Geroldswil - Wegen ausstehender Zahlungen: Gemeinde kündigt Hotel Geroldswil den Pachtvertrag auf Ende Mai

Die Geschäfte

Damit die Bibliothek die Räume der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Weiningen in Geroldswil verlassen und an den alten Standort der Coop-Filiale am Dorfplatz ziehen kann, braucht sie den Segen der Stimmberechtigten. Sie befinden in diesem Zusammenhang über den Mietvertrag der Bibliothek mit der Baugenossenschaft Hochwacht, die Kredite für den Ausbau, die Möblierung und den Umzug an die Poststrasse 5. Überdies steht die Genehmigung der Jahresrechnung 2020 an. Diese schliesst bei einem Aufwand von 23,48 Millionen Franken und einem Ertrag von 24,75 Millionen Franken mit einem Plus von 1,27 Millionen Franken ab. Das Resultat ist um 900’000 Franken besser als budgetiert. Zum guten Abschluss führten unter anderem höhere Erträge aus Grundstückgewinnsteuern, Minderkosten für Besoldungen und Sozialleistungen beim Personal sowie die coronabedingte Absage des Einweihungsfests für die neue Überbauung Huebegg. (sib)