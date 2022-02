Geroldswil: Gemeinderat passt Regeln der Freizeitanlage Moos an

Geroldswil Wegen Lärmbelästigung und Littering: Nun passt der Gemeinderat die Regeln der Freizeitanlage Moos an Die Freizeitanlage Moos in Geroldswil ist in jüngerer Vergangenheit immer wieder von Lärmbelästigung und Vandalismus betroffen gewesen. Nun greift der Gemeinderat ein. 25.02.2022, 16.24 Uhr

Auch die Freizeitanlage Moos auch bekannt als Grillplatz Moos ist immer wieder von Littering betroffen. David Egger

Auf dem Gemeindegebiet Geroldswil kam es in jüngerer Vergangenheit immer wieder zu Lärmbelästigungen, Vandalismus und Littering. Auch die beliebte Freizeitanlage Moos, die am Waldrand über dem Dorf thront, ist davon betroffen. Deshalb hat der Geroldswiler Gemeinderat nun das Reservationsreglement für die Anlage überarbeitet, wie er am Freitag bekannt gab.