Gemeinderat Martin Conrad hat SVP Geroldswil per sofort verlassen

Geroldswil Wegen «unüberbrückbarer Differenzen»: Gemeinderat Martin Conrad ist per sofort aus der SVP Geroldswil ausgetreten Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass Martin Conrad (neu parteilos) nach 23 Jahren nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert, hat er nun auch die Ortspartei verlassen. Der Grund geht auf ein Zerwürfnis im Gemeinderat zurück, das bald ein Jahr her ist. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 11.12.2021, 04.15 Uhr

Sicherheitsvorstand Martin Conrad (neu parteilos) an einer Mannschaftsübung der Feuerwehr Geroldswil-Oetwil im Mai. Britta Gut

Der Haussegen im Geroldswiler Gemeinderat hängt offenbar schief. Und nun auch jener der SVP Geroldswil. Denn Sicherheitsvorstand Martin Conrad (neu parteilos) ist wegen «unüberbrückbarer Differenzen mit dem Parteivorstand» per sofort aus der SVP ausgetreten ist, wie er mitteilte. Die Differenzen gehen auf ein «Zerwürfnis» an der Gemeinderatssitzung vom 8. Februar zurück, das laut Conrad bis heute anhält.

An der besagten Sitzung im Februar hätten sich fünf Gemeinderatsmitglieder, darunter auch seine Parteikollegin und Sozial- und Gesundheitsvorständin Veronika Neubauer (SVP), gegen ihn und einen weiteren Gemeinderat gewendet, sie persönlich angegriffen und blossgestellt, erzählt Conrad. Worum es dabei genau ging und wer der zweite Gemeinderat war, verrät er nicht. Nur so viel:

«Es ging nicht um eine Abstimmung in einem Sachgeschäft, sondern um eine Angelegenheit, die alleine gegen meine Person und meinen Kollegen gerichtet war.»

Von seiner Parteikollegin erwarte er nicht, immer die gleichen Ansichten zu haben, sagt er. Allerdings hätte sie seiner Meinung nach in dieser Angelegenheit in den Ausstand treten müssen. Es sei nicht akzeptabel, sich gegen einen Parteikollegen zu richten.

Entschuldigung soll bis heute ausgeblieben sein

«Die Stimmung im Gemeinderat ist seither wirklich sehr schlecht», sagt Conrad. «Es funktioniert zwischenmenschlich einfach nicht mehr.» Das sei zu bedauern, habe doch der Gemeinderat in den 23 Jahren, in denen er schon dabei sei, vorbildlich und als gutes Team zusammengearbeitet und sei im Limmattal sogar beneidet worden, sagt er. Sein Gemeinderatskollege und er haben immer auf eine Entschuldigung gehofft, allerdings sei dies bis heute «trotz mehrmaliger Gelegenheit» nicht geschehen. «Wir haben das Problem im Gemeinderat zwar thematisiert, sind aber nicht weitergekommen», sagt er.

Der Vorstand der SVP Geroldswil unterstützt Veronika Neubauers erneute Gemeinderatskandidatur im kommenden März. Dies, obwohl dem Präsidenten der Vorfall vom Februar bekannt sei und er darüber auch entsetzt gewesen sei, sagt Conrad. «Deshalb blieb mir in der Konsequenz nichts anderes übrig als meinen sofortigen Rücktritt aus der Partei bekannt zu geben, was bedauerlich ist.» Er könne nicht in einer Partei bleiben, die eine Person unterstütze, die sich gegen einen Kollegen wende. «Dass die SVP Sitze im Gemeinderat belegen will, ist zwar politisch nachvollziehbar», sagt er. «Es ist aber schade, dass der Vorstand den Mut nicht hat, konsequent zu sein.» Ob der Austritt aus der Ortspartei auch automatisch den Austritt aus der SVP Schweiz bedeutet, habe er sich noch nicht überlegt, sagt Conrad. «Ich bin sicher immer noch ein bürgerlicher Politiker.»

Veronika Neubauer ist wie ihr Ex-Parteikollege Martin Conrad ein sicherer Wert im Geroldswiler Gemeinderat: Wie er ist sie seit 1998 im Amt. Zudem hat ihre Stimme auch in der Region Gewicht. So ist sie zum Beispiel im Verwaltungsrat des Limmattalspitals und präsidiert die Sozialvorständekonferenz des Bezirks Dietikon. Die «Limmattaler Zeitung» konnte Neubauer am Freitag nicht erreichen.

Parteipräsident hat kein Verständnis für den Austritt

«Ich verstehe Martin Conrads Situation, kann aber nicht begreifen, dass er wegen so etwas aus der Partei austritt», sagt Kurt Flückiger, Präsident der SVP Geroldswil, auf Anfrage. Der Austritt des langjährigen Gemeinderats sei schade, er habe diesen aber zur Kenntnis genommen. Es sei immer schade, wenn ein Mitglied im Streit die Partei verlasse. Er sagt:

«Ich finde es bedenklich, dass man im Gemeinderat so auf gewisse Leute schiesst, die ihren Job gut machen. Der Disput wäre nicht nötig gewesen.»

Allerdings unterstütze die Mehrheit des Vorstands Neubauers Kandidatur. Zudem entscheiden die Stimmbürger, wer Einsitz im Gemeinderat nehme, und es gäbe keine Amtszeitbeschränkung.

Bereits im November hatte Conrad an der Hauptübung der Feuerwehr Geroldswil-Oetwil bekanntgegeben, im kommenden Jahr nicht mehr für den Gemeinderat zu kandidieren. Sein Rücktritt habe aber nichts mit diesen Geschehnissen zu tun, betont er. «Nach 24 Jahren als Gemeinderat im Dienste für die Gemeinde Geroldswil möchte ich jüngeren Kräften Platz machen und hoffe deshalb, dass diese Verjüngungskur auch stattfinden wird», sagt er dazu.

