Wegen Bauarbeiten: Geroldswiler Grillstelle Moos gesperrt

Geroldswil Wegen Bauarbeiten: Reservationen für Grillstellen bei Freizeitanlage Moos sind eingeschränkt Im März stehen die Grillstelle Bichseln und die gedeckte Grillstelle der Freizeitanlage Moos nicht zur Verfügung. Eine weitere Baustelle könnte dem Grillplausch von September bis Ende Jahr in die Quere kommen. Sibylle Egloff 06.01.2023, 05.00 Uhr

Hier wird im März und vielleicht auch ab Herbst keine Grillade stattfinden können: die gedeckte Grillstelle der Freizeitanlage Moos in Geroldswil. Sibylle Egloff

Die frühlingshaften Temperaturen dürften bereits bei einigen die Vorfreude auf die Grillsaison wecken. Die Grillstellen in Geroldswil können seit Jahresbeginn bereits reserviert werden. Die Gemeinde hat die Termine für 2023 im Reservierungssystem auf ihrer Website freigegeben. Jedoch gibt es dieses Jahr ein paar Einschränkungen für Grillfans.

Das Quellsystem Bichseln, das sich hinter der Freizeitanlage Moos befindet, wird von Januar bis Ende März im Rahmen von Werterhaltungsmassnahmen saniert, wie die Gemeinde bereits im Dezember mitteilte.

Die Freizeitanlage Moos verfügt auch über einen Spielplatz. Die farbigen Freiluftmöbel wurden mit der ZKB-Jubiläumsdividende finanziert. Sibylle Egloff

Das hat zur Folge, dass die Grillstelle Bichseln, der gedeckte Grillplatz Moos sowie die Parkplätze im hinteren Teil der Moosstrasse während der Bauarbeiten nicht benutzt werden können. Reservierungen, die normalerweise ab März möglich sind, können daher im dritten Kalendermonat nicht vorgenommen werden, wie aus einer aktuellen Meldung der Gemeinde hervorgeht.

Zweite Baustelle in der Nähe der Freizeitanlage Moos geplant

Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass die besagten Grillstellen auch von September bis Ende Dezember nicht reservierbar sind. «Dies hat vorsorglichen Charakter, weil wir von September bis Ende Jahr eine von den Arbeiten am Quellsystem unabhängige Baustelle in dem Bereich der hinteren Moosstrasse planen», sagt Marco Kühn, Abteilungsleiter Bau und Infrastruktur der Gemeinde Geroldswil, auf Anfrage.

So wolle man verhindern, dass die Bevölkerung im Voraus reserviere und man diese Termine später aufheben müsse. «Beim Projekt handelt es sich um einen Werkleitungsersatz, der sich aktuell noch in der Projektierung befindet. Entsprechend können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Aussagen bezüglich der Terminierung oder der verkehrstechnischen Einschränkungen machen», sagt Kühn. Das heisst, dass die Grillstellen ab September also vielleicht doch noch reserviert und benutzt werden können.

Der Spielplatz und die kleine Grillstelle im nicht überdachten Bereich stehen der Bevölkerung auch während der Bauarbeiten zur Verfügung. Sibylle Egloff

Der Spielplatz Moos wie auch die kleine Grillstelle Moos im nicht überdachten Bereich sind von beiden Bauprojekten nicht betroffen und können ohne Einschränkung benutzt werden.