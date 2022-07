Fleisch für Geroldswil: Metzgerei Hildebrand geht am Freitag auf

Geroldswil Von der Fasnacht zurück zum Fleischgeschäft: Othmar Gut eröffnet am Freitag seine dritte Metzgerei-Filiale Der ehemalige Schirmherr der Urdorfer Fasnacht und Inhaber der Metzgerei Hildebrand in Dietikon und Berikon expandiert ins rechte Limmattal nach Geroldswil. Am Eröffnungswochenende gibt es Würste und Bier vom Feuerwehrschlauch. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Fleisch fürs rechte Limmattal: In der neuen Metzgerei-Filiale von Othmar Gut (Mitte) bedienen Regula Decker (links) und Samuel Fleisch (rechts) die Kundschaft ab Freitag. Valentin Hehli

Othmar Gut ist bekannt in Geroldswil. Und das, obwohl der Inhaber der Metzgerei Hildebrand seine Würste und sein Fleisch bisher nur in Dietikon und Berikon verkauft. Beim Fotoshooting vor seiner neuen dritten Filiale an der Poststrasse 2 entlang der Geroldswiler Ladenmeile halten immer wieder Passantinnen und Passanten an, winken und rufen ihm zu. «Kommt ihr hier rein?», fragt eine Seniorin. Und als Gut bejaht, freut sie sich: «Läck Beck, dann hab ich nicht mehr weit.»

Neues Zuhause an der Geroldswiler Ladenmeile für die Metzgerei Hildebrand. Valentin Hehli

Der 49-Jährige hat schon lange damit geliebäugelt, nach Geroldswil zu expandieren. «Ich habe viele Kundinnen und Kunden aus Geroldswil und dem rechten Limmattal, die zu uns nach Dietikon kommen», sagt Gut. Als Erich Gnehm, der die Geroldswiler Metzgerei seit 2002 mit seiner Frau Regina führte, ihn im Februar gefragt habe, ob er den Laden übernehmen wolle, habe er nicht lange überlegen müssen.

Die Vorgänger schlossen Ende Juni

«Ich habe meiner Frau Nicole ein Rindsfilet Stroganoff gekocht, einen guten Wein aufgemacht und gesagt, wir müssen reden», erzählt Gut und lacht. Auch sie war einverstanden, den Gnehms, die altershalber Ende Juni aufhörten, die Metzg abzukaufen. Übernommen wurde das ganze Inventar. «Einzig die Wandplatten im Vorbereitungsraum mussten wir auswechseln.» Die Fleischwaren und die Gerichte für den Partyservice, den Gut ebenfalls anbietet, werden nach wie vor im Hauptsitz in Dietikon produziert.

Aufschnitt und Fleischkäse produziert die Metzgerei Hildebrand selbst. Bekannt ist sie für ihre Würste. Valentin Hehli

Und so geht der Expansionskurs von Gut weiter. 2013 übergaben ihm Paul und Ursi Hildebrand die Dietiker Metzgerei Hildebrand, weil sie keine familieninterne Nachfolge fanden. 2018 kam eine Filiale in Berikon hinzu. Am Freitag eröffnet der Aescher sein neustes Geschäft.

«Wir reden schon so lange davon und freuen uns, dass es bald losgeht», sagt Regula Decker. Die 44-jährige Bäckerin und Konditorin wird die Kundschaft in der Geroldswiler Filiale bedienen. «In den letzten Monaten habe ich alle erdenklichen Produkte der Metzgerei probiert, damit ich der Kundschaft gut Auskunft geben kann», sagt die Quereinsteigerin aus Laufenburg. Sie habe nach vielen Jahren in der Backstube keine Lust mehr gehabt, fast jede Nacht zu arbeiten.

Quereinsteigerin Regula Decker wird die Kundschaft in Geroldswil bedienen. Sie ist Bäckerin und Konditorin und schulte sich in den vergangenen Monaten um und probierte alle Produkte der Metzgerei. Valentin Hehli

Neben ihr wird Metzger Samuel Fleisch an der Theke in der Dorf-Metzg stehen. Der 27-Jährige aus Zürich wurde von Gut höchst persönlich ausgebildet. «Er war mein Lehrmeister in der Metzgerei Hornecker am Albisriederplatz in Zürich», sagt Fleisch. Zehn Jahre danach folgte er seinem Ausbildner 2021 in die Metzgerei Hildebrand nach Dietikon und nun setzt sein Chef in Geroldswil auf ihn. «Es ist heutzutage schwierig, gutes Personal zu finden. Ich bin froh, dass ich so tolle Mitarbeitende habe, denen ich vertrauen kann», sagt Gut.

Die Filiale ist sein drittes Baby

Für ihn ist die Eröffnung seiner dritten Filiale eine Herzensangelegenheit. «Die Urdorfer Fasnacht ist vorbei, ich musste ein neues Projekt anpacken. Die Filiale ist nun mein drittes Baby», sagt er und lacht. Unter dem Spitznamen «Dä Wurster» amtete der angefressene Fasnächtler in den vergangenen zwei Jahren als Schirmherr der Urdorfer Fasnacht. Wie der Name bereits verrät, ist die Wurst Guts Spezialität.

«Vor allem die Feuerwehrbratwurst. Die ist etwas schärfer als eine normale Bratwurst.» Und auch das hat seinen Grund. Gut engagiert sich in der Feuerwehr Mutschellen und war früher jahrelang für die Feuerwehr Birmensdorf-Aesch im Einsatz. In Aesch wuchs Gut auf und lebte und arbeitete auf dem Bauernhof Hofwiesen seiner Eltern.

Ein Teil des Fleisches wartet bereits im Kühlraum bei 1 Grad auf die Kundschaft. Valentin Hehli

Der Metzger hofft, dass die Geroldswiler Kundschaft Wort hält und zahlreich erscheinen wird. «Wenn alle kommen, die uns das versprechen, dann können wir dankbar sein», sagt Gut. Aufgrund des speziellen Services seiner Metzgerei ist er guter Dinge. «Unsere Stärke liegt in der Beratung. Wir nehmen uns Zeit, wenn unsere Kunden fachliche Fragen haben und wissen wollen, wie man das Fleisch zubereiten kann. Wir sind eine der wenigen Metzgereien im Limmattal, in der das noch möglich ist.»

Am Freitag geht die Filiale in Betrieb, am Samstag schmeisst Gut seine beliebten Würste zur Eröffnung auf den Grill. Zufriedene Kunden sind ihm wichtig. Deshalb will «Dä Wurster» mit ihnen am neuen Standort gebührend anstossen: «Meine Freunde von der Bib's Feuerwehr aus Dietikon kommen mit einem umgebauten Feuerwehrwagen vorbei. Es gibt Bier aus dem Feuerwehrschlauch. Das sollte man nicht verpassen.»

