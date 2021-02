Geroldswil Vakanz im Gemeinderat: Finanzvorstand Paul Albrecht tritt vorzeitig zurück Der Geroldswiler Gemeinderat sucht nun nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Sibylle Egloff 12.02.2021, 09.14 Uhr

Paul Albrecht wurde am 10. Juni 2017 im zweiten Wahlgang neu in den Geroldswiler Gemeinderat gewählt. Knapp vier Jahre später tritt er vorzeitig zurück.







zvg

Die Geroldswiler Gemeinderat ordnet eine Ersatzwahl für den zurücktretenden Paul Albrecht (parteilos) an, wie aus einer amtlichen Publikation der «Limmattaler Zeitung» am Freitag hervorgeht. Der Finanzvorstand wechselt seinen Wohnsitz und verlässt die Gemeinde Geroldswil, daher könne er das Amt nicht mehr ausführen, sagt Gemeindeschreiber Gregor Jurt auf Anfrage. Albrecht hat beim Bezirksrat ein Rücktrittsgesuch eingereicht, das im Januar genehmigt worden sei. Bis zu seinem Umzug bleibt Albrecht bis Ende März Mitglied der Exekutive. Der Gemeinderat sucht nun nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022. Wahlvorschläge können beim Gemeinderat bis am 26. März eingereicht werden. Update folgt...