagt Hintermann.

2008 wurde die frisch renovierte Kirche vom damaligen Churer Bischof Amadeus Grab eingeweiht. Immer wieder besuchten auch andere hohe Geistliche Geroldswil. «Der ehemalige Churer Bischof Vitus Huonder beehrte uns zum Beispiel vor drei Jahren an einer Firmung. Das sind immer ganz besondere Momente», sagt Hintermann.

Auch in der Zwischenzeit gab es ein paar Neuerungen, was das Gebäude des Pfarreizentrums angeht. «Der Aufgang in die Sitzungsräume und Religionsunterrichtszimmer wurde saniert und ein Treppenlift ins obere und untere Geschoss installiert. Vor kurzem haben wir die Toilettenanlage saniert», sagt Hintermann. Da man immer wieder Stück für Stück erneuert habe, müsse man sich in Sachen Infrastruktur für die Zukunft keine Gedanken machen.

Sie könnten zwei Etagen aufstocken

Abgesichert hat die Kirchgemeinde im privaten Gestaltungsplan «Gemeindezentrum Teil 2», der Ende 2020 von den Geroldswiler Stimmberechtigten genehmigt wurde, dass sie den hinteren Teil ihrer Liegenschaft, wo sich die Wohnung des Pfarrers und Büroräume befinden, um zwei Etagen aufstocken könnte. «Wir behalten uns diese Möglichkeit offen. Das heisst aber nicht, dass wir tatsächlich bauen werden. In den nächsten fünf Jahren ist das kein Thema», sagt Hintermann.

Kirchenpflegepräsident Hans Hintermann hofft, die Kirchgemeinde künftig vergrössern zu können. Derzeit zählt die Pfarrei rund 3700 Mitglieder. Severin Bigler

Sein Hauptaugenmerk für die Zukunft liegt auf der Pflege und der Vergrösserung der Pfarreigemeinschaft. «Wir zählen aktuell rund 3700 Mitglieder aus Oetwil, Geroldswil und Weiningen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl konstant geblieben. Dies jedoch nur dank katholischen Neuzuzügern, die vornehmlich aus Deutschland, Portugal, Spanien und Italien stammen.» Dies könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Abgänge gebe. Hintermann sagt:

«Vor allem junge Familien fehlen in unserer Gemeinschaft. Abgesehen davon, dass sie ihre Kinder vom Religionsunterricht abholen, lassen sich junge Eltern selten bei uns blicken. Das ist schade, aber leider ein Zeichen der Zeit.»

Das Freizeitangebot sei gross, aber nur wenige seien bereit, sich längerfristig für etwas zu verpflichten.

Das sieht Hintermann auch bei der aktuellen Suche nach neuen Kirchenpflegemitgliedern. Im Juni sind die Wahlen. «Ich hoffe, dass sich bis dahin noch ein paar Interessierte melden. Uns fehlen drei Personen für die Kirchenpflege und drei für die Rechnungsprüfungskommission.» Das Katecheten-Team ist aktuell damit beschäftigt, ein Programm zu erstellen, das mehr Kinder und Jugendliche anzieht. «Auch dadurch erhoffen wir uns, dass die Pfarreigemeinschaft wächst», sagt Hintermann. Für die nächsten 50 Jahre wünsche er sich für die Kirchgemeinde St. Johannes weiterhin gute Leute, die sich mit Elan für die Gemeinschaft einsetzen.

