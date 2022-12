Gemeindeversammlung debattierte über Mehrwertausgleich

Geroldswil Trotz Widerstand und Kritik: Die Gemeindeversammlung setzt den Mehrwertausgleich auf 30 Prozent fest An der Gemeindeversammlung am Montagabend genehmigten die Geroldswiler Stimmberechtigten das Budget und den Steuerfuss für das Jahr 2023. Mehr zu reden gab die Festsetzung der kommunalen Mehrwertabgabe. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 06.12.2022, 17.26 Uhr

Der Mehrzweckraum des Geroldswiler Schulhauses Huebwies war am Montagabend gut gefüllt. Virginia Kamm

Die Geroldswiler Gemeindeversammlung am Montagabend schlug höhere Wellen als auch schon. Die 114 anwesenden Stimmberechtigten befanden über das Budget und den Steuerfuss für 2023 sowie über eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO). Fast zwei Stunden dauerte die Versammlung im Mehrzweckraum des Schulhauses Huebwies.

Es war die erste Versammlung für den neuen Gemeindeschreiber Karl Suter, der zuvor als Abteilungsleiter Soziales und Gesundheit in Geroldswil gearbeitet hat. Vor den offiziellen Geschäften informierte Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) die Anwesenden über die Gründe für den Weggang von Suters Vorgänger Gregor Jurt:

«Unser ehemaliger Gemeindeschreiber hatte 2021 eine Krankheit. Im Juni 2022 kam es leider zu einem Rückfall, der zu einer längeren Arbeitsunfähigkeit geführt hat.»

Hinzugekommen seien gesundheitliche Probleme in seinem privaten Umfeld. Schliesslich sei es zu einer einvernehmlichen Aufhebungsvereinbarung gekommen.

Finanzvorstand David Ryser (parteilos) präsentierte an der Versammlung das Budget, das bei einem Aufwand von 29,3 Millionen und einem Ertrag von 29,5 Millionen Franken ein Plus von 178'000 Franken aufweist. Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten am Baufeld Hotel wagte Ryser einen finanziellen Ausblick auf 2024:

«Je nach Situation könnte effektiv auch ein kleiner Verlust entstehen.»

Ein Bürger verlangte das Wort und empfahl, das Budget abzulehnen. «In Zukunft wird damit gerechnet, dass wir 1,5 Millionen Franken einsparen oder den Steuerfuss erhöhen müssen», sagte er. Um eine grosse Steuerfusserhöhung zu verhindern, sei es nötig, bereits im Budget 2023 zu sparen. Die Stimmberechtigten genehmigten das Budget schliesslich mit rund 20 Gegenstimmen und der gleichbleibende Steuerfuss von 43 Prozent wurde grossmehrheitlich angenommen.

Zusammen mit den 18 Prozent der Oberstufe Weiningen und den 49 Prozent der Primarschule Oetwil-Geroldswil, die am Mittwoch ihre Versammlung abhält, bleibt der Gesamtsteuerfuss damit voraussichtlich wie 2022 bei 110 Prozent.

Hochbauvorstand Peter Vogel (FDP) erläuterte anschliessend die BZO-Teilrevision mit der Einführung einer kommunalen Mehrwertabgabe. Diese müssen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer künftig entrichten, wenn ihr Land bei Auf- und Umzonungen an Wert gewinnt. Gemäss dem kantonalen Mehrwertausgleichsgesetz kann die Abgabe zwischen 20 und 40 Prozent des um 100'000 Franken gekürzten Mehrwerts betragen und die Freifläche auf 1200 und 2000 Quadratmetern festgesetzt werden.

Der Gemeinderat beantragte den Stimmberechtigten eine Abgabe von 30 Prozent und eine Freifläche von 1200 Quadratmetern. Vogel betonte, dass die meisten Grundstücke in Geroldswil diese nicht überschreiten.

Der Mittelweg kam nicht überall gut an

Ein Votant wollte wissen, ob die Abgabe auch rückwirkend anfalle, was Vogel verneinte. Ein weiterer fragte, wie viel Geld dank der Abgaben voraussichtlich in den Mehrwertausgleichsfond fliessen werde. «Wie viel Geld einmal in diesen Fond kommt, wissen wir nicht, weil es momentan ja gar keine Pläne für Auf- oder Umzonungen gibt», sagte Vogel.

Daniel Weber, Präsident des Hauseigentümerverbands Weiningen-Geroldswil-Oetwil, empfahl die Teilrevision zur Ablehnung. Er verwies darauf, dass Gemeinden die Mehrwertabgabe erst bis März 2025 definieren müssen. Zudem kritisierte er, dass die Gemeinde mit den 30 Prozent einfach den «goldenen Mittelweg» einschlage, und schlug eine Abgabe von 20 Prozent mit einer Freifläche von 2000 Quadratmetern vor. Die Stimmberechtigten nahmen den Vorschlag des Gemeinderats schliesslich mit 73 Ja-Stimmen an.

Geroldswil erhält keinen Shuttlebus

Der Geroldswiler Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos). Archivbild: Sandra Ardizzone

Bevor die Anwesenden mit einem Chlaussack in den weihnachtlichen Apéro verabschiedet wurden, thematisierte die Gemeindeversammlung zwei Anfragen aus der Bevölkerung. Die erste stammte von alt Gemeindepräsidentin Ursula Hofstetter (FDP), die wissen wollte, wie es um barrierefreie Toiletten im Geroldswiler Zentrum stehe. «Wir haben nur eine öffentliche behindertengerechte Toilette in der Tiefgarage Huebegg», sagte Deplazes. Auch im umgebauten Restaurant auf dem Dorfplatz werde nach der Eröffnung wieder eine zur Verfügung stehen.

In der zweiten Anfrage sprachen sich zwei Damen für einen Shuttlebus im Dorf aus, der vor allem älteren Personen zugutekommen soll. Auf Anfrage bei den Verkehrsbetrieben Zürich sei herausgekommen, dass die Gemeinde dafür mit bis zu einer halben Million Franken Aufwand pro Jahr rechnen müsste, sagte Deplazes. Unter anderem darum verwies er auf den Rotkreuz-Fahrdienst und das Tixi Taxi.

