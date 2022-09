Geroldswil Workshop der Kirche Weiningen: Sprayen, damit der Frust über den fehlenden Jugendtreff nicht in Vandalismus umschlägt Bald verliert die Jugend von Oetwil, Geroldswil, Weiningen und Unterengstringen ihren wichtigsten Treffpunkt. Mit Tränen in den Augen wollte man sich aber nicht vom Jugendtreff Geroldswil trennen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Am Samstag haben 14 Jugendliche die Wände des Kirchzentrums Geroldswil bemalt. Bild: Mathias Förster

Am Schluss durften sich die Teenager nochmals austoben. Da der Jugendtreff der reformierten Kirche Weiningen in Geroldswil geschlossen wird und niemand weiss, ob es in Zukunft wieder einen gibt, konnten sich die Jugendlichen am Samstag in gebührender Weise davon verabschieden.

Anlässlich eines eintägigen Graffiti-Workshops hinterliessen 14 Buben und Mädchen auf den Mauern des Kirchenzentrums ihren persönlichen Stempel. Den schummrigen Gang, der im Keller des Gebäudes zur Tiefgarage unter dem Dorfplatz führt, verzierten sie mit zwei Wandbildern. Eines davon zeigt eine schwarze Skyline in der Dämmerung, das andere einen Schriftzug: «ZÜRI».

Dieses Graffiti im Keller des Kirchzentrums zeigt eine Skyline. Um welche Stadt es sich dabei wohl handelt? Mathias Förster Jugendliche bewundern während des Workshops ihr Werk. zvg Bedauerlicherweise für die Teenager ist der Jugendtreff aber bald nicht mehr verfügbar. Mathias Förster Bald können die Jugendlichen hier nicht mehr feiern. Mathias Förster Boxsack... Mathias Förster ...Töggelikasten,... Mathias Förster ...Billardtisch,... Mathias Förster ...und Spiele werden sie nicht mehr nutzen können. Mathias Förster Denn das Kirchzentrum zieht um – und ein Ersatztreff für die Jugendlichen konnte bisher nicht gefunden werden. Mathias Förster

Das Kirchenzentrum der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Weinigen in Geroldswil wird demnächst totalsaniert. Das Stimmvolk der zur Kirche gehörenden Gemeinden Weiningen, Unterengstringen, Oetwil und Geroldswil hat dafür am 28. November 2021 einem Baukredit von 6,9 Millionen Franken zugestimmt. Das Kirchenzentrum bleibt deshalb von diesem Oktober an bis im Dezember 2023 geschlossen und zieht für diese Zeit an den Standort bei der Kirche Weiningen. So stapeln sich derzeit die Umzugskisten im Zentrum.

Für die Jugendlichen sieht die Sache weniger rosig aus. Weder vorübergehend noch langfristig konnte die Kirche bis jetzt einen Ersatz für einen Jugendtreff finden:

«In der Umgebung gibt es praktisch keine bezahlbaren Räume»,

sagt Sozialdiakonin und Jugendtreffleiterin Sarah Rippert. Man sei jedoch weiterhin auf der Suche nach einem Raum und froh um Hinweise, wie sie betont.

Sarah Rippert will, dass sich die Jugendlichen in gebührender Weise von ihrem Treff verabschieden können. Bild: Mathias Förster

Die Jugendarbeiterin der Kirche Weiningen würde das definitive Wegfallen des 1980 gegründeten Jugendtreffs als grossen Verlust empfinden. Der Treff sei stets sehr gut besucht gewesen. Und einen anderen Ort, wo sich die Jugendlichen in diesem Rahmen treffen könnten, gebe es in den vier Gemeinden nicht.

Rippert befürchtet deshalb, dass sich der Frust der Jugendlichen darüber irgendwann in Vandalismus entladen könnte. Geroldswil hatte in den vergangenen beiden Jahren immer wieder mit Sachbeschädigung, Vandalismus und Littering zu kämpfen. Die Gemeinde versucht das Problem mit gezielter Videoüberwachung an neuralgischen Punkten zu bekämpfen.

Nachwuchssprayer wurden über Gesetze und Tabus aufgeklärt

Um den Jugendlichen zu zeigen, dass sie ihren Gefühlen und ihrer Energie auch in positiver Weise Ausdruck verschaffen können, habe man den aktuellen Workshop organisiert. Angeleitet von einer Fachperson des Hip-Hop-Centers in Bern hätten sie gelernt, im Team und mit einfachen Mitteln, ein eigenes Bild zu malen. Dabei seien sie auch aufgeklärt worden über die gesetzlichen Rahmenbedingungen beim Sprayen, die Grenzen zum Vandalismus und verbotene Symbole.

Der Workshop sei beim mehrheitlich männlichen Publikum sehr gut angekommen, sagt Rippert. Ob ein solches Angebot künftig wieder einmal organisiert werde, sei aber ungewiss. Schliesslich müsse man erst einmal eine Wand finden, die man besprühen dürfe.

Derweil können die Jugendlichen ihrem Jugendtreff am Mittwoch an einer Abschiedsparty die letzte Ehre erweisen. Die Gründerväter und Gründermütter des Jugendtreffs dürften aber sowieso stolz auf den künstlerischen Nachwuchs sein. Wie Rippert erzählt, wurde der Jugendtreff zu Beginn seiner Geschichte bereits einmal mit Graffiti bemalt – der Kreis schliesst sich also.

Sarah Rippert weiss noch nicht, ob es einen weiteren Graffiti-Workshop geben wird. Bild: Mathias Förster

