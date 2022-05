Geroldswil Theo Quinter, Ernst Bauer und Walter Moser warfen zusammen die Zeitmaschine an – und erzählten von der Zeit des Kirchenbaus Vor 50 Jahren wurde die katholische St.-Johannes-Kirche in Geroldswil eingeweiht. Zum Jubiläum liess man Erinnerungen aufleben. Olivia Hasler Jetzt kommentieren 17.05.2022, 17.19 Uhr

Die katholische Kirche Geroldswil wurde 1972 eingeweiht.

Am 3. September 1972 weihte der damalige Churer Bischof Johannes Vonderach die Kirche St. Johannes im Geroldswiler Zentrum ein. Dass das nun 50 Jahre her ist, feiert die katholische Kirche mit mehreren Anlässen. Am Sonntagabend begrüsste nun Hans Hintermann, Präsident der katholischen Kirchenpflege, zahlreiche Gäste zu einer Zeitreise in der Kirche.

Zuerst erteilte Hintermann dem Architekten Walter Moser das Wort. Der 91-Jährige hat den modernen Sakralbau in der Schweiz geprägt. So stammt auch die katholische Kirche St. Martin in Birmensdorf aus seiner Feder – sein bekanntestes Werk im Limmattal ist aber das Dietiker Bahnhofsgebäude.

Auch das Dietiker Bahnhofsgebäude stammt aus der Feder des Architekten Walter Moser. Muriel Daasch

In Geroldswil erzählte er nun aus seinem Leben und davon, wie er zur Architektur fand und schliesslich den Auftrag erhielt, die katholische Kirche in Geroldswil zu bauen.

«Dazumal war eine Aufbruchsstimmung, wie man sie heute nicht mehr kennt. Man glaubte, dass alles gut wird»,

erzählte Moser. Der Auftrag in Geroldswil sei anders gewesen als andere Kirchenbauprojekte: «Es ging nicht bloss um den religiösen Aspekt, sondern darum, einen Mehrzweckraum zu ermöglichen.»

Im September 1956 fand die Gründungsversammlung des Kirchenbauvereins statt. Damals gehörten Geroldswil, Oetwil und Weiningen noch zur Pfarrei Dietikon. Dem Bau einer eigenen Kirche für Geroldswil musste entsprechend die katholische Kirchengemeinde Dietikon zustimmen, was sie dann im September 1970 auch tat.

Spendenkampagne: «Jeder Stein zählt»

Als im Juni 1971 der Grundstein gelegt wurde, wurde auch eine Kassette einbetoniert, die unter anderem einen Busfahrplan, weitere Dokumente und Münzen enthält.

Ab dem Jahr 2000 fingen die Fassaden der Kirche an zu bröckeln.

«Wenn es regnete, musste man auch innen den Regenschirm aufspannen»,

witzelte alt Kirchenpfleger Ernst Bauer. Er freute sich als für das Ressort Liegenschaften zuständiger Kirchenpfleger besonders, als die Kirche 2007 fertig saniert war.

Bis zum Ende der Sanierung war es allerdings ein langer Weg. Ein Beispiel: Ursprünglich war ein Holzboden geplant, doch dann entschied man sich für Steinplatten, da diese den Raum heller und freundlicher wirken lassen. Nur war die Sache nun teurer als budgetiert. Deshalb wurde eine Spenden-Aktion ins Leben gerufen. «Jeder Stein zählt», hiess es. Man konnte einen Quadratmeter Boden für 180 Franken spenden oder einen halben Quadratmeter für 90 Franken. Die Spenden-Kampagne war erfolgreich.

«Es hat zu fast jeder Tageszeit Leute hier. Die Helligkeit der Kirche zieht an und ist ­angenehm. Vorher wäre das nie so gewesen»,

sagte Bauer beim Jubiläumsanlass begeistert.

Auch alt Gemeindepräsident Theo Quinter erinnert sich noch an früher. «Die Erziehung zu Hause war streng katholisch, die meisten hier in Geroldswil waren aber reformiert.» Er erzählte von seiner Kindheit und den Zeiten, als Geroldswil noch keine eigene Kirche hatte. Zudem beschrieb er, wie man als katholische Person nicht zum reformierten Metzger konnte, sondern zum katholischen gehen musste. Später haben sich diese Strukturen gelockert.

Quinter wurde 1962 in den Gemeinderat und 1963 als Gemeindepräsident gewählt. Dieses Amt hatte er bis 1986 inne. Schon bald nach seiner Wahl galt es für ihn, viel aufzubauen und den Bau des Gemeindezentrums zu orchestrieren. «Wir waren an sehr mühsamen Verhandlungen. Ich war Tag und Nacht unterwegs», erzählte Quinter. Daraus habe er gelernt:

«Kompromisse eingehen ist das Wichtigste. Das ist Demokratie.»

Zwischen den Erzählungen von Quinter, Bauer und Moser, spielte die Organistin Anna Buczek Merz. «Der Bezug zum Bau der Kirche war mir bei der Auswahl der Stücke wichtig. Es ist Musik, die wächst», sagte sie.

Es sei «grossartig» gewesen, sagte später beim Apéro Marlis Michel aus Geroldswil. Der Anlass sei gut aufgebaut gewesen und die Musik sei ein passender Rahmen gewesen. Mit Wein, Fruchtsaft und Häppchen stärkten sich die Anwesenden nach der anregenden Zeitreise.

