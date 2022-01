Geroldswil Sie erfüllt sich ihren Traum: Suzana Ftaqi übernimmt Bar und Restaurant im Hotel Geroldswil Nach dem Auszug der Remimag Gastronomie AG Anfang Jahr eröffnet der Betrieb mit neuer Gastgeberin am 17. Januar. Suzana Ftaqi leitete unter der alten Führung bereits seit 2014 die Bar im Hotel Geroldswil. Bis zum Start der Bauarbeiten für das Baufeld Hotel im Oktober wird sie sich mit ihrem Team um die Gäste kümmern. Und auch danach wird sie dem Geroldswiler Zentrum erhalten bleiben. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 14.01.2022, 18.00 Uhr

Bekanntes Gesicht: Suzana Ftaqi ist die neue Pächterin des Restaurantbetriebs im Hotel Geroldswil. Bereits seit sieben Jahren ist sie Gastgeberin in der hoteleigenen Bar. Unterstützt wird sie von ihrem Partner Mani Zuta. Severin Bigler

Immer wieder öffnet sich die Türe zur Bar im Hotel Geroldswil. Suzana Ftaqi geht ein und aus. Es liegen noch ein paar anstrengende Tage vor ihr, bis sie die Bar am Montag eröffnen kann. Ftaqi ist die neue Pächterin des Bar- und Restaurantbetriebs im vormaligen Hotel Geroldswil, welches der Gemeinde Geroldswil gehört. Ftaqi wird das Lokal bis zum Start der Bauarbeiten für das Baufeld Hotel im Oktober führen. Bis Ende 2024 sollen im Hotel und im Neubau über der Technikzentrale des Hallenbads 44 Wohnungen entstehen.

Ein bekanntes Gesicht für die Gäste

Unterstützt wird Ftaqi von ihrem Partner Mani Zuta und ihrem vierköpfigen Küchen- und Serviceteam. Die 46-Jährige ist keine Unbekannte in Geroldswil. Seit 2014 stand sie für die bisherige Pächterin, die Remimag Gastronomie AG, hinter dem Tresen der Bar im Hotel Geroldswil. Nach deren Auszug im Dezember, packt Ftaqi nun die Chance und macht sich selbstständig. Sie sagt:

«Es war schon immer mein Traum, eine eigene Bar zu haben.»

Ftaqi ist mit der Limmattaler Gastronomieszene bestens vertraut. Bevor sie in Geroldswil tätig war, arbeitete sie von 2012 bis 2014 für Hermann Trümpy in der Föh-Bar im Restaurant Föhrewäldli in der Fahrweid. Davor war sie in der Löwen-Bar in Weiningen angestellt.

Ftaqi freut sich auf das neue Kapitel mit alten Bekannten. «Ich habe dank meiner langjährigen Tätigkeit im Limmattal einen grossen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut. Es ist schön, dass ich die Gäste aus Geroldswil und der Region weiterhin bewirten kann», sagt sie.

Die Gemeinde Geroldswil zeigt sich zufrieden mit ihrer Wahl. «Es war uns wichtig, dass wir der Bevölkerung bis zum Beginn des Hotelumbaus gastronomisch etwas bieten können», sagt Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP). Man sei froh, dass das gelungen sei. «Mit Suzana Ftaqi haben wir eine ideale Besetzung gefunden. Die Geroldswiler Gäste kennen sie bereits.»

Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) ist froh, dass es im Hotel Geroldswil bis zum Baubeginn im Oktober kulinarisch weitergeht. Severin Bigler

Ab dem 17. Januar startet der Betrieb wieder. «In der ersten Woche werden wir nur die Bar öffnen und kleine Snacks anbieten. Ab dem 24. Januar machen wir dann auch das Restaurant auf», verrät Ftaqi. Für das leibliche Wohl der Gäste spannt sie mit ihrem bisherigen Kollegen Christopher Heyne zusammen. Er ist schon seit zwölf Jahren Küchenchef im Hotel Geroldswil. «Neben preiswerten Mittagsmenüs wird er à la carte eine kulinarische Reise von St.Gallen über Zürich und das Tessin bis nach Neapel bieten», sagt Ftaqi.

Von Pizza, Pasta, über Luganighe und Schweizer Klassiker samt passenden Weinen dazu gebe es für jeden Geschmack etwas. Zudem ist auch Take-away möglich. Im Januar setzt Ftaqi aber noch auf eine schmale Januarloch-Karte mit einfachen Gerichten zu kleinen Preisen.

Senioren können bei ihr Zvieri essen

«Mein Ziel ist, dass wir nicht nur die bestehenden Gäste behalten, sondern auch neue aus jeder Altersklasse gewinnen», sagt Ftaqi. Personen mit kleinerem Portemonnaie, Vereine, Senioren, junge Menschen, alle seien willkommen. «Ab Februar findet zum Beispiel jeweils am ersten und dritten Donnerstag des Monats ein Seniorenzvieri statt», erzählt Ftaqi. Sie kann sich zudem auch vorstellen, für die anderen Geschäfte und Mieter am Dorfplatz Caterings und Verpflegungen zu übernehmen. «Ich denke dabei etwa an Anlässe in der Bibliothek.»

Sie ist trotz Pandemie zuversichtlich, dass der Schritt in die Selbstständigkeit klappt. «Ich sehe viel Potenzial in der Bar und im Restaurant. Ich bin sicher, dass ich den Betrieb zum Laufen bringe», sagt Ftaqi. Sie freut sich auf die drei offiziellen Eröffnungstage vom Donnerstag 27. bis Samstag 29. Januar. «Wir werden dann den Start feiern und den Gästen ein 3-Gänge-Menu jeweils mit Fleisch, Fisch oder Planted Chicken zu einem symbolischen Eröffnungspreis servieren.»

Wenn die Bauarbeiten im Hotel Geroldswil beginnen, zieht Ftaqi mit ihrem Team in die Pizzeria am Dorfplatz. Severin Bigler

Dass Ftaqi die Bar und das Restaurant im bisherigen Hotel Geroldswil im Oktober für den Baustart bereits wieder verlassen muss, stört sie nicht. «Wir ziehen dann in die alte Pizzeria am Dorfplatz», sagt sie mit einem Lächeln. Eigentlich verpachtete die Gemeinde das Lokal ursprünglich auch der Remimag Gastronomie AG. Weil diese sich jedoch auf das Restaurant im Hotel konzentrierte, stand es lange Zeit leer. Lediglich die Primarschule Huebwies nutzte den Raum für ihren Mittagstisch. Seitdem diese jedoch dank ihrem Anfang 2020 bezogenen Neubau wieder genug Platz hat, wurde das Lokal nicht mehr benötigt. Auch hier will Ftaqi einen Barbetrieb führen sowie Pizza und weitere Speisen anbieten. Sie sagt: «Die Gäste müssen also keine Angst haben, wir bleiben ihnen erhalten.»

