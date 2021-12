Geroldswil Gegen Littering und Vandalismus: Versammlung entscheidet über Videoüberwachung im Dorf An der Gemeindeversammlung am 6. Dezember geht es auch um einen tieferen Steuerfuss und die Abrechnung der Zentrumsüberbauung Huebegg. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 02.12.2021, 13.35 Uhr

Die Geroldswiler Gemeindeversammlung am 6. Dezember findet im Mehrzwecksaal des Schulhauses Huebwies statt. Severin Bigler

Die Geroldswiler Stimmberechtigten treffen sich am 6. Dezember zur Gemeindeversammlung im Mehrzwecksaal des Schulhauses Huebwies. Es stehen drei Geschäfte auf dem Programm: Die Anwesenden befinden über das Budget und den Steuerfuss für 2022, die Bau- und Kreditabrechnung der Zentrumsüberbauung Huebegg sowie die Verordnung über die Videoüberwachung des öffentlichen Grundes.

Das Budget 2022 der Gemeinde sieht einen Gesamtaufwand von 25,25 Millionen Franken und einen Ertrag von 19,35 Millionen Franken vor, was einen zu deckenden Aufwandüberschuss von 5,9 Millionen Franken bedeutet. Die Gemeinde beantragt dem Stimmvolk einen Steuerfuss von 43 Prozent, was drei Prozentpunkte weniger sind als 2021 und sechs Prozentpunkte weniger als noch 2020. So ergibt sich dann ein Ertragsüberschuss von rund 55'000 Franken. Den tieferen Steuerfuss begründet die Gemeinde im beleuchtenden Bericht mit «guten Jahresabschlüssen in den Vorjahren, den Mieteinnahmen aus dem Wohn- und Gewerbehaus Huebegg und den Grundstückgewinnsteuern». Ertragsüberschüsse seien notwendig, um die bestehenden Verschuldungen abbauen zu können.

Überbauung Huebegg war günstiger als gedacht

Aus der Bauabrechnung der Bauleiterin Baumberger und Stegmeier AG sowie der Kreditabrechnung der Finanzabteilung der Gemeinde für die Zentrumsüberbauung Huebegg ergibt sich, dass das Projekt mit Gesamtkosten von 33,66 Millionen Franken abgeschlossen werden konnte. Im Mai 2017 hatte das Geroldswiler Stimmvolk einen Kredit von 34,89 Millionen Franken für den Neubau mit knapp 74 Prozent Ja-Stimmen bewilligt. Nun ist das Ganze also rund 1,23 Millionen Franken günstiger ausgefallen. «Der Gemeinderat stellt erfreut fest, dass das Projekt erfolgreich war und die Kosten deutlich unter dem Kostenvoranschlag gehalten werden können», heisst es im Bericht.

Das neue Geroldswiler Zentrum Huebegg wurde 2020 eröffnet. Severin Bigler

Durchschnittlich werden auf dem Geroldswiler Gemeindegebiet pro Woche rund 500 Liter Abfall gesammelt, der nicht ordnungsgemäss entsorgt wurde, schreibt der Gemeinderat. Dies bedeute wöchentlich 18 Stunden Mehraufwand für den Betriebsunterhalt im Bereich der Reinigung. Um Littering und Vandalismus künftig Einhalt zu gebieten, soll das Stimmvolk eine Verordnung über die Videoüberwachung des öffentlichen Grundes genehmigen. Diese soll ab Anfang 2022 gelten.

Wertstoffsammelstelle Giessacker soll zuerst überwacht werden

Kürzlich hat die Gemeinde bekannt gegeben, dass im Rahmen des Geroldswiler Litteringkonzepts ab dem neuen Jahr ein Entsorgungspass nötig sein wird, um die Wertstoffsammelstelle Giessacker nutzen zu können. An neuralgischen Orten eine Videoüberwachung anzubringen, ist ebenfalls Teil des Konzepts. In einem ersten Schritt ist 2022 die Überwachung der Sammelstelle geplant. Im Budget ist für die Überwachung ein Betrag von 55'000 Franken einberechnet. Weitere mögliche Orte sind die Zentrumsgarage unter dem Dorfplatz, die Freizeitanlage Werd und die Zentrumsgarage Huebegg. Als Argumente für die Videoüberwachung nennt der Gemeinderat die präventive Wirkung, mehr Sicherheit und die Hilfe zur Aufklärung von Straftaten.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt sowohl das Budget 2022 als auch die Bau- und Kreditabrechnung der Zentrumsüberbauung Huebegg dem Stimmvolk zur Annahme. Die Verordnung über die Überwachung des öffentlichen Grundes sei nicht finanzrelevant, daher sei eine Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission nicht erforderlich, heisst es im Bericht weiter.

Gemeindeversammlung Geroldswil: Montag, 6. Dezember, um 20 Uhr im Mehrzwecksaal des Schulhauses Huebwies. Türöffnung um 19.30 Uhr.

