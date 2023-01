Geroldswil Vier Parteien fordern, dass der Kanton die Wahl verschiebt – wegen dem illegalen FDP-Flyer-Versand in Geroldswil Im Fall Geroldswil wendet sich die SP nun an die kantonale Direktion der Justiz und des Innern – zusammen mit der AL, den Grünen und der EVP. In ihrem Rekurs fordern sie eine Verschiebung der Kantonsrats- und Regierungsratswahlen. David Egger Jetzt kommentieren 27.01.2023, 14.47 Uhr

SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehrs Justizdirektion muss sich jetzt mit dem Rekurs gegen den illegalen Flyer-Versand der Gemeinde Geroldswil auseinandersetzen, für den sich Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) am Dienstag entschuldigt hat. Key/TeleZüri

«Nun stellt sich die Frage, ob jemand rechtliche Schritte einleitet», schrieb die «Limmattaler Zeitung» am Mittwoch. Mehrere Parteien waren noch am Überlegen, ob sie wegen des Flyer-Fiaskos in Geroldswil Rekurs einreichen sollen. Vier Parteien sind nun zum Schluss gekommen: Ja, wir machen einen Rekurs!

Am Freitagmittag schickte der SP-Limmattal-Co-Präsident Samuel Wenk der «Limmattaler Zeitung» das inklusive Anhang 19-seitige Rekursschreiben an die kantonale Direktion der Justiz und des Innern, die unter der Führung von Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) steht.

Auch eine Person aus Geroldswil rekurriert

Am Rekurs beteiligen sich neben Samuel Wenk auch der andere SP-Limmattal-Co-Präsident Martin Steiner, der Grünen-Co-Präsident Dominik Ritzmann, Ernst Joss von der AL und EVP-Bezirksparteipräsidentin Christiane Ilg-Lutz. Hinzu kommt eine weitere Person, die im Rekurs allerdings anonymisiert ist. Die einzige einsehbare Information zu ihr ist, dass sie in Geroldswil wohnt.

Im per Einschreiben verschickten Rekurs fordern Wenk und seine Mitstreiter, dass die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen vom 12. Februar verschoben werden.

Wahlverschiebung oder Flyer-Versand für alle Parteien

Für den Fall, dass keine Verschiebung beschlossen wird, wird im Rekurs auch ein Eventualantrag gestellt. Konkret: Der Kanton solle die Gemeinde dazu verpflichten, dass sie allen im Bezirk Dietikon antretenden Parteien einen durch die Gemeinde organisierten Flyerversand ermöglicht – «zusammen mit einem geeigneten Informationsschreiben», wie es im Rekurs heisst.

Falls der Kanton auch auf diese Forderung nicht eingehen sollte, halten die Rekurrenten auch noch einen Subeventualantrag bereit: «Es sei festzustellen», dass die Gemeinde Geroldswil «die Wahl- und Abstimmungsfreiheit verletzt hat». Zur Erinnerung: Dass der Flyer-Versand in den offiziellen Wahlcouverts unzulässig war, hat bereits der Leiter Wahlen und Abstimmung beim Statistischen Amt des Kantons, Stephan Ziegler, am Dienstag bestätigt.

Ist der Rekurs noch frühzeitig genug?

Stellt sich noch die Frage, ob der Rekurs genug früh eingereicht wurde. Für die Rekurrenten ist klar: auf jeden Fall. Denn der Geroldswiler Rekurrent bemerkte den FDP-Flyer am Montag, 23. Januar, als er das Wahlcouvert öffnete, heisst es im Rekurs. Die weiteren Rekurrenten erfuhren einen Tag später, insbesondere durch die Medienberichterstattung, davon. Die fünftägige Rekursfrist werde somit klar eingehalten.

Im Rekurs wird auch der Sachverhalt nochmals zusammengefasst. So heisst es unter anderem, die Gemeinde habe im Auftrag des Regierungsrats als wahlleitender Behörde die Wahlunterlagen an die Stimmberechtigten in Geroldswil versandt und hätte sich dabei eine absolute Zurückhaltung auferlegen müssen. Stattdessen legte die Gemeinde «den amtlichen Wahlunterlagen einen privaten, propagandistischen Flyer» der FDP bei. «Diese Verlautbarung ist ohne Not und gebotener Zurückhaltung erfolgt.» Vielmehr habe der Flyerversand einzig dazu gedient, die Stimmberechtigten im Sinne des Gemeinderats zu beeinflussen, ist für die Rekurrenten klar.

Laut «Tages-Anzeiger» ist der Rekurs der SP nicht der einzige; auch der Stadtzürcher Benjamin Gautschi (GLP) soll zusammen mit einer weiteren Person einen Rekurs eingereicht haben.

Ob die Rekurse eine Chance haben? Das kommt darauf an, wen man fragt. Die «Limmattaler Zeitung» hat bereits am Dienstag Stephan Ziegler, Leiter Wahlen und Abstimmungen beim Statistischen Amt des Kantons Zürich gefragt, ob allenfalls eine Verschiebung nötig sei. Seine Antwort lautete damals: «Bei kantonalen Abstimmungen und Wahlen finden immer wieder einzelne kleinere Unregelmässigkeiten statt. Solche Fehler rechtfertigen grundsätzlich nicht, dass eine Wahl verschoben werden muss.» Die Frage ist jetzt, wie die Justizdirektion als Rekursinstanz das Flyer-Fiasko einschätzen wird – als kleinere Unregelmässigkeit oder als Verstoss, der eine Wahlverschiebung rechtfertigt?

