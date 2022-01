Geroldswil Schon wieder: Vandalen verwüsten neue Bushaltestelle Au in der Fahrweid Mit Graffiti und Schmierereien setzten Unbekannte einem Bushäuschen und der WC-Anlage in der Freizeitanlage Moos zu. Die Gemeindepolizei ist froh um Hinweise aus der Bevölkerung. Sibylle Egloff 05.01.2022, 18.07 Uhr

Versprayter Touchscreen und verschmierte Fahrtafeln: Vandalen verwüsten in Geroldswil die neue Bushaltestelle Au in der Fahrweid. zvg/Gemeindepolizei Geroldswil

Der Touchscreen des Billett-Automaten ist mit blauer Farbe versprayt, Graffiti und Schmierereien verdecken den Fahrplan, die Wände und die Sitzbank des Unterstands. Dieses Bild bot sich der Gemeindepolizei Geroldswil einen Tag vor Silvester. Die neue Bushaltestelle Au in der Geroldswiler Fahrweid ist in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember von Vandalen heimgesucht worden. Die Verkehrsbetriebe Zürich hatten sie erst im Dezember nach der Beendigung des Strassenraumprojekts in der nördlichen Fahrweidstrasse in Betrieb genommen.

Die Verkehrsbetriebe Zürich hatten die Bushaltestelle erst im Dezember eröffnet. Kurz vor Jahreswechsel wurde sie bereits beschädigt. zvg/Gemeindepolizei Geroldswil

«Wir bedauern es, dass die neu eröffnete Bushaltestelle nach so kurzer Zeit bereits beschädigt wurde», sagt Selina Brücker, Gemeindeschreiber-Stellvertreterin und Abteilungsleiterin Bevölkerungsdienste der Gemeinde Geroldswil. Fahrgäste hätten aufgrund des besprayten Touchscreens und der verschmierten Fahrpläne nicht mal mehr ein Billett lösen oder sich nach den Fahrzeiten erkundigen können. Brücker sagt:

«Das ist kein kleiner Bubenstreich, sondern grober Vandalismus.»

GC und FCZ scheinen die beliebtesten Motive der Vandalen zu sein. zvg/Gemeindepolizei Geroldswil

Und nicht nur dort schlugen Vandalen zu. Das WC der Freizeitanlage Moos wurde in der gleichen Nacht von Unbekannten beschädigt. Schmierereien in schwarzer Farbe in Form von Hakenkreuzen, Hetzparolen gegen die Polizei oder Abkürzungen von Zürcher Fussballvereinen wurden angebracht.

Vandalen beschmierten das WC der Freizeitanlage Moos. zvg/Gemeindepolizei Geroldswil

Die Gemeinde hat nun in beiden Fällen Anzeige gegen unbekannt erstattet. «Wer etwas bemerkt hat oder Angaben zur Täterschaft machen kann, soll sich bei der Gemeindepolizei melden. Wir sind froh um jeden Hinweis», sagt Brücker.

Vandalismus beschäftigt seit längerem

Graffiti und Schmierereien in der Tiefgarage Huebegg in Geroldswil. zvg

Vandalismus im Huebegg-WC in Geroldswil. zvg

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemeinde Geroldswil Probleme mit Sachbeschädigungen und Littering hat. Vor allem in den vergangenen eineinhalb Jahren kam es im Dorf wiederholt zu Vandalenakten. So wurde zum Beispiel die WC-Anlage der Zentrumsüberbauung Huebegg kurz nach der Eröffnung im Oktober 2020 angezündet und die Tiefgarage mit Graffiti beschmiert. Mit einem Rollgittertor im Bereich der Tiefgarageneinfahrt und einem audienzrichterlichen Verbot, das den Aufenthalt für Unberechtigte im Parkhaus, den Hauszugängen und den Treppenhäusern der Zentrumsüberbauung untersagt, versuchte der Gemeinderat Abhilfe zu schaffen.

Geplant ist zudem, die Hotspots in der Gemeinde mit Videokameras zu überwachen. Dazu gehört zum Beispiel die Wertsammelstelle Giessacker, wo immer wieder illegal Abfall entsorgt wird. Dieses Vorhaben unterstützen auch die Stimmberechtigten. Im Dezember stimmte die Gemeindeversammlung der Verordnung zur Videoüberwachung zu. Die Abfallsammelstelle Giessacker wird als erster neuralgischer Punkt Anfang Jahr mit einer Videokamera ausgestattet. Weitere Standorte kann der Gemeinderat laut Brücker entsprechend festlegen.